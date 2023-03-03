«Виннипег» выменял Наместникова у «Сан-Хосе». Форвард играл у тренера Боунесса в «Далласе»

обменян в «Виннипег».

30-летний россиянин перешел в состав «Джетс» из «Сан-Хосе». «Шаркс» получили выбор в четвертом раунде драфта НХЛ-2025.

Напомним, что 2 марта « », за которую Наместников играл в этом сезоне, обменяла хоккеиста в « ».

Так как форвард ни не провел за «Шаркс» ни одного матча, «Виннпег» станет седьмым клубом, за который он сыграет на протяжении шести последних сезонов.

Добавим, что во второй части прошлого сезона Наместников выступал за «Даллас», который возглавлял Рик Боунесс, являющийся сейчас главным тренером «Виннипега».

В текущем сезоне Владислав набрал 15 (6+9) очков в 57 играх регулярного чемпионата НХЛ.

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