Пользователи «Матч ТВ» пожаловались на сбои в трансляции финала ЛЧ на сайте канала во 2-м тайме
У «Матч ТВ» произошел сбой трансляции на сайте во время финала ЛЧ..
Зрители финала Лиги чемпионов, которые смотрели прямую трансляцию на сайте «Матч ТВ», пожаловались на проблемы во время 2-го тайма.
Люди выразили недовольство в комментариях под постом группы «Матч ТВ» во «ВКонтакте».
Некоторые пользователи отметили, что проблемы были именно во на странице прямой трансляции матча, в то время как на вкладке «прямой эфир» все работало исправно.
В финале Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Боруссию» Дортмунд (2:0).
Мне друг в телеге через видео транслировал
Уроды и один матч не могут нормально показать)
>трансляция рип
>что с трансой ауу
Спасибо, что напомнили, что на спорце еще относительно приличные люди сидят
Видимо зависело от региона или гаджетов или я не знаю от чего. Трансляции просто не было.
С 57- минуты примерно