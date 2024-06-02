Карвахаль – лучший игрок финала ЛЧ против «Боруссии»: «Динамичное и самоотверженное выступление»

Теги Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА рейтинги Даниэль Карвахаль Футбол

Даниэль Карвахаль признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов.

Карвахаль забил победный гол в матче (2:0), открыв счет на 74-й минуте ударом головой после подачи Тони Крооса с углового.

Игру защитника «Реала» оценила группа технических наблюдателей УЕФА, признавшая его лучшим футболистом встречи.

«Очень динамичное, дисциплинированное и самоотверженное выступление защитника, который продемонстрировал очень надежную оборону и работу с мячом.

Он постоянно проявлял дисциплинированность, обеспечивая своей команде ширину. В ключевом моменте игры он забил с углового, продемонстрировав решительность и предвидение», – говорится в комментарии на официальном сайте УЕФА.

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16 комментариев
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Карвахаль в этом сезоне просто 🔥
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Легенда!
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Легенда!
ЗМ Вини!
Даже ничего не хочу слышать про Джуда!
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Просто зверь, заслужил стать капитаном Реала в след. сезоне и поднять какой нибудь кубок!
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Размер его яиц в сложных для Мадрида матчах точно требует признания ;)
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Карвахаль монстр.
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Легенда.
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Карвахаль зверь, но Шлоттербек сыграл лучше всех
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Карвахаль зверь, но Шлоттербек сыграл лучше всех
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Всегда радуюсь, когда крайние защитники удостаиваются хотя бы каких-то наград
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Злой Карвахаль - просто зверюга. Растерзал немцев на кураже как тузик грелку, и создал один из самых выдающихся моментов в истории Мадрида результативным ударом головой. Это будут вспоминать поколениями теперь.
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Когда игрок ростом чуть больше 1м 70 см (или он даже меньше))) забивает с углового… ну что тут скажешь
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Заслуженно, невероятный матч в его исполнении! Но почему никто, ничего не говорит об игре Камавинги? По моему он был великолепен, в центре успевал везде!
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Зря Айдемени это сделал.
Даниэль показал ему как надо решать.
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Вишенка на торте для Карвы,который проводит лучший сезон в карьере.А если Испания выиграет Евро?😉
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Как все может меняться по ходу матча. В первом тайме его ошибка вывела Адееми один на один с вратарем, а в итоге забил победный гол во втором.
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