Рублев об игре спустя год после 24 февраля: «Невозможно вести себя так, будто ничего не происходит»
Андрей Рублев прокомментировал, каково ему играть на фоне событий на Украине.
«Я уже делал много заявлений на эту тему.
Конечно, тяжело. И говорить об этом трудно. Даже если ты просто хочешь играть в теннис, тренироваться, это на тебя влияет – хотя лично ты никак и не причастен.
Невозможно вести себя так, будто ничего не происходит. Просто безумие, что столько обычных людей страдают, умирают.
И все это происходит во времена, когда у всех есть мобильные телефоны, интернет, соцсети. Дети просто хотят снимать тиктоки. Но все равно происходит такое. Трудно это осознавать.
Конечно, это на меня влияет. Единственное, на что я надеюсь, – это то, что скоро во всех странах будет мир. Где бы то ни было. Надеюсь на мир в наших странах. И надеюсь на мир в других странах, где идут войны», – сказал российский теннисист.
«Цой жив» – это Рублев написал, выйдя в финал в Дубае. Откуда взялась фраза-мем?
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И вообще, что за неуважительное отношение к америкацам, какие еще пиндостанцы? Там живут такие же люди как и мы. Все происходящее не их волеизъявление (как и в нашем случае), а лишь решение некоторой кучки недалеких людишек