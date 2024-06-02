Карвахаль – лучший игрок финала ЛЧ против «Боруссии»: «Динамичное и самоотверженное выступление»
Даниэль Карвахаль признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов.
Карвахаль забил победный гол в матче (2:0), открыв счет на 74-й минуте ударом головой после подачи Тони Крооса с углового.
Игру защитника «Реала» оценила группа технических наблюдателей УЕФА, признавшая его лучшим футболистом встречи.
«Очень динамичное, дисциплинированное и самоотверженное выступление защитника, который продемонстрировал очень надежную оборону и работу с мячом.
Он постоянно проявлял дисциплинированность, обеспечивая своей команде ширину. В ключевом моменте игры он забил с углового, продемонстрировав решительность и предвидение», – говорится в комментарии на официальном сайте УЕФА.
ЗМ Вини!
Даже ничего не хочу слышать про Джуда!
Зря Айдемени это сделал.
Даниэль показал ему как надо решать.