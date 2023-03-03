Впервые с 2008-го на турнире ATP состоится российский финал – Медведев сыграет с Рублевым в Дубае

Теги Николай Давыденко Михаил Южный Марат Сафин Игорь Куницын Александр Волков ATP Евгений Кафельников Dubai Duty Free Tennis Championships Андрей Рублев Даниил Медведев Теннис

Матч между Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым в Дубае станет шестым в истории российским финалом на уровне ATP.

Ранее два россиянина разыгрывали титул лишь пять раз: 

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valentin Kompaneytsev
Российский финал. Спасибо за финал!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nolan_90
Причем не на какой-то 250-помойке
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S.Graf
Проникновенье наше по планете
особенно заметно вдалеке.
И на Дубайском теннисном турнире
Финал пройдёт на русском языке!
(почти цэ))))
Давай-давай, шайбу-шайбу! :о)
#ДубайНаш
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kos.vohrt
Ещё и в русском городе сыграют.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
volens-docens
Ответ sfilatov13
Киевская Русь?
Ну, в данном случае точно нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Абу Назир
Надеюсь рублев унизит эту истеричку с фамилией медведев
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sfilatov13
Ответ volens-docens
Русь не шелохнется, Русь — как убитая! А загорелась в ней Искра сокрытая, Встали — небужены, Вышли — непрошены, Жита по зернышку Горы наношены!
Киевская Русь?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
volens-docens
Русь не шелохнется,
Русь — как убитая!
А загорелась в ней
Искра сокрытая,

Встали — небужены,
Вышли — непрошены,
Жита по зернышку
Горы наношены!
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Verhovn
И это круто! Всем врагам назло 😄
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tonyadams
Причем с 2004го за пределами Москвы!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Давно не было такого - просто русский финал в Дубае. Но придет много наших поболеть, я надеюсь. А вообще-то Даня молодец, обыграл первую ракетку. Честь и хвала!
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл.С-Пб
Вот увидите, любители сала будут весь матч орать и махать своей блакитной тряпкой
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kuryanin
Ох, мать моя царица, что в мире творится!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sincere
удивительно, что на КК после 2008 года не было российского финала)
зато чемпионов из России было полно - все, кроме Дани. Южный, Хачанов, Рублев, Карацев)
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Whatever man
И турнир-то топовый, не кубок Кремля !
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий