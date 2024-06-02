Пользователи «Матч ТВ» пожаловались на сбои в трансляции финала ЛЧ на сайте канала во 2-м тайме

Теги Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА телевидение Матч ТВ брань Футбол

У «Матч ТВ» произошел сбой трансляции на сайте во время финала ЛЧ..

Зрители финала Лиги чемпионов, которые смотрели прямую трансляцию на сайте «Матч ТВ», пожаловались на проблемы во время 2-го тайма.

Люди выразили недовольство в комментариях под постом группы «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Некоторые пользователи отметили, что проблемы были именно во на странице прямой трансляции матча, в то время как на вкладке «прямой эфир» все работало исправно.

В финале Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Боруссию» Дортмунд (2:0).

23 комментария
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Да, были сбои. Пришлось на Кинопоиске смотреть.
+9
-1
+8
Пару раз по ТВ трансляции бывало заедало на пару секунд, потом кадр трибун и обратно на поле
+8
-2
+6
Ответ Фёдор Кузнецов
Пару раз по ТВ трансляции бывало заедало на пару секунд, потом кадр трибун и обратно на поле
Это были мелкие проблемы в передаче сигнала на самом Уэмбли
+7
-1
+6
Я во время игры заметил.
+1
0
+1
Прикольно. На моей абсолютно легальной трансляции всё шло чисто.
+2
-1
+1
Ответ Benjamin
Не оправдываю их интернет трансляцию, но в чем проблема смотреть по тв?
Проблема, если у тебя нет тв
+1
0
+1
Полностью упала минуты с 50+-
Мне друг в телеге через видео транслировал
Уроды и один матч не могут нормально показать)
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>гг
>трансляция рип
>что с трансой ауу

Спасибо, что напомнили, что на спорце еще относительно приличные люди сидят
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на казспорт норм всё было. значит проблема в матчтв
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Смотрел на Окко, во время второго гола трансляция зависла
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Ответ fussballer
Да, были сбои. Пришлось на Кинопоиске смотреть.
а у меня уже больше года на кинопоиске на андройд тв не отрывает тв каналы... и ничего невозможно сделать...
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Ответ ImNotChrisPaul
а у меня уже больше года на кинопоиске на андройд тв не отрывает тв каналы... и ничего невозможно сделать...
Купите Сбербанковскую коробку и смотрите 400 спортивных каналов со всего света !
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Ответ AF007
>гг >трансляция рип >что с трансой ауу Спасибо, что напомнили, что на спорце еще относительно приличные люди сидят
Это вы видимо в чат футбольных трансляций на спортсру не заглядывали
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Ответ SirKeker
Это были мелкие проблемы в передаче сигнала на самом Уэмбли
Нет, был провал на пару минут.
Видимо зависело от региона или гаджетов или я не знаю от чего. Трансляции просто не было.
С 57- минуты примерно
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