Карвахаль о победе в ЛЧ: «В первом тайме «Реал» не заслуживал даже ничьей. Но это футбол»

Дани Карвахаль поделился эмоциями после победы «Реала» в Лиге чемпионов.

Мадридский клуб выиграл трофей, в финале одержав победу над «Боруссией» (2:0). Победный мяч на счету .

«В первом тайме мы не заслуживали даже ничьей... Но это футбол, и мы очень, очень счастливы.

В этом году я стал подключаться к угловым, и, как я всегда говорю своей семье, решимость – ключевой момент в моей карьере. Первый удар у меня пошел выше, так что второй я должен был забивать», – сказал защитник « ».