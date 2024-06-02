«Реал» выиграл три трофея за сезон – ЛЧ, Ла Лигу и Суперкубок Испании
«Реал Мадрид» выиграл третий трофей в этом сезоне.
Мадридский клуб обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0) в финале Лиги чемпионов.
Таким образом, в сезоне-2023/24 это третий трофей «Реала». Ранее клуб выиграл Суперкубок Испании, а также Ла Лигу за 4 тура до конца чемпионата.
Всех мадридистов с победой!
У многих сегодня ужасный день. И это прекрасно=)
У Модрича ещё будет шанс на 7й, а у Карвахаля скорее всего и не один 🤯
А я уж думал, он спрячется в подвал на недельку-две
Футбол игра непредсказуемая, но не в матчах с участием Реала!
Нужно быть реалистами )