Анчелотти о 15-й победе «Реала» в ЛЧ: «Дело в истории и традициях, в мастерстве игроков и отсутствии эго. Я не знаю, что сегодня будем делать, но точно не спать»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Карло Анчелотти заявил, что «Реал» не собирается спать после 15-й победы в ЛЧ.

– Как «Реалу» удается продолжать выигрывать?

– Дело в истории и традициях клуба, конечно, в мастерстве футболистов. Этот клуб – семья, мы без проблем работаем вместе, в раздевалке очень хорошая атмосфера.

Мне следует поблагодарить клуб и игроков, здесь нет больших эго, они очень скромные. В этом сезоне управлять командой было несложно.

– Как будете праздновать?

– Я не знаю, что мы будем делать, но точно не спать, – сказал главный тренер «Реала» в эфире TNT Sports.

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16 комментариев
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Без сомнения лучший тренер 21 века!
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Спасибо большое, Папа Карло, за эти победы, за тактику, за то, что создал такой великий Реал Мадрид и во второй приход.
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Спасибо Карло, что и сам внес огромный вклад в эту историю и пишешь ее золотыми буквами!
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более идеальной смены поколения чем в Реале , я вообще в футболе не помню. Мастера писавшие новейшую победную историю клуба постепенно сходят , и как ! Выигрывая напоследок ЛЧ и Ла Лигу и им на замену остаются такие молодые монстры как Вини, Камавинга, Вальверде , Беллингем - и все эти ребята уже имеют колоссальный победный опыт
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Анчи бы трофея со сборной и тогда он с отрывом будет лучшим тренером в истории..
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План Карло на вечер - напоить Тони и уломать его еще на сезон остаться.
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Папе-то что спать, он и так норм вздремнул перед матчем)
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Величайший тренер в истории футбола. Меняются поколения, а Анчелотти умеет научить всему людей от Мальдини до Камавинги. И Винисиус, и Гаттузо слушаются его. Крёстный Отец футбола.
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спасибо, тренер
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Вообще Анчелотти научил всех нас многому.
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Лучший тренер, лучшие игроки, лучший президент клуба. Величайший футбольный клуб в истории. 👑. 👏👏👏.
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Дайте папе Карло Ройса и Кейна. Он спустя год с ними тоже выиграет чемпионство. Какой Анчелотти неспящий
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Ответ Dexter Morgan
Спасибо большое, Папа Карло, за эти победы, за тактику, за то, что создал такой великий Реал Мадрид и во второй приход.
Все таки весь проект и все игроки приобретаются Пересом, и он не выполняет требования тренеров (включая Анчи который просил Напа и защитника в этом сезоне).
И обычно Перес всегда оказывается прав.
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