Рублев об игре спустя год после 24 февраля: «Невозможно вести себя так, будто ничего не происходит»

Теги ATP Dubai Duty Free Tennis Championships Андрей Рублев Политика Теннис

Андрей Рублев прокомментировал, каково ему играть на фоне событий на Украине.

«Я уже делал много заявлений на эту тему.

Конечно, тяжело. И говорить об этом трудно. Даже если ты просто хочешь играть в теннис, тренироваться, это на тебя влияет – хотя лично ты никак и не причастен.

Невозможно вести себя так, будто ничего не происходит. Просто безумие, что столько обычных людей страдают, умирают.

И все это происходит во времена, когда у всех есть мобильные телефоны, интернет, соцсети. Дети просто хотят снимать тиктоки. Но все равно происходит такое. Трудно это осознавать.

Конечно, это на меня влияет. Единственное, на что я надеюсь, – это то, что скоро во всех странах будет мир. Где бы то ни было. Надеюсь на мир в наших странах. И надеюсь на мир в других странах, где идут войны», – сказал российский теннисист.

«Цой жив» – это Рублев написал, выйдя в финал в Дубае. Откуда взялась фраза-мем?

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70 комментариев

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Верховенский1990
Ответ Мыкола
Ни разу не видел, чтобы действующий пиндостанский спортсмен плакал, когда пиндостан вторгается в очередную страну, убивает там сотни тысяч людей и вгоняет её в каменный век. Феномен какой-то в России
Вы ничего не понимаете, американцы и их союзники всем приносят только добро и демократию, например, в Ливию, которая при старике Каддафи была из одна лучших стран по качеству жизни в Африке, а сейчас ливийцы стали жить еще лучше вроде.
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Гусеконь
если можно не замечать Сирию, Йемен, Гаити и прочее, то почему бы и Украину не замечать?
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Мыкола
Ответ antoha1896
Блестяще, давайте делать так же! И вообще, что за неуважительное отношение к америкацам, какие еще пиндостанцы? Там живут такие же люди как и мы. Все происходящее не их волеизъявление (как и в нашем случае), а лишь решение некоторой кучки недалеких людишек
Смешной ты вася и тебе подобные. Как в России жесть какая-нибудь, то вы пиндостаном тыкаете, как там всё замечательно и рай земной. А как вам про жесть в пиндостане говоришь, то вы ноете, что не надо на других смотреть)))
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Мыкола
Ответ Евгений Качалков
Мохаммед Али и Вьетнам. Если ты не видел, то не значит, что этого не было, неуч.
Молодец. Ты ещё вспомни про времена царя Гороха. Пример дай хотя бы за последние лет 25
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imaxim
Ответ Вадим flanec
Удивляет позиция насчёт телевизора. Че мне теперь в телефон или ноутбук смотреть? С таким же успехом могу возразить, меньше посещайте укропаблики.
О, туда я вообще ни разу никогда не заходил, это очень давит по психики, банально можно свихнуться. Я их понимаю, но читать я все это не собираюсь
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Вадим flanec
Ответ imaxim
Телевизор меньше смотрите
Удивляет позиция насчёт телевизора. Че мне теперь в телефон или ноутбук смотреть? С таким же успехом могу возразить, меньше посещайте укропаблики.
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Сергей Галынский
Так Андрей Рублев живет,тренируется в Барселоне,там его дом
Почему не кричишь, свободу Каталонии?
Последние капли уважения потерял
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imaxim
Ответ Ewpator
Андрей так рассуждает, как будто всё началось 24 февраля, а до того все жили в мире и согласии. Только жителей Донецка и Горловки постреливали иногда, но он об жтом либо не в курсе, либо ему всё равно.
В 2021 на территории ОРДЛО погибших было меньше 10 человек
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justbored
Ответ Антиполитпроект
А зетников искаженное восприятие реальности, так что сочту за похвалу
Вы ещё и метафизик! Но я, разумеется, об общей манере поведения - учтивости, толерантности к иному восприятию, даже искаженному, etc etc. И тут, я боюсь, игра была равна.
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petia.subbotin
Ответ Ewpator
Андрей так рассуждает, как будто всё началось 24 февраля, а до того все жили в мире и согласии. Только жителей Донецка и Горловки постреливали иногда, но он об жтом либо не в курсе, либо ему всё равно.
+15 рублей молодец) интересно а будет ли ответ на такой вопрос: сколько было убито людей в донецке в 2021 году?
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Антиполитпроект
Ответ Ewpator
