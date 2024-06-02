Кроос о победе в ЛЧ: «Очень рад уйти вот так, лучшего способа не придумаешь. Я очень счастлив»

Тони Кроос высказался о победе в Лиге чемпионов.

Полузащитник « » выиграл этот трофей в своем последнем матче в клубной карьере – против дортмундской « » (2:0).

«Я по-настоящему наслаждался прошлой неделей, атмосфера была потрясающей. Я старался сконцентрироваться на финале, потому что это был матч, который мы хотели выиграть, я готовился к нему всю неделю.

Первый тайм получился не таким, как надо, но это не имеет значения, эта команда всегда продолжает идти вперед. Чтобы победить нас, нужно забивать, иначе в итоге все закончится в гашу пользу.

Я очень рад уйти вот так, лучшего способа не придумаешь. Я, конечно, буду скучать, но я хотел уйти вот так, как сегодня, и я очень счастлив», – сказал .