Чемпионат мира по лыжным гонкам-2023. Эстафета. Крюгер и Клэбо побегут за Норвегию, Поромаа и Халварссон за Швецию, де Фабиани и Пеллегрино за Италию
3 марта на чемпионате мира по лыжным гонкам в Планице пройдет мужская эстафета.
Лыжные гонки
Чемпионат мира
Планица, Словения
Мужчины
Эстафета, 4х10 км
Начало – 14.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».
Старт-лист
1. Норвегия (Ханс Кристер Холунн, Пол Гульберг, Симен Хегстад Крюгер, Йоханнес Клэбо)
2. Франция (Ришар Жув, Уго Лапалю, Клеман Парисс, Жюль Лапьер)
3. Швеция (Юхан Хагстрем, Йенс Бурман, Вильям Поромаа, Калле Халварссон)
4. Германия (Альберт Кюхлер, Янош Бруггер, Йонас Доблер, Фридрих Мох)
5. Финляндия (Ристоматти Хакола, Ииво Нисканен, Пертту Хювяринен, Нико Анттола)
6. Швейцария (Беда Клее, Йонас Бауманн, Кандид Пралонг, Сирил Фендрих)
7. Италия (Дитмар Неклер, Франческо де Фабиани, Паоло Вентура, Федерико Пеллегрино)
8. США (Бен Огден, Хантер Уандерс, Скотт Паттерсон, Гас Шумахер)
Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2023 в Планице
Сильной конкуренции завтра не будет, тренеры норвежцев могли разок нарушить договорённость и поставить серебряного призёра, хуже бы точно не стало.
На прошлом ЧМ без эстафеты остался Крюгер с его двумя серебряными медалями скиатлона и разделки.
Холунн, видимо, более надежен на классике, чем Амундсен. А кроме надежности на первом этапе задач у Норвегии нет.
Дальше монстры.
Правда, сегодня шведки показали, что могут монстры в неудачный день. :)