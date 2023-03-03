Врач сборной Норвегии заявил, что до 70% лыжников команды на ЧМ принимают лекарства от астмы

Норвежский врач заявил, что 50-70% лыжников сборной на ЧМ принимают лекарства от астмы.

По словам Уве Ферагена, который работает с норвежской командой, примерно такой же процент сохраняется в течение нескольких лет.

«Мы не можем назвать конкретное число, но если речь о виде спорта, где требуется выносливость, – как в лыжных гонках, так и в других видах, особенно зимних, – то это вполне верное число», – заявил Фераген, отметив, что лыжники имеют соответствующий диагноз.

Также врач прокомментировал итоги исследования университетской клиники Ульма в Германии, согласно которому противоастматические препараты могут значительно влиять на спортивные результаты.

«Учитывая знания, которые мы получили из прежних исследований, я не уверен, что это правда.

Предыдущие исследования показали, что если здоровые люди будут пользоваться респираторными препаратами, это не вызовет эффект, улучшающий работоспособность.

Но понятно, что если есть новые исследования – если это крупные, хорошие исследования, которые показывают нечто иное, – то Всемирное антидопинговое агентство (WADA), конечно, должно обратить на это внимание.

Я не уверен, будет ли исследование [клиники Ульма] актуальным, поскольку выборка слишком мала (тестирование проводилось на 12 спортсменах – Sports.ru)», – отметил Фераген.

Помогает ли астма в спорте? С ней правда разрешен допинг? И почему норвежцев часто называют астматиками?

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