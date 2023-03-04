Джулиус Рэндл исполнил решающий 3-очковый в матче с «Хит», «Никс» одержали восьмую победу подряд

Теги Майами Нью-Йорк НБА видео Джулиус Рэндл Тайлер Хирро Баскетбол

Форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл исполнил решающий 3-очковый в матче с «Хит» (122:120).

Рэндл забросил в падении за 1,7 секунды до финальной сирены. Незадолго до этого он совершил потерю, после которой Тайлер Хирро вывел «Хит» вперед.

«Никс» одержали восьмую победу подряд.

На счету Рэндла 43 очка (16 из 25 с игры), 9 подборов и 3 передачи за 36 минут.

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2 комментария

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Sergio19882007
много народу за Никс топили на трибунах)
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MaxiMartinez
Валидольная концовка, Никс рвётся в плэйофф
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