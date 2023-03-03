Георгий Джикия: «Выход – убрать этот Fan ID. Почему на футболе он есть, а на других видах – нет?»
Георгий Джикия считает, что Fan ID стоит отменить.
– На матче с «Уралом» ожидается порядке 5-6 тысяч болельщиков. Ты, как капитан команды, общался с болельщиками?
– Всегда на связи, да.
– Они не будут ходить категорически?
– Да. Позиция.
– Как клубу быть в такой ситуации, если не домашние матчи будут приходить на 5-6 тысяч?
– Понятное дело, что клубу от этого нехорошо. Футболистам от этого нехорошо.
– Но что делать?
– Мы со своей стороны выйдем играть. Хоть один человек если будет, мы выйдем играть. Будет больше людей – конечно, это приятно. Приятно, когда трибуны гонят, поддерживают, орут. Реально этого не хватает. Но таковы реалии, что поделать.
– Ты видишь выход из этой ситуации?
– Выход? Ну да, наверное, вижу. Убрать этот Fan ID. Почему на футболе есть, а, условно, на других [видах спорта] – нет? На других, где собирается больше 5 тысяч, такого нет. С чем это связано? Почему это так происходит? – сказал капитан «Спартака».
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Так что риск взлететь с этим глупым паспортом такой же как и до него
почему вы все не в окопах, homo quadratusы?)
Если и вводить, то там, а не на футболе экспериментировать.
Для меня будет услада смотреть по 3-5 тысяч на трибунах и слушать, как комментаторы будут пытаться оправдывать пустые кресла)
Красота!