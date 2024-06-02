Кроос о победе в ЛЧ: «Очень рад уйти вот так, лучшего способа не придумаешь. Я очень счастлив»

Теги Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тони Кроос Футбол

Тони Кроос высказался о победе в Лиге чемпионов.

Полузащитник «Реала» выиграл этот трофей в своем последнем матче в клубной карьере – против дортмундской «Боруссии» (2:0). 

«Я по-настоящему наслаждался прошлой неделей, атмосфера была потрясающей. Я старался сконцентрироваться на финале, потому что это был матч, который мы хотели выиграть, я готовился к нему всю неделю.

Первый тайм получился не таким, как надо, но это не имеет значения, эта команда всегда продолжает идти вперед. Чтобы победить нас, нужно забивать, иначе в итоге все закончится в гашу пользу.

Я очень рад уйти вот так, лучшего способа не придумаешь. Я, конечно, буду скучать, но я хотел уйти вот так, как сегодня, и я очень счастлив», – сказал Кроос

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11 комментариев
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Ушёл как король
+26
-1
+25
Идеальное завершение карьеры
+10
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+10
Да по логике и аргументам которые приводят месси фаны против роналду Кросс уже на голову обошел Лео 🤣
+12
-4
+8
Осталось взять Евро и будет идеальное завершение карьеры
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0
+7
Сложно себе представить более грандиозное и эпичное завершение карьеры чем у Тони
Разве что только он выиграет еще и Евро
+6
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+6
Ответ Зеленский
Ушёл как король
Он и есть король
+6
0
+6
Спасибо тебе за всё, легенда! ❤️
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0
+2
Учись, Геша, как надо уходить.. Без психов и слёз.. Хе.. 🤭🤣
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За Крооса очень рада, за Модрича тоже. За остальной Реал - не от всего сердца🤣
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Прямиком по стопам не менее великого Райкарда в Аяксе. Воочию королевский уход из Реала!
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Если сборная евро выиграет претендент на зм
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