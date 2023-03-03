Впервые с 2008-го на турнире ATP состоится российский финал – Медведев сыграет с Рублевым в Дубае
Матч между Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым в Дубае станет шестым в истории российским финалом на уровне ATP.
Ранее два россиянина разыгрывали титул лишь пять раз:
- Аделаида, 1994 год. Евгений Кафельников – Александр Волков – 6:4, 6:3;
- Ташкент, 2001-й. Марат Сафин – Кафельников – 6:2, 6:2;
- Пекин, 2004-й. Сафин – Михаил Южный – 7:6, 7:5;
- Кубок Кремля, 2006-й. Николай Давыденко – Сафин – 6:4, 5:7, 6:4;
- Кубок Кремля, 2008-й. Игорь Куницын – Сафин – 7:6, 6:7, 6:3.
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особенно заметно вдалеке.
И на Дубайском теннисном турнире
Финал пройдёт на русском языке!
(почти цэ))))
Давай-давай, шайбу-шайбу! :о)
#ДубайНаш
Русь — как убитая!
А загорелась в ней
Искра сокрытая,
Встали — небужены,
Вышли — непрошены,
Жита по зернышку
Горы наношены!
зато чемпионов из России было полно - все, кроме Дани. Южный, Хачанов, Рублев, Карацев)