Георгий Джикия: «Выход – убрать этот Fan ID. Почему на футболе он есть, а на других видах – нет?»

считает, что Fan ID стоит отменить.

– На матче с «Уралом» ожидается порядке 5-6 тысяч болельщиков. Ты, как капитан команды, общался с болельщиками?

– Всегда на связи, да.

– Они не будут ходить категорически?

– Да. Позиция.

– Как клубу быть в такой ситуации, если не домашние матчи будут приходить на 5-6 тысяч?

– Понятное дело, что клубу от этого нехорошо. Футболистам от этого нехорошо.

– Но что делать?

– Мы со своей стороны выйдем играть. Хоть один человек если будет, мы выйдем играть. Будет больше людей – конечно, это приятно. Приятно, когда трибуны гонят, поддерживают, орут. Реально этого не хватает. Но таковы реалии, что поделать.

– Ты видишь выход из этой ситуации?

– Выход? Ну да, наверное, вижу. Убрать этот Fan ID. Почему на футболе есть, а, условно, на других [видах спорта] – нет? На других, где собирается больше 5 тысяч, такого нет. С чем это связано? Почему это так происходит? – сказал капитан « ».

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