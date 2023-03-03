«Виннипег» выменял Наместникова у «Сан-Хосе». Форвард играл у тренера Боунесса в «Далласе»

Теги переходы Тампа-Бэй Сан-Хосе НХЛ Владислав Наместников Виннипег Хоккей

Владислав Наместников обменян в «Виннипег».

30-летний россиянин перешел в состав «Джетс» из «Сан-Хосе». «Шаркс» получили выбор в четвертом раунде драфта НХЛ-2025.

Напомним, что 2 марта «Тампа», за которую Наместников играл в этом сезоне, обменяла хоккеиста в «Сан-Хосе».

Так как форвард ни не провел за «Шаркс» ни одного матча, «Виннпег» станет седьмым клубом, за который он сыграет на протяжении шести последних сезонов.

Добавим, что во второй части прошлого сезона Наместников выступал за «Даллас», который возглавлял Рик Боунесс, являющийся сейчас главным тренером «Виннипега».

В текущем сезоне Владислав набрал 15 (6+9) очков в 57 играх регулярного чемпионата НХЛ.

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11 комментариев

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ivany4
владик перекати поле
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antistar-Z
Ещё один комплект джерси в коллекцию! Поздравления!)))
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Фёдор Кузнецов
2 раз подряд Боунс его под плей-офф берет
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Фёдор Кузнецов
Ответ Дима Миронов
успел сыграть за сх?
Нет
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Дима Миронов
успел сыграть за сх?
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Фёдор Кузнецов
Скорее всего в плей-офф поиграет
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Фёдор Кузнецов
Сиэтл и Нью-Джерси вам срочно нужен россиянин
+2
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Stepan Alexandrovich
Давай скорей! Одна нога здесь, другая там!
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За Валенсию с 1999
Владик - топарь. Все его хотят
+8
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Hola Hola
У Намеса в роду цыган не было? )
+9
-1
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Sergeyad
Путешественник.... Аж жалко парня!
+1
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