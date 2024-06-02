«Реал» выиграл три трофея за сезон – ЛЧ, Ла Лигу и Суперкубок Испании

«Реал Мадрид» выиграл третий трофей в этом сезоне.

Мадридский клуб обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0) в финале Лиги чемпионов.

Таким образом, в сезоне-2023/24 это третий трофей « ». Ранее клуб выиграл , а также за 4 тура до конца чемпионата.