Андрей так рассуждает, как будто всё началось 24 февраля, а до того все жили в мире и согласии. Только жителей Донецка и Горловки постреливали иногда, но он об жтом либо не в курсе, либо ему всё равно.
За это жители Донецка и Горловки должны "благодарить" Гиркина (международного преступника, кстати) и его хозяина - Вову Пу
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antoha1896
Ответ Мыкола
Ни разу не видел, чтобы действующий пиндостанский спортсмен плакал, когда пиндостан вторгается в очередную страну, убивает там сотни тысяч людей и вгоняет её в каменный век. Феномен какой-то в России
Блестяще, давайте делать так же!
И вообще, что за неуважительное отношение к америкацам, какие еще пиндостанцы? Там живут такие же люди как и мы. Все происходящее не их волеизъявление (как и в нашем случае), а лишь решение некоторой кучки недалеких людишек
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Maxim Novicov
Ответ round15
Ну если уж полемизировать, то захоронения прошлого века меня не беспокоят, да и не могут быть претензии и плевки в прошлое моей страны, каким бы оно ни было. Нужно менять мир к лучшему сейчас. Грустно, что нас столкнули, что трусливые центральные украинцы стали такими же недалекими националистами, что и западенцы.
значит россиянам можно иметь в качестве прошлого Розалию Залкинд, участвовавшую в красном терроре в Крыму, где было репрессировано до 120 тысяч человек, а украинцам Коновальца нельзя. Это прошлое кому надо прошлое, понятно
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Ewpator
Андрей так рассуждает, как будто всё началось 24 февраля, а до того все жили в мире и согласии. Только жителей Донецка и Горловки постреливали иногда, но он об жтом либо не в курсе, либо ему всё равно.
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Антиполитпроект
Ответ Алмаз Фахрутдинов
Вот у тебя каша в голове... С четырнадцатого года кого считать легитимным президентом на Украине?
А ты в Украине живешь? У нас в России с 2012 года президент нелегитимный
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Антиполитпроект
Ответ Novax Goat.kovic
Россия завершит эту войну.
Когда за Вовой Пу придут в его бункер
+3
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Евгений Качалков
Ответ Мыкола
Ни разу не видел, чтобы действующий пиндостанский спортсмен плакал, когда пиндостан вторгается в очередную страну, убивает там сотни тысяч людей и вгоняет её в каменный век. Феномен какой-то в России
Мохаммед Али и Вьетнам. Если ты не видел, то не значит, что этого не было, неуч.
+6
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round15
Ответ imaxim
Телевизор меньше смотрите
Совет не по адресу. Вообще телевизора дома нет.
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imaxim
Ответ Sawka-promakawka
Вас это тоже касается , особенно в Австралии
Вы удивитесь, но телевизор я почти не смотрю. Разве что развлекательные передачи
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Алмаз Фахрутдинов
Ответ Антиполитпроект
А что такого натворили "анти-зетники"? неужели посмели осудить войну и нелегитимного президента РФ? безобразие (сарказм)
Вот у тебя каша в голове... С четырнадцатого года кого считать легитимным президентом на Украине?
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round15
Ответ Maxim Novicov
странно, почему-то вас не беспокоит наличие на главной площади столицы почётных захоронений людей, устраивавших кровавые расправы духовенства и лично пытавшие русских в годы гражданской войны
Ну если уж полемизировать, то захоронения прошлого века меня не беспокоят, да и не могут быть претензии и плевки в прошлое моей страны, каким бы оно ни было. Нужно менять мир к лучшему сейчас. Грустно, что нас столкнули, что трусливые центральные украинцы стали такими же недалекими националистами, что и западенцы.
0
-1
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Sawka-promakawka
Ответ imaxim
Телевизор меньше смотрите
Вас это тоже касается , особенно в Австралии
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leon74
Андрей,продолжай также жить и выигрывать, несмотря на весь этот ужас.
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Мыкола
Ни разу не видел, чтобы действующий пиндостанский спортсмен плакал, когда пиндостан вторгается в очередную страну, убивает там сотни тысяч людей и вгоняет её в каменный век. Феномен какой-то в России
+17
-10
+7
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Tursus
Рублев не жил во времена Цоя и не пережил все, что сопутствовало этому времени. 80% жизни спортсмена его уровня это тренировки и соревнования. На осознание и изучение всего остального просто нет времени. Поэтому не нужно никак оценивать его слова.
+3
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