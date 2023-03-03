Врач сборной Норвегии заявил, что до 70% лыжников команды на ЧМ принимают лекарства от астмы

Теги допинг лыжные гонки чемпионат мира сборная Норвегии сборная Норвегии жен WADA Лыжи

Норвежский врач заявил, что 50-70% лыжников сборной на ЧМ принимают лекарства от астмы.

По словам Уве Ферагена, который работает с норвежской командой, примерно такой же процент сохраняется в течение нескольких лет.

«Мы не можем назвать конкретное число, но если речь о виде спорта, где требуется выносливость, – как в лыжных гонках, так и в других видах, особенно зимних, – то это вполне верное число», – заявил Фераген, отметив, что лыжники имеют соответствующий диагноз.

Также врач прокомментировал итоги исследования университетской клиники Ульма в Германии, согласно которому противоастматические препараты могут значительно влиять на спортивные результаты. 

«Учитывая знания, которые мы получили из прежних исследований, я не уверен, что это правда.

Предыдущие исследования показали, что если здоровые люди будут пользоваться респираторными препаратами, это не вызовет эффект, улучшающий работоспособность.

Но понятно, что если есть новые исследования – если это крупные, хорошие исследования, которые показывают нечто иное, – то Всемирное антидопинговое агентство (WADA), конечно, должно обратить на это внимание.

Я не уверен, будет ли исследование [клиники Ульма] актуальным, поскольку выборка слишком мала (тестирование проводилось на 12 спортсменах – Sports.ru)», – отметил Фераген.

Помогает ли астма в спорте? С ней правда разрешен допинг? И почему норвежцев часто называют астматиками?

Вы наверняка видели, как Бьорндален финишировал в слюнях. Считалось, что это признак допинга – а как на самом деле?

