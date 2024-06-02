Анчелотти о 15-й победе «Реала» в ЛЧ: «Дело в истории и традициях, в мастерстве игроков и отсутствии эго. Я не знаю, что сегодня будем делать, но точно не спать»

Карло Анчелотти заявил, что «Реал» не собирается спать после 15-й победы в ЛЧ.

– Как «Реалу» удается продолжать выигрывать?

– Дело в истории и традициях клуба, конечно, в мастерстве футболистов. Этот клуб – семья, мы без проблем работаем вместе, в раздевалке очень хорошая атмосфера.

Мне следует поблагодарить клуб и игроков, здесь нет больших эго, они очень скромные. В этом сезоне управлять командой было несложно.

– Как будете праздновать?

– Я не знаю, что мы будем делать, но точно не спать, – сказал главный тренер « » в эфире TNT Sports.