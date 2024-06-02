«Реал» 41 год не уступает в финалах еврокубков. Последним его побеждал «Абердин» Фергюсона
«Реал» продлил серию без поражений в финалах еврокубков.
1 июня команда Карло Анчелотти обыграла «Боруссию» (2:0) в решающем матче Лиги чемпионов.
Последней командой, побеждавшей мадридцев в финале еврокубкового турнира, остается «Абердин». В 1983 году шотландцы под руководством Алекса Фергюсона одолели «Реал» со счетом 2:1 в Кубке обладателей кубков.
В финале ЛЧ «Реал» в последний раз проигрывал в 1981 году – «Ливерпулю».
«Реал» – король финалов ЛЧ. Их невозможно обыграть уже больше 40 лет
последний раз до этого Реал не проиграл два года назад, относительно девяностых и так далее ничего не поменялось
ладно бы ещё в новое десятилетие вошли, а так, что официального-то?
только к чему смены формата?
как это связано с тем, что вы написали в самом начале?