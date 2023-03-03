Врач сборной Норвегии заявил, что до 70% лыжников команды на ЧМ принимают лекарства от астмы
Норвежский врач заявил, что 50-70% лыжников сборной на ЧМ принимают лекарства от астмы.
По словам Уве Ферагена, который работает с норвежской командой, примерно такой же процент сохраняется в течение нескольких лет.
«Мы не можем назвать конкретное число, но если речь о виде спорта, где требуется выносливость, – как в лыжных гонках, так и в других видах, особенно зимних, – то это вполне верное число», – заявил Фераген, отметив, что лыжники имеют соответствующий диагноз.
Также врач прокомментировал итоги исследования университетской клиники Ульма в Германии, согласно которому противоастматические препараты могут значительно влиять на спортивные результаты.
«Учитывая знания, которые мы получили из прежних исследований, я не уверен, что это правда.
Предыдущие исследования показали, что если здоровые люди будут пользоваться респираторными препаратами, это не вызовет эффект, улучшающий работоспособность.
Но понятно, что если есть новые исследования – если это крупные, хорошие исследования, которые показывают нечто иное, – то Всемирное антидопинговое агентство (WADA), конечно, должно обратить на это внимание.
Я не уверен, будет ли исследование [клиники Ульма] актуальным, поскольку выборка слишком мала (тестирование проводилось на 12 спортсменах – Sports.ru)», – отметил Фераген.
Помогает ли астма в спорте? С ней правда разрешен допинг? И почему норвежцев часто называют астматиками?
Вы наверняка видели, как Бьорндален финишировал в слюнях. Считалось, что это признак допинга – а как на самом деле?
Правильно, с никакой - чисто биохимическим путём)
Сальбутамол биохимически тоже улучшает результаты без малейших сомнений.
и еще....до 18 лет юниоры не тестируются, а когда переходят в разряд взрослых, каждый второй оказывается астматиком...
б) Какой процент лыжников и биатлонистов не из Норвегии принимают препарат от астмы?
https://www.sports.ru/biathlon/1045586751.html
не могу отделаться от чувства, что только норвежцы направо-налево раздают диагноз астмы физического напряжения
сравните с цифрами, которые привел врач норвежской сборной.
кстати, сделать ТИ Легкову и Черноусова наверняка посоветовала врач-физиотерапевт Изабель Кнауте (немка), работающая в команде Крамера.
до этого Саша все больше по деревянным медалям промышлял....