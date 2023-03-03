Георгий Джикия: «Выход – убрать этот Fan ID. Почему на футболе он есть, а на других видах – нет?»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Георгий Джикия Fan ID Футбол

Георгий Джикия считает, что Fan ID стоит отменить.

– На матче с «Уралом» ожидается порядке 5-6 тысяч болельщиков. Ты, как капитан команды, общался с болельщиками?

– Всегда на связи, да.

– Они не будут ходить категорически?

– Да. Позиция.

– Как клубу быть в такой ситуации, если не домашние матчи будут приходить на 5-6 тысяч?

– Понятное дело, что клубу от этого нехорошо. Футболистам от этого нехорошо.

– Но что делать?

– Мы со своей стороны выйдем играть. Хоть один человек если будет, мы выйдем играть. Будет больше людей – конечно, это приятно. Приятно, когда трибуны гонят, поддерживают, орут. Реально этого не хватает. Но таковы реалии, что поделать.

– Ты видишь выход из этой ситуации?

– Выход? Ну да, наверное, вижу. Убрать этот Fan ID. Почему на футболе есть, а, условно, на других [видах спорта] – нет? На других, где собирается больше 5 тысяч, такого нет. С чем это связано? Почему это так происходит? – сказал капитан «Спартака».

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50 комментариев

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Evgeny Evgeny
Ответ yulay
Ща футболисты поднасрут хоккею, волейболу, баскетболу, гандболу.
Ну и правильно, либо везде фан уйди, либо нигде. А то из футбола сделали таможню
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Антиполитпроект
Наконец-то хоть кто-то из футболистов это сказал напрямик👏
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Старина Шимус
Ответ Артем Шелудков
зарегаются в МФЦ и что дальше? все, безопасность сразу полная? объясните, чем фан ид отличается от паспорта гражданина РФ, почему я не могу купить просто билет по паспорту?
Такое ощущение, что эти клоунские аккаунты заводят сами сотрудники спортса, чтобы разводить срач
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Atsuktuvas
Ответ Vlad Emelin
Они скорее выберут добавить на другие)
Правильно - успехи надо развивать и углублять! ))
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justburn
Ответ Нико Росберг
очень легко оправдать - в марте и середине апреля - холодно, зима у нас, а со второй половины апреля всегда можно списать на огород / шашлыки / дачу и пр.
В Петербурге на зиму не спишешь. И скачок с 30-40к до 5к будет крайне показательным
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Влад Безруков
Ответ holdenkolfielddd
Вход через границу в Брянской области тоже по FanID?
В наше время через границу в Брянской области пройти легче, чем на футбол
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Ильдар Фарукшин
От куда столько минусовщиков. Что Жора ни так сказал. Или только кэп Спартак. Так если ваши молчат (по русски говорить не умеют). Мы причём красно белая братья
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Российский пользователь
Ответ Патриот Великого Отечества
Это необходимая мера. Я уже неоднократно писал про это. Вчера в Брянской области было ярчайшее подтверждение моих слов. Вы хотите взлететь на воздух вместе с переполненными Лужниками только потому что каким-то навальнятам лень в мфц зарегистрироваться?!
а может вчера самая крутая спецслужба проспала чи просрала
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justburn
За это Джикии респект.
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antitoxic
Ответ Патриот Великого Отечества
Это необходимая мера. Я уже неоднократно писал про это. Вчера в Брянской области было ярчайшее подтверждение моих слов. Вы хотите взлететь на воздух вместе с переполненными Лужниками только потому что каким-то навальнятам лень в мфц зарегистрироваться?!
Меры безопасности и досмотр на стадионе такие же как и раньше остались, «патриот»
Так что риск взлететь с этим глупым паспортом такой же как и до него
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Sarumian
Хоть один смог "спросить вслух" очевидное.
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Raybay
Скоро как в китае города будут делить на сектора с правом допуска согласно айди
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Нико Росберг
Ответ Человек_Легенда
Ура! Наконец-то ЧР с FanID начинается) Для меня будет услада смотреть по 3-5 тысяч на трибунах и слушать, как комментаторы будут пытаться оправдывать пустые кресла) Красота!
очень легко оправдать - в марте и середине апреля - холодно, зима у нас, а со второй половины апреля всегда можно списать на огород / шашлыки / дачу и пр.
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Дмитрий Елисеев
Ответ a2wai
Весьма верно подмечено. Давайте уж тогда Фан Айди либо везде, либо нигде.
Чтоб на прыжки в воду оба зрителя ходить перестали?
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petia.subbotin
Ответ goshforever
"Почему на футболе есть, а, условно, на других [видах спорта] – нет? На других, где собирается больше 5 тысяч, такого нет" Ммм, в России много других игровых видов, где собирается больше 5000 за матч? КХЛ, отдельные матчи у баскетболистов и мб в хоккее с мячом. Там количество инцидентов всю жизнь было мизерное. Но могут после футбола и распространить, да.
А количество инцидентов на футболе не мизерное? Когда в последний раз фанаты что то делали? В 2009 году?
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Pitts
Интересно, а на концертах есть МузID? Аудитория более разношёрстная, менее предсказуемая и вообще малопонятная. Поголовье сравнимо с футбольным матчем.
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antitoxic
Ответ Алекс Я
С 73г.постоянно хожу.а я разве неправду написал?
Да, написал
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Red Line
ой как много о набежало в комменты фальш-патриотиков!)
почему вы все не в окопах, homo quadratusы?)
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RembaXXX
Ответ Аркадий Аркадич
Вообще, хоть один бы человек объяснил, зачем нужен ФанИд, когда у каждого человека и так есть документ, который вполне однозначно его идентифицирует - называется паспорт. Почему покупка билета по паспорту на самолет или поезд вполне укладывается в нормы безопасности, а билета на футбол - нет.
Фан айди нужен для того, чтобы тебя четко сфотографировали, для системы распознавания лиц. Плюс кто то осваивает бюджетные деньги, ведь из бюджета огромные деньги были выделены, у кого то появятся новые яхты, дома и новые эскортницы.
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bedLaM
я вот не могу одно понять, у нас в стране большинство стадионов или содержаться государством напрямую или косвенно, по идее оно, государство, должно быть заинтересованно в том, что бы стадион заполнялся и самоокупался, но наши чиновники стриляют себе в ногу этим фан ид?
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FLOSS Cloud
Вводят FAN ID именно для фуибольных болельщиков, так как они наиболее многочисленные и уже были замечены в противостоянии с силовыми структурами. Правящий режим считает их неблагонадёжными и потенциально склонными к протесту или к чему похуже. Поэтому важно каждого из них зарегистрировать в системе, чтобы можно было отслеживать и в случае необходимости задерживать
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Владимир Молявин
Полностью согласен. