Начо о победе в ЛЧ: «Это ДНК «Реала». Счастлив продолжать творить историю с «Мадридом»
Начо высказался о победе «Реала» в Лиге чемпионов.
Мадридцы обыграли «Боруссию» в финале – 2:0.
«После всей жизни, посвященной этому клубу, добиться такого стоило больших усилий. Это один из самых счастливых дней в моей жизни.
Мы терпели в этом очень сложном матче, «Боруссия» провела отличную игру. Это ДНК «Реала». Еще один вечер, еще один финал, еще одна Лига чемпионов для истории этого клуба.
Мечты сбываются, и сегодня, безусловно, один из лучших дней.
Сейчас не хочу говорить о своем будущем [в «Мадриде»], я очень счастлив продолжать творить историю с «Реалом», – сказал капитан «Мадрида» в эфире Movistar.
Ранее капитан «Реала» сообщил руководству, что покинет родной клуб по окончании сезона в качестве свободного агента.
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