84 комментария

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Adolf Glieder
Ответ <vella>
а лыжники других стран разве не делают спортивные усилия? только норвежцы? не могу отделаться от чувства, что только норвежцы направо-налево раздают диагноз астмы физического напряжения
Я задал конкретный вопрос, а на свой вопрос на вопрос вы сами сможете ответить, приложив усилия и отринув ширму предвзятости.
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Sanya Kruus
Ответ <vella>
вы сами в это верите? астматики лечатся и бегут лучше всех в мире...
если таблетки уравнивают их с обычными людьми, то почему бы какой-то нации не быть доминантом в каком-либо виде спорта? Как будто это не везде встречается
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Caerly
Ответ Delirium_Tremens
Как бы уже. Согласно публикации немецких исследователей в журнале Drug Testing and Analysis за декабрь 2015 года, по данным ряда исследований мельдоний при приёме во время периода тренировок повышает результаты атлетов, выносливость, улучшает восстановление после выступления, защищает от стресса и активирует функции центральной нервной системы
Спасибо, нашёл исследование. Угадайте, с какой выборкой оно делалось?
Правильно, с никакой - чисто биохимическим путём)
Сальбутамол биохимически тоже улучшает результаты без малейших сомнений.
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Adeen
Ответ Алекс Я
Привет тем ,кто писал,что в у норвежцев всего 4 человека на таблетках.но конечно они сейчас будут утверждать ,что этого не писали.
Ушлёпки. Я лет 10 пишу уже, что норвежцы поголовно на препаратах. Меня только заминусовывают и тоже про "может быть 2-4 человека" и " а ты на Россию глянь, Родченкова послушай". Да тут идиотом надо быть, чтобы не видеть мошенничества на гос. уровне у норвежцев.
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горбатый видеосудья
богатыри не вы
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zzzeeerrrooo
Ответ irina1980
Почему, только спуски?
на дистанции его регулярно обыгрывают
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Алекс Я
Ответ Погладь быка
Вот чтобы в России такое заявил какой-нибудь врач, например Дмитриев или Лагуточкин, такое невозможно себе представить. Там колят и пичкают молча.
Родченков -не?
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<vella>
Ответ <vella>
а откуда в Норвегии столько астматиков? что не так с климатом? холодный? не холодней чем в России/Швеции Финляндии, даже теплее из-за Гольфстрима
вы бы не минусы ставили, а лучше бы объяснили, что не так с климатом/экологией Норвегии?
и еще....до 18 лет юниоры не тестируются, а когда переходят в разряд взрослых, каждый второй оказывается астматиком...
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zzzeeerrrooo
Ответ irina1980
Легков не 70 процентов.
Есть инфа от нашего штаба?
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zzzeeerrrooo
Ответ <vella>
дык в России на всю команду Легков и Черноусов, сравните с цифрами, которые привел врач норвежской сборной. кстати, сделать ТИ Легкову и Черноусова наверняка посоветовала врач-физиотерапевт Изабель Кнауте (немка), работающая в команде Крамера. до этого Саша все больше по деревянным медалям промышлял....
А в чём проблема сделать другим?
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Пол Ганарара:
а) Какой процент норвежцев принимают препараты от астмы?
б) Какой процент лыжников и биатлонистов не из Норвегии принимают препарат от астмы?
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<vella>
Ответ Sanya Kruus
откуда я знаю? может там медицина в десятки раз лучше и именно поэтому астматики лечатся и могут бегать
вы сами в это верите? астматики лечатся и бегут лучше всех в мире...
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murzzzzzilka
Ответ Sanya Kruus
где там написано, что принимают здоровыми? Там написано, что они и принимают лол
https://www.sports.ru/skiing/1042423693.html
https://www.sports.ru/biathlon/1045586751.html
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<vella>
Ответ Adolf Glieder
А астма спортивного усилия разве инвалидизирует человека?
а лыжники других стран разве не делают спортивные усилия? только норвежцы?
не могу отделаться от чувства, что только норвежцы направо-налево раздают диагноз астмы физического напряжения
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Vicing Charlsson
Ответ Adolf Glieder
Потому что у него была явно не астма спортивного усилия, которая проявляется только при тяжёлых нагрузках. Классическая астма более злая.
Так и есть, у него с детства.
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keylargo
Ответ Волына+колына
а что случилось? Норвегия решила не делиться газом с новых месторождений?
Пора наверно взорвать ихнюю трубу)
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Сергей Богатырев
Ответ Caerly
А можно исследование про мельдоний какое?) Там же никто не помешал запретить и забанить.
Не можно. Например, лекарство, за которое сейчас дёргают Валиеву, многие считают плацебо, ВАДА его забанило без медицинских оснований, на всякий случай.
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Mihmesh35
Ответ Vasilyev
Ничего против этой болезни не имею. Но среди моих знакомых есть только один астматик. Это мой отец. А тут 70 процентов команды. А эти люди спортсмены, с лошадиным здоровьем. Странно все это.
Потому что в Норвегии исторически много астматиков, примерно 20% от всего населения
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Delirium_Tremens
Ответ Caerly
А можно исследование про мельдоний какое?) Там же никто не помешал запретить и забанить.
Как бы уже. Согласно публикации немецких исследователей в журнале Drug Testing and Analysis за декабрь 2015 года, по данным ряда исследований мельдоний при приёме во время периода тренировок повышает результаты атлетов, выносливость, улучшает восстановление после выступления, защищает от стресса и активирует функции центральной нервной системы
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akrets
Новость, которую ждали и выстрадали. Теперь можно собраться в широком кругу единомышленников и высказать всю правду о мировой закулисе. А после опять просмотр Рен-тв. Enjoy
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Волына+колына
а что случилось? Норвегия решила не делиться газом с новых месторождений?
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<vella>
Ответ zzzeeerrrooo
Легкова тоже крышивали?
дык в России на всю команду Легков и Черноусов,
сравните с цифрами, которые привел врач норвежской сборной.
кстати, сделать ТИ Легкову и Черноусова наверняка посоветовала врач-физиотерапевт Изабель Кнауте (немка), работающая в команде Крамера.
до этого Саша все больше по деревянным медалям промышлял....
+1
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Adolf Glieder
Ответ AleksandrKuznetsov
может норвежцам пора тогда в параолимпийские игры заявляться.
А астма спортивного усилия разве инвалидизирует человека?
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Adolf Glieder
Ответ Vicing Charlsson
У меня тоже есть всего один знакомый мужик ему 58. В школе он был освобождён от физкультуры, в армию его не взяли итд.
Потому что у него была явно не астма спортивного усилия, которая проявляется только при тяжёлых нагрузках. Классическая астма более злая.
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irina1980
Ответ Vasily Ivanov
Ира не путай : лекарство -бронхорасширяющее , насыщают кислородом не легкие а кровь ....
Значит,насыщают кровь.
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