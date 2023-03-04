Джулиус Рэндл исполнил решающий 3-очковый в матче с «Хит», «Никс» одержали восьмую победу подряд

Форвард « » исполнил решающий 3-очковый в матче с «Хит» (122:120).

Рэндл забросил в падении за 1,7 секунды до финальной сирены. Незадолго до этого он совершил потерю, после которой Тайлер Хирро вывел «Хит» вперед.

«Никс» одержали восьмую победу подряд.

На счету Рэндла 43 очка (16 из 25 с игры), 9 подборов и 3 передачи за 36 минут.

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