Финал Гран-при России. КМС. Федотов, Соловьев, Угожаев, Дикиджи, Лазарев, Никита Сарновский выйдут на лед с произвольными программами

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3 марта в финале Гран-при России по фигурному катанию юноши представят произвольные программы. После короткой лидирует Арсений Федотов.

Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

Санкт-Петербург

Юноши

Произвольная программа

Начало – 18.00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Эдуард Карартынян 

2. Кирилл Сарновский 

3. Николай Логинов 

4. Андрей Кутовой 

5. Федор Зонов 

6. Григорий Федоров 

Вторая разминка

7. Никита Сарновский 

8. Лев Лазарев 

9. Владислав Дикиджи 

10. Николай Угожаев 

11. Семен Соловьев 

12. Арсений Федотов 

Положение после короткой программы

1. Арсений Федотов – 88,79

2. Семен Соловьев – 82,51

3. Николай Угожаев – 80,88

4. Владислав Дикиджи – 79,25

5. Лев Лазарев – 79,11

6. Никита Сарновский – 78,94

7. Григорий Федоров – 78,23

8. Федор Зонов – 77,32

9. Андрей Кутовой – 76,95

10. Николай Логинов – 76,71

11. Кирилл Сарновский – 76,36

12. Эдуард Карартынян – 76,25

Расписание трансляций финала Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Акатьева и другие

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2 комментария

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Defender64
Жаль, Лазарев упал сегодня - так бы получилась борьба, как на Первенстве. Но ничего, надо хорошо кататься всё равно. Всем желательно:)
Жаль, у Кутового в этом сезоне мало что получается.
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Loliloo
Федотов победит, Лазарев будет второй, бронза скорее всего у Фёдорова
+1
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