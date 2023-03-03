Андрей Рублев прокомментировал, каково ему играть на фоне событий на Украине.

«Я уже делал много заявлений на эту тему.

Конечно, тяжело. И говорить об этом трудно. Даже если ты просто хочешь играть в теннис, тренироваться, это на тебя влияет – хотя лично ты никак и не причастен.

Невозможно вести себя так, будто ничего не происходит. Просто безумие, что столько обычных людей страдают, умирают.

И все это происходит во времена, когда у всех есть мобильные телефоны, интернет, соцсети. Дети просто хотят снимать тиктоки. Но все равно происходит такое. Трудно это осознавать.

Конечно, это на меня влияет. Единственное, на что я надеюсь, – это то, что скоро во всех странах будет мир. Где бы то ни было. Надеюсь на мир в наших странах. И надеюсь на мир в других странах, где идут войны», – сказал российский теннисист.

«Цой жив» – это Рублев написал, выйдя в финал в Дубае. Откуда взялась фраза-мем?

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