«Реал» 41 год не уступает в финалах еврокубков. Последним его побеждал «Абердин» Фергюсона

Теги Боруссия Дортмунд Карло Анчелотти Алекс Фергюсон Абердин бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Реал» продлил серию без поражений в финалах еврокубков.

1 июня команда Карло Анчелотти обыграла «Боруссию» (2:0) в решающем матче Лиги чемпионов.

Последней командой, побеждавшей мадридцев в финале еврокубкового турнира, остается «Абердин». В 1983 году шотландцы под руководством Алекса Фергюсона одолели «Реал» со счетом 2:1 в Кубке обладателей кубков.

В финале ЛЧ «Реал» в последний раз проигрывал в 1981 году – «Ливерпулю».

«Реал» – король финалов ЛЧ. Их невозможно обыграть уже больше 40 лет

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20 комментариев
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Теперь официально: Реал не проигрывал финалы ЛЧ в современной истории, начиная с девяностых, и кончая серединой двадцатых годов. Даже если вдруг проиграют в будущем - это достижение останется закреплено навечно. То есть 26 лет побеждать в финалах ЛЧ, больше четверти века. Многие и не прожили даже столько.
+23
-10
+13
Ответ Black Phoenix
Теперь официально: Реал не проигрывал финалы ЛЧ в современной истории, начиная с девяностых, и кончая серединой двадцатых годов. Даже если вдруг проиграют в будущем - это достижение останется закреплено навечно. То есть 26 лет побеждать в финалах ЛЧ, больше четверти века. Многие и не прожили даже столько.
а что изменилось сегодня?
последний раз до этого Реал не проиграл два года назад, относительно девяностых и так далее ничего не поменялось
ладно бы ещё в новое десятилетие вошли, а так, что официального-то?
+18
-5
+13
САФ за это время успел возглавить МЮ, создать там династию, скинуть Ливерпуль с трона и уйти на пенсию. Реал Мадрид с тех пор не проигрывает в финалах ЛЧ. Новость легендарна как для Реала, так и для великого Фергюсона
+12
0
+12
Всех true Мадритисов с 15 ЛЧ!!! Vamos друзья!
+6
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+6
Ферги реально лучший в истории , но анчелотти это просто космос 😍
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Ни чё се!🤯
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Гвардиола конечно не смог бы побеждать с Абердином
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Жаль, не было Эль Классико в финале, зарядили бы Уэмбли нормально…💔
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Ответ Under
а что изменилось сегодня? последний раз до этого Реал не проиграл два года назад, относительно девяностых и так далее ничего не поменялось ладно бы ещё в новое десятилетие вошли, а так, что официального-то?
Изменение формата ЛЧ, не?
+5
-4
+1
Ответ Black Phoenix
Настолько глобально как со следующего сезона - не менялся. Навскидку припомню только расширение и избавление от второго группового этапа, но всё равно это было не то.
имхо в начале девяностых поглобальнее было
только к чему смены формата?
как это связано с тем, что вы написали в самом начале?
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А бонусом к этому достижению идет то, что тот Абердин - последняя команда, выигравшая чемп Шотландии у Селтика и Рейнджерс)
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САФ лютый !!Лучший тренер в мире! Болельщик Арсенала)
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Ответ Mikel Dominator Arteta
Нифига себе Фергюсон старый
так-то 83-й год идёт дедуле
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