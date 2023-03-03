«Зенит» представил новую форму с Wildberries. В ней будут играть до конца сезона-2023/24

«Зенит» представил два новых комплекта формы.

Как сообщает пресс-служба клуба, все команды системы «Зенита» будут выступать в новой форме от Wildberries на протяжении полутора сезонов – до конца сезона-2023/24. Впервые в новой форме сине-бело-голубые сыграют 4 марта – в домашнем матче Мир против «Пари НН».

Ранее сообщалось, что экипировку изготовит компания Joma.

«Петербург – город морской славы, чья история неразрывно связана с водной стихией: знаменитые реки и каналы, на берегах которых он был построен, создают его уникальный и узнаваемый во всем мире образ.

Желание отдать дань уважения родному городу, в этом году отмечающему свой 320-й день рождения, легло в основу идеи новой игровой формы сине-бело-голубых. Именно поэтому лицевую сторону футболки украшает фрагмент карты Петербурга с извилистыми очертаниями Невы и других водных артерий, а узор с изображением волн на рукавах символизирует Финский залив и Ладожское озеро.

Домашний комплект выполнен в традиционных сине-голубых цветах.

Гостевой вариант, в светлых тонах, снабжен золотым воротом, ведь последние несколько лет шеи игроков «Зенита» неизменно украшают медали только высшего достоинства.

Петербург, победы, сила Невы – это наша история! Надевая эту форму, мы чувствуем неразрывное единство с городом. Надевая эту форму, мы оказываемся в своей стихии», – сказано в сообщении «Зенита».

Фото: fc-zenit.ru

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