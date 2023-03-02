Чемпионат мира по лыжным гонкам-2023. Эстафета. Крюгер и Клэбо побегут за Норвегию, Поромаа и Халварссон за Швецию, де Фабиани и Пеллегрино за Италию

3 марта на чемпионате мира по лыжным гонкам в Планице пройдет мужская эстафета.

Лыжные гонки

Чемпионат мира

Планица, Словения

Мужчины

Эстафета, 4х10 км

Начало – 14.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Норвегия ( , , , )

2. Франция ( , Уго Лапалю, Клеман Парисс, Жюль Лапьер)

3. Швеция (Юхан Хагстрем, Йенс Бурман, Вильям Поромаа, Калле Халварссон)

4. Германия (Альберт Кюхлер, Янош Бруггер, Йонас Доблер, Фридрих Мох)

5. Финляндия (Ристоматти Хакола, Ииво Нисканен, Пертту Хювяринен, Нико Анттола)

6. Швейцария (Беда Клее, Йонас Бауманн, Кандид Пралонг, Сирил Фендрих)

7. Италия (Дитмар Неклер, Франческо де Фабиани, Паоло Вентура, Федерико Пеллегрино)

8. США (Бен Огден, Хантер Уандерс, Скотт Паттерсон, Гас Шумахер)

Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2023 в Планице