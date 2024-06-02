Начо о победе в ЛЧ: «Это ДНК «Реала». Счастлив продолжать творить историю с «Мадридом»

Теги Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Начо Фернандес Футбол

Начо высказался о победе «Реала» в Лиге чемпионов.

Мадридцы обыграли «Боруссию» в финале – 2:0.

«После всей жизни, посвященной этому клубу, добиться такого стоило больших усилий. Это один из самых счастливых дней в моей жизни.

Мы терпели в этом очень сложном матче, «Боруссия» провела отличную игру. Это ДНК «Реала». Еще один вечер, еще один финал, еще одна Лига чемпионов для истории этого клуба.

Мечты сбываются, и сегодня, безусловно, один из лучших дней.

Сейчас не хочу говорить о своем будущем [в «Мадриде»], я очень счастлив продолжать творить историю с «Реалом», – сказал капитан «Мадрида» в эфире Movistar.

Ранее капитан «Реала» сообщил руководству, что покинет родной клуб по окончании сезона в качестве свободного агента.

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15 комментариев
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Остаться бы ему... Показал приличный уровень в этом сезоне. Но, видимо, уже решил всё. Очень жаль, если честно
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ДНК игроков Реала: вытаскивать такие матчи

ДНК игроков Барсы: просить денежку у Чеферина в ковид
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Более чем двукратное преимущество над ближайшим преследователем. Что тут сказать. Вынужден признать: это королевский клуб
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Начо истинный мадридист. Спасибо, капитан.
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Спасибо, Капитан 💪
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На такой мажорной ноте надо прощаться
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Днк здорового человека😎
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ДНК Реала основано на мадридизме, истории и философии побед. ДНК бчк основано на том, чтобы подгадить Реалу. В этом вся разница.
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Начо 6 ЛЧ, бчк 5 ЛЧ -1 подарок от Эвребе
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Ответ xQcoW
Начо 6 ЛЧ, бчк 5 ЛЧ -1 подарок от Эвребе
Только одна?)
Как то превознес бчк
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Один Начо деклассировал историю Барселоны.
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Сегодняшней игрой Карвахаль заслужил стать капитаном на следующий сезон и поднять кубок. А Начо спасибо за всё!
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атакуй , не атакуй, все равно выграет Реал Мадрид!!!!!
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Спасибо, легенда!
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Вообще, если посмотреть, между победами 60х и рубежом веков, долго не могли выиграть. Потом ещё больше 10 лет не могли выиграть 10ый кубок. И вот в 2014 Анчелотти открыл буквально новую эпоху. Я думаю, то что сейчас происходит с Реалом - это лучший период в истории.
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