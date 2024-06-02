Пользователи «Матч ТВ» пожаловались на сбои в трансляции финала ЛЧ на сайте канала во 2-м тайме

У «Матч ТВ» произошел сбой трансляции на сайте во время финала ЛЧ..

Зрители финала чемпионов, которые смотрели прямую трансляцию на сайте « », пожаловались на проблемы во время 2-го тайма.

Люди выразили недовольство в комментариях под постом группы «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Некоторые пользователи отметили, что проблемы были именно во на странице прямой трансляции матча, в то время как на вкладке «прямой эфир» все работало исправно.

В финале Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Боруссию» Дортмунд (2:0).