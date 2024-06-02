«Реал» 41 год не уступает в финалах еврокубков. Последним его побеждал «Абердин» Фергюсона

«Реал» продлил серию без поражений в финалах еврокубков.

1 июня команда обыграла «Боруссию» (2:0) в решающем матче чемпионов.

Последней командой, побеждавшей мадридцев в финале еврокубкового турнира, остается « ». В 1983 году шотландцы под руководством одолели «Реал» со счетом 2:1 в Кубке обладателей кубков.

В финале ЛЧ «Реал» в последний раз проигрывал в 1981 году – «Ливерпулю».

«Реал» – король финалов ЛЧ. Их невозможно обыграть уже больше 40 лет