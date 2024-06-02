Карвахаль о победе в ЛЧ: «В первом тайме «Реал» не заслуживал даже ничьей. Но это футбол»

Теги Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Даниэль Карвахаль Футбол

Дани Карвахаль поделился эмоциями после победы «Реала» в Лиге чемпионов.

Мадридский клуб выиграл трофей, в финале одержав победу над «Боруссией» (2:0). Победный мяч на счету Карвахаля.

«В первом тайме мы не заслуживали даже ничьей... Но это футбол, и мы очень, очень счастливы.

В этом году я стал подключаться к угловым, и, как я всегда говорю своей семье, решимость – ключевой момент в моей карьере. Первый удар у меня пошел выше, так что второй я должен был забивать», – сказал защитник «Реала».

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38 комментариев
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Но в итоге... 🏆 Дани Карвахаль - лучший игрок финала Лиги Чемпионов 2024 года!
Мадрид победил! 💥🔥💥🔥💥🔥💥
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как же красиво комментаторы закончили репортаж, вспомнив о Василии Уткине. Он болел за Реал Мадрид...)
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Просто нет слов! Реал - величайшая команда в истории футбола! ¡Hala Madrid!
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Ламин Ямаль самый молодой футболист в истории футбола, который увидел, как Тони Кроос, Карвахаль и Лука Модрич опережают Барселону по титулам лч
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Карвахаль лучший сегодня да и вообще проводит топ сезон. Браво!
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Ответ Романович6891
как же красиво комментаторы закончили репортаж, вспомнив о Василии Уткине. Он болел за Реал Мадрид...)
красиво упомянули заслуги Лунина перед вручением кубка
+12
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+12
Реал провалил игру именно в первом тайме, играл как середняк, как условный Бетис против топа, и это должны признать все без исключения. Но во втором тайме Мадрид напомнил, почему считается королевским клубом, и Карвахаль личным примером, как когда-то Рамос десять лет назад - повёл сливочных к победе за пятнадцатой Лигой Чемпионов. Исторический финал.
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Карвахаль цементил ПЗ Реала долгие годы. Легенда
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Карвахаль провёл лучший сезон.
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Никогда не забивал головой,а в этом сезоне раззабивался.Причём все важные голы.Очередное подтверждение что Карвахаль проводит лучший сезон в карьере
+6
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+6
Мне именно в первом тайме стало понятно, что Реал победит. У Боруссии были сверхконцентрация и сверхусилия, как они бежали вперед и возвращались назад - такой энергозатратный футбол невозможен весь матч. А дальше просто на классе все прошло.

PS Очень удивил комментатор, который сказал, что Реал забил когда команды уже готовы были согласиться на ничью - большей чуши просто представить сложно.
+7
-2
+5
Как же резво Карвахаль вернулся на топ уровень💣
Вот что творит глютен
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Ответ x100
Просто нет слов! Реал - величайшая команда в истории футбола! ¡Hala Madrid!
Безальтернативно и с огромным отрывом! Всех с победой, парни! ♥️😎✊🏼
+4
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Карвахаль - недооценённая легенда. Мужик, которого череда травм закалила физически и ментально, которому дико не везло в самые важные этапы карьеры, сегодня лучший.

Искренне желаю Дани в следующем году взять 7-й кубок и тихо посмеиваться над тем, что он лично круче "Милана", "Барселоны", "Ливерпуля" и всех остальных. А может и не тихо.
+4
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+4
Ответ Ностальгическое
Ламин Ямаль самый молодой футболист в истории футбола, который увидел, как Тони Кроос, Карвахаль и Лука Модрич опережают Барселону по титулам лч
не, Реал первый и последний раз опередил Барселону по титулам в ЛЧ в 1956 году
тогда не то что Ламина, я не уверен насчёт его дедов, что были на свете
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Лучший правый защитник мира
+4
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+3
У него всё хорошо с размером яиц ;)
+3
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+3
Ответ Black Phoenix
Реал провалил игру именно в первом тайме, играл как середняк, как условный Бетис против топа, и это должны признать все без исключения. Но во втором тайме Мадрид напомнил, почему считается королевским клубом, и Карвахаль личным примером, как когда-то Рамос десять лет назад - повёл сливочных к победе за пятнадцатой Лигой Чемпионов. Исторический финал.
Не уверен, что провалил первый тайм - вы, вероятно, не часто видите игру Мадрида при Анчи/Зидане. Скорее измотал соперника в 1м тайме.
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Будь я футбольным комментатором, я бы весь матч сидел молча и в конце лишь сказал бы: "Такая вот игра!"
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классный матч. болел за реал, но был бы рад и за дортмунд.
особенный кайф был после просмотра ответных отборочных в рпл, кто также совместил сегодня тот поймет))
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Лидер защиты и команды, с ростом 173 забил головой
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Боруссия сама упустила свою победу. Не реализовали столько моментов. Мадрид величайший клуб!
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Карвахаль это Рамос номер 2,который в сборной играет в разы хуже чем в клубе.
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Ответ Александр Мартынов
Мне именно в первом тайме стало понятно, что Реал победит. У Боруссии были сверхконцентрация и сверхусилия, как они бежали вперед и возвращались назад - такой энергозатратный футбол невозможен весь матч. А дальше просто на классе все прошло. PS Очень удивил комментатор, который сказал, что Реал забил когда команды уже готовы были согласиться на ничью - большей чуши просто представить сложно.
денег подняли хоть?
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блади хелл
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Ответ akaAzazello
Не уверен, что провалил первый тайм - вы, вероятно, не часто видите игру Мадрида при Анчи/Зидане. Скорее измотал соперника в 1м тайме.
Все верно! Кто смотрить игри Реала знает.
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Дортмунд сыграл открыто и ярко в первом тайме чем удивил многих но такой энергозатратный футбол думаю их и погубил. Тяжело 90 минут держать концентрацию. Ну а Реал вопреки всем недоброжелателям выиграл очередного ушастого. Как то буднично радовались игроки, уже привыкли постоянно выигрывать)))
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Ответ Бакыт Кадыров
А я смотрел матч на канале Qsport, там комментатор такую ахинею несет, просто кровь из ушей, поймут те кто смотрел и слышал на этом канале
это в какой стране
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Ответ Романович6891
как же красиво комментаторы закончили репортаж, вспомнив о Василии Уткине. Он болел за Реал Мадрид...)
А я смотрел матч на канале Qsport, там комментатор такую ахинею несет, просто кровь из ушей, поймут те кто смотрел и слышал на этом канале
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Дани отличный матч провел, было интересно наблюдать за их борьбой с Адейеми до эпичной замены. После наблюдать было весело за предсказуемым избиением.
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