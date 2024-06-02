«Реал» выиграл три трофея за сезон – ЛЧ, Ла Лигу и Суперкубок Испании

Теги Боруссия Дортмунд Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Суперкубок Испании Футбол

«Реал Мадрид» выиграл третий трофей в этом сезоне.

Мадридский клуб обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0) в финале Лиги чемпионов. 

Таким образом, в сезоне-2023/24 это третий трофей «Реала». Ранее клуб выиграл Суперкубок Испании, а также Ла Лигу за 4 тура до конца чемпионата. 

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70 комментариев
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Величайший клуб в истории футбола! Величайший назло всем. Непобедимый назло всем.

Всех мадридистов с победой!
+103
-8
+95
Ямаль самый молодой игрок, при котором Реал взял ЛЧ, Ла Лигу и Суперкубок
+72
-6
+66
Риго, ты живой там, дорогой? )))
+44
-8
+36
Ответ JENNINGS
Риго, ты живой там, дорогой? )))
Больше его не увидем, появиться когда Португалия будет играть на Евро)
+22
0
+22
Ответ JENNINGS
Риго, ты живой там, дорогой? )))
Мы тут смеемся, а у человека и так с психикой проблемы
+15
-1
+14
Ответ Qarasik
Величайший клуб в истории футбола! Величайший назло всем. Непобедимый назло всем. Всех мадридистов с победой!
Сколько грязи вылили на Реал в комментариях. От этого победа только слаще.
+14
-3
+11
Хави все еще борется за все трофеи?)
+16
-6
+10
Ответ Qarasik
Величайший клуб в истории футбола! Величайший назло всем. Непобедимый назло всем. Всех мадридистов с победой!
С победой, бро)
У многих сегодня ужасный день. И это прекрасно=)
+12
-3
+9
Барселонцы минусят всех, кто рад победе Мадрида. Смешные. Одним трофей, другим минусы ставить
+7
-1
+6
Ответ JENNINGS
Риго, ты живой там, дорогой? )))
У него что-то случилось с face id))
+4
0
+4
6 ЛЧ у Кросса, Начо, Луки и Карвахаля🤯🤯🤯
У Модрича ещё будет шанс на 7й, а у Карвахаля скорее всего и не один 🤯
+4
0
+4
Hala Madrid forever!
+4
-1
+3
Ответ Leon Petov
Ямаль самый молодой игрок, при котором Реал взял ЛЧ, Ла Лигу и Суперкубок
Ох, у него будет ещё много последователей)
+3
0
+3
Ответ Aelcrown
Дортмунд возил реал весь 1-ый тайм но не пользовались моментами. реал очнулся во втором тайме и накидал
Один удар из офсайда в штангу - это возил весь тайм?
+4
-1
+3
Ответ ALMANAC
Хави все еще борется за все трофеи?)
За кубок гампера
+6
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+2
Супер Реал!!!
+3
-1
+2
Риго плачет уже на ветке🤣🤣🤣
А я уж думал, он спрячется в подвал на недельку-две
+2
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+1
Ответ ALMANAC
Хави все еще борется за все трофеи?)
Да, дома дети лепят
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+1
Ответ Axs Men
Требл всё равно не сделали за 100 с чем то лет
Требл это 3 кубка за сезон - так что конечно это требл)))
+2
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+1
Ну с Ла Лигой и так все ясно. Кризисная Барселона, стагнирующий Атлетико не говоря уже про остальных- не конкуренты Реалу. Но в среднем примерно раз в 2 года брать ЛЧ- как это вообще возможно? Сити, Бавария, Ливерпуль и прочие, вы где?
+3
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+1
Ща напишут, что не требл)
+1
0
+1
И ЗМ тоже можете посчитать 100% будет в Реале обладатель!!!
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+1
Ответ Гроссмейстер Д
Ну с Ла Лигой и так все ясно. Кризисная Барселона, стагнирующий Атлетико не говоря уже про остальных- не конкуренты Реалу. Но в среднем примерно раз в 2 года брать ЛЧ- как это вообще возможно? Сити, Бавария, Ливерпуль и прочие, вы где?
они вылетают от Реала как это где
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Ответ евГений
Антифутбол официально победил. Надеюсь, с грядущими изменениями в ЛЧ адекватные фанаты футбола перестанут наблюдать это царство тьмы и несправедливости. И Сити, и Дортмунд знатно отвозили «шампионов», но немного не повезло.
Сити возил конечно, но один удар в штангу из офсайда, это тоже считается что возил?
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Ответ Dima Demchenko
В этом году проводится копа Америка где играет Месси, так что без шансов для игроков Реала🫠🤷🏻‍♂️
Думаю Кросс возьмет Германия всегда один из фаворитов ЧЕ чтобы там про состав не говорили.
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Ответ Тимур Т
И ЗМ тоже можете посчитать 100% будет в Реале обладатель!!!
В этом году проводится копа Америка где играет Месси, так что без шансов для игроков Реала🫠🤷🏻‍♂️
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Ответ Qarasik
Величайший клуб в истории футбола! Величайший назло всем. Непобедимый назло всем. Всех мадридистов с победой!
Всех Реалистов с победой!
Футбол игра непредсказуемая, но не в матчах с участием Реала!
Нужно быть реалистами )
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Ответ DedSkyWalker
Изи катка в этом сезоне для Реала
Весь сезон на экономе отыграли — слишком легко)
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Ответ Человек1991
Истинная справедливая честная Таблица Ла Лиги без подсуживаний и засуживаний : Барселона 95 очков. Реал 80 .
Ты жив еще?😁
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Ответ евГений
Антифутбол официально победил. Надеюсь, с грядущими изменениями в ЛЧ адекватные фанаты футбола перестанут наблюдать это царство тьмы и несправедливости. И Сити, и Дортмунд знатно отвозили «шампионов», но немного не повезло.
Который год?) так возили, что себе привозили)
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