Карвахаль о победе в ЛЧ: «В первом тайме «Реал» не заслуживал даже ничьей. Но это футбол»
Дани Карвахаль поделился эмоциями после победы «Реала» в Лиге чемпионов.
Мадридский клуб выиграл трофей, в финале одержав победу над «Боруссией» (2:0). Победный мяч на счету Карвахаля.
«В первом тайме мы не заслуживали даже ничьей... Но это футбол, и мы очень, очень счастливы.
В этом году я стал подключаться к угловым, и, как я всегда говорю своей семье, решимость – ключевой момент в моей карьере. Первый удар у меня пошел выше, так что второй я должен был забивать», – сказал защитник «Реала».
Мадрид победил! 💥🔥💥🔥💥🔥💥
PS Очень удивил комментатор, который сказал, что Реал забил когда команды уже готовы были согласиться на ничью - большей чуши просто представить сложно.
Вот что творит глютен
Искренне желаю Дани в следующем году взять 7-й кубок и тихо посмеиваться над тем, что он лично круче "Милана", "Барселоны", "Ливерпуля" и всех остальных. А может и не тихо.
тогда не то что Ламина, я не уверен насчёт его дедов, что были на свете
особенный кайф был после просмотра ответных отборочных в рпл, кто также совместил сегодня тот поймет))