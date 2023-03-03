«Спартак» о паспорте РФ для Промеса: «Попросим Минспорта повторно рассмотреть наше обращение»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Министерство спорта России Квинси Промес натурализация Дмитрий Зеленов Футбол

Глава пресс-службы «Спартака» подтвердил отказ Минспорта выдать Квинси Промесу паспорт РФ.

«В ноябре прошлого года мы действительно подготовили ходатайство в Министерство спорта. Это был запрос о направлении материалов в соответствующие компетентные органы, которые принимают решение о предоставлении гражданства.

Отказ в направлении материалов связан с тем, что в Нидерландах продолжается рассмотрение дел, в которых участвует Квинси Промес. Одно из них практически завершено, во втором Квинси не является ни подозреваемым, ни тем более осужденным.

Прокуратура хочет его опросить в качестве свидетеля, но настаивает на личном участии, хотя есть возможность это сделать по ВКС [видеоконференцсвязи] или через адвоката.

Также законом предусмотрено предоставление гарантий, чтобы личное участие не было связано с ограничением свободы, но таких гарантий стороне Квинси не предоставляют. Возможно, это связано с тем, что, будучи известным человеком в Нидерландах, Промес живет и работает в России – во всяком случае, такое впечатление складывается у юристов голландца.

Тем не менее, рассчитываем, что дело разрешится благополучным для нашего футболиста образом. Когда это произойдет, попросим Министерство спорта повторно рассмотреть наше обращение, так как считаем, что Промес осуществил значительный вклад в развитие российского спорта, и, кроме того, у него самого есть желание стать гражданином Российской Федерации», – написал Дмитрий Зеленов.

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59 комментариев

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Андрей Бандалак
Ответ WelcomeBackPURE
Хотят протащить паспорт человеку, устроившему понажовщину и открыто скрывающемся от правосудия
А самый большой грех !! это он ещё Рэп читает!!😱😱😱
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Caerly
Ответ Marcus-light
С Бутом такой проблемы не было)
Бут изначально гражданин России
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fil_spb
Ответ ЗЕНИТ65
То есть они, на полном серьёзе, просят дать гражданство уголовнику и наркоторговцу чтобы он избежал заслуженного наказания? Что у этих уродов в головах?
Почему бы клубу Старостиных, которые во время ВОВ занимались хищениями и взяточничеством, не просить дать гражданство уголовнику и наркоторговцу? Клуб такой.
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Александр Жердин
Если Промес весь такой из себя невиноватый, то почему он не является в суд? Да и на сборы за границу тоже видимо побоялся ехать исключительно из-за невиновности?
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nobrainnopain
Ответ Ivan Petrov
Ты сейчас про своего конюха-тренера?
Я не 🐖 задавал вопрос
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да здравствует лодка
Интересно а каким образом работает фан айди, если промес с уголовным делом, которое ещё расследуется и не закрыто очевидно его получил, раз играет. Это получается фан айди и уголовникам потенциальным выдаётся, о какой безопасности тогда может идти речь?
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CaSpeR-13
Ответ Дядя ТУРА
Бут хороший защитник был. помню в Ростов и Крыльях играл
и в дортмундской боруссии
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yulay
Ответ DiMaXFCZP
Причем тут Питер , если у него уголовка открытая на родине? Ему гражданство нужно только потому, что на родине его закроют. А мы сейчас никого евросоюзу не выдаем.
дело не в Евросоюзе. По законам РФ граждане РФ не подлежат выдаче другим государствам.
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Ivan Petrov
Ответ DiMaXFCZP
Возбухаете тут только вы со своими "Ах да, не Питер же" и "Не газпром же". А о том, что он под следствием и ссыт ехать на родину, вы почему то забываете.
Чего разнылся то?
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Marcus-light
Ответ MAXIMum1
Кто-нибудь объяснит. Вот это: "Прокуратура хочет опросить в качестве свидетела." "Законом предусмотрено предоставление гарантий, чтобы личное участие не было связано с ограничением свободы, но таких гарантий стороне Квинси не предоставляют." Если Промес свидетель. Зачем просить гарантий свободы? Или в Голандии свидетелей сажают? Крутая демократия.
Он не свидетель, а фигурант. Просто на данном этапе суда его рассматривают как свидетеля, и в зависимости от показаний, прокурор может попросить судью направить свидетеля под стражу. Понимаю, с российскими реалиями дальше "прокурор сказал - суд сделал" работу суда отследить сложно.
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CaSpeR-13
уголовникам и наркоманам не место в стране
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Ivan Petrov
Ответ nobrainnopain
Зачем нам гражданин, который с пером на родню кидается? 🤔
Ты сейчас про своего конюха-тренера?
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Ivan Petrov
Ответ Hong Kil
Если бы хотя бы политический был, а так чисто уголовник, зачем?! У нас же не Колумбия какая.
Двум любителям друг друга из Зенита же дали? Или это статья у вас в Питере в почёте?
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MAXIMum1
Кто-нибудь объяснит. Вот это:
"Прокуратура хочет опросить в качестве свидетела."
"Законом предусмотрено предоставление гарантий, чтобы личное участие не было связано с ограничением свободы, но таких гарантий стороне Квинси не предоставляют."

Если Промес свидетель. Зачем просить гарантий свободы? Или в Голандии свидетелей сажают? Крутая демократия.
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Алексей Полиенков
Ответ nobrainnopain
Зачем нам гражданин, который с пером на родню кидается? 🤔
И который наркотой барыжит. Не забывайте про это, это главное.
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Marcus-light
Ответ ЗЕНИТ65
То есть они, на полном серьёзе, просят дать гражданство уголовнику и наркоторговцу чтобы он избежал заслуженного наказания? Что у этих уродов в головах?
А как российский паспорт позволяет избегать наказания? Вы ещё скажите поможет избежать блокировки счётов в Нидерландах)
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Николай Горнаков
Ответ ЗЕНИТ65
То есть они, на полном серьёзе, просят дать гражданство уголовнику и наркоторговцу чтобы он избежал заслуженного наказания? Что у этих уродов в головах?
А что был приговор суда?
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Алексей Полиенков
Позорище так упорно пытаться выхлопотать гражданство для наркобарона с целью укрывания его от нидерландского правосудия. Мерзко смотреть на это.
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Birdman NBA
Ответ Денис Уколов
Больше читай левые газетёнки)) Неужели до Питера интернет так и не дошёл?)
Какие левые газетёнки? Или скажешь уголовное дело на него не открыто?
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Денис Уколов
Ответ ЗЕНИТ65
То есть они, на полном серьёзе, просят дать гражданство уголовнику и наркоторговцу чтобы он избежал заслуженного наказания? Что у этих уродов в головах?
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Троянец
Ответ WelcomeBackPURE
Хотят протащить паспорт человеку, устроившему понажовщину и открыто скрывающемся от правосудия
Ну выдают же паспорта людям которые даже поножовщина не в состоянии правильно написать
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Дядя ТУРА
Ответ Marcus-light
С Бутом такой проблемы не было)
Бут хороший защитник был. помню в Ростов и Крыльях играл
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King_X
Ответ DiMaXFCZP
Причем тут Питер , если у него уголовка открытая на родине? Ему гражданство нужно только потому, что на родине его закроют. А мы сейчас никого евросоюзу не выдаем.
Так дело даже не в Евросоюзе
Вроде в требованиях на ВНЖ/Паспорт написано про уголовные дела
И что если не знали, но выдали - затем могут аннулировать

Но кажется, кто-то будет в следующем пресс-релизе писать про Зенит
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Garikus89
А ему паспорт зачем? Он заигран за сборную, так что дальше будет легионером считаться, налоги те же. Тут только уголовки избежать, да и то не особо понятно, как ему второе гражданство поможет, он вполне нормально и со своим здесь обитает)
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ЗЕНИТ65
То есть они, на полном серьёзе, просят дать гражданство уголовнику и наркоторговцу чтобы он избежал заслуженного наказания?
Что у этих уродов в головах?
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