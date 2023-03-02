Чемпионат мира по лыжным гонкам-2023. Эстафета. Крюгер и Клэбо побегут за Норвегию, Поромаа и Халварссон за Швецию, де Фабиани и Пеллегрино за Италию

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная Норвегии сборная Швеции сборная Италии сборная Финляндии сборная США сборная Германии (лыжные гонки) сборная Швейцарии эстафета Пол Гульберг сборная Франции Калле Халварссон Федерико Пеллегрино Ииво Нисканен Йоханнес Клэбо Симен Хегстад Крюгер Франческо де Фабиани Ханс Кристер Холунн Ришар Жув Йенс Бурман Янош Бруггер Ристоматти Хакола Дитмар Ноклер Клеман Парисс Юхан Хагстрем Йонас Бауманн Йонас Доблер Бен Огден Гас Шумахер Фридрих Мох Пертту Хювяринен Вильям Поромаа Сирил Фандрих Уго Лапалю Нико Анттола Альберт Кюхлер Жюль Лапьер Лыжи

3 марта на чемпионате мира по лыжным гонкам в Планице пройдет мужская эстафета.

Лыжные гонки 

Чемпионат мира

Планица, Словения

Мужчины

Эстафета, 4х10 км

Начало – 14.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Норвегия (Ханс Кристер Холунн, Пол Гульберг, Симен Хегстад Крюгер, Йоханнес Клэбо)

2. Франция (Ришар Жув, Уго Лапалю, Клеман Парисс, Жюль Лапьер)

3. Швеция (Юхан Хагстрем, Йенс Бурман, Вильям Поромаа, Калле Халварссон)

4. Германия (Альберт Кюхлер, Янош Бруггер, Йонас Доблер, Фридрих Мох)

5. Финляндия (Ристоматти Хакола, Ииво Нисканен, Пертту Хювяринен, Нико Анттола)

6. Швейцария (Беда Клее, Йонас Бауманн, Кандид Пралонг, Сирил Фендрих)

7. Италия (Дитмар Неклер, Франческо де Фабиани, Паоло Вентура, Федерико Пеллегрино)

8. США (Бен Огден, Хантер Уандерс, Скотт Паттерсон, Гас Шумахер)

Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2023 в Планице

18 комментариев

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Konstantin_ZV
Ответ Вовщик
А Вальнесу то что ловить в эстафете?
первый этап
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Вовщик
Ответ Konstantin_ZV
вот это Вальнеса на этом чемпе опрокинули. второй раз уже)
А Вальнесу то что ловить в эстафете?
+2
0
+2
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Konstantin_ZV
вот это Вальнеса на этом чемпе опрокинули. второй раз уже)
0
0
0
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IrbIS
вопрос только в том выиграет ли Норвегия с преимуществом в минуту или две...
+1
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ASH11
Ответ Грюденфельдер
Вообще не понятно кто на 2м месте будет , Фины могут выстрелить если Нисканен уйдёт
Франция, Италия и Швеция скорее всего разыграют между собой. У французов ровный состав, но если к последнему этапу придут в группе, будет тяжковато на финише бороться с Пеллегрино и Калле.
+2
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Toffiti
Ответ Грюденфельдер
Крюгер и классика рискованно, хотя Холунн не лучший вариант !
А кто там мог бы скинуть Симена на первом этапе?
+2
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Toffiti
Ответ DelNord
У норвежцев такие правила - третий этап у победителя коньковой разделки. На прошлом ЧМ без эстафеты остался Крюгер с его двумя серебряными медалями скиатлона и разделки. Холунн, видимо, более надежен на классике, чем Амундсен. А кроме надежности на первом этапе задач у Норвегии нет. Дальше монстры. Правда, сегодня шведки показали, что могут монстры в неудачный день. :)
К Холунну на классике тоже есть вопросы. Правильно в одной новости написали, что Рёте и Тёнсет были лучше Ханса в классических гонках, однако...
Сильной конкуренции завтра не будет, тренеры норвежцев могли разок нарушить договорённость и поставить серебряного призёра, хуже бы точно не стало.
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ASH11
Ответ Данил Логинов
Холунна на классику, ну очень спорно. Мало было Иверсена неготового на ои-22!?
Холунн неплохо бегает классикой, и судя по результату в разделке, не в плохой форме.
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DelNord
Ответ _Lena_
Так то шведки, у них как эстафета, так вечно какой-то апокалипсис, норги такой фигнёй обычно не страдают.
Они тоже могут зажечь. На прошлом ЧМ выдали Гулбергу такие лыжи, что он и в первой группе преследования не удержался. :)
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DelNord
Ответ Грюденфельдер
Крюгер и классика рискованно, хотя Холунн не лучший вариант !
Холунн не так плох и на классике. В наборе первого этапа не просматривается вариантов, чтобы его скинуть. Конечно, всегда остается вариант дикого провала с лыжами.
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_Lena_
Ответ DelNord
У норвежцев такие правила - третий этап у победителя коньковой разделки. На прошлом ЧМ без эстафеты остался Крюгер с его двумя серебряными медалями скиатлона и разделки. Холунн, видимо, более надежен на классике, чем Амундсен. А кроме надежности на первом этапе задач у Норвегии нет. Дальше монстры. Правда, сегодня шведки показали, что могут монстры в неудачный день. :)
Так то шведки, у них как эстафета, так вечно какой-то апокалипсис, норги такой фигнёй обычно не страдают.
+3
0
+3
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Грюденфельдер
Ответ Toffiti
Жаль Амундсена. Парень заслужил место в эстафете. Можно было Крюгера поставить на классику, а его - на третий этап.
Крюгер и классика рискованно, хотя Холунн не лучший вариант !
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Грюденфельдер
Вообще не понятно кто на 2м месте будет , Фины могут выстрелить если Нисканен уйдёт
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DelNord
Ответ Toffiti
Жаль Амундсена. Парень заслужил место в эстафете. Можно было Крюгера поставить на классику, а его - на третий этап.
У норвежцев такие правила - третий этап у победителя коньковой разделки.
На прошлом ЧМ без эстафеты остался Крюгер с его двумя серебряными медалями скиатлона и разделки.
Холунн, видимо, более надежен на классике, чем Амундсен. А кроме надежности на первом этапе задач у Норвегии нет.
Дальше монстры.
Правда, сегодня шведки показали, что могут монстры в неудачный день. :)
+7
0
+7
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Данил Логинов
Холунна на классику, ну очень спорно. Мало было Иверсена неготового на ои-22!?
+1
0
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Vicing Charlsson
У Финнов на 4ом юниор Нико Анттола. Талантливый парень, на ЮЧМ выступил здорово.
+2
0
+2
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Toffiti
Жаль Амундсена. Парень заслужил место в эстафете. Можно было Крюгера поставить на классику, а его - на третий этап.
+2
0
+2
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Bossi
Легчайшая победа для Норгов 😏
+3
-1
+2
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