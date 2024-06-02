Начо о победе в ЛЧ: «Это ДНК «Реала». Счастлив продолжать творить историю с «Мадридом»

Начо высказался о победе «Реала» в Лиге чемпионов.

Мадридцы обыграли «Боруссию» в финале – 2:0.

«После всей жизни, посвященной этому клубу, добиться такого стоило больших усилий. Это один из самых счастливых дней в моей жизни.

Мы терпели в этом очень сложном матче, « » провела отличную игру. Это ДНК «Реала». Еще один вечер, еще один финал, еще одна чемпионов для истории этого клуба.

Мечты сбываются, и сегодня, безусловно, один из лучших дней.

Сейчас не хочу говорить о своем будущем [в «Мадриде»], я очень счастлив продолжать творить историю с «Реалом», – сказал капитан « » в эфире Movistar.

Ранее капитан «Реала» сообщил руководству, что покинет родной клуб по окончании сезона в качестве свободного агента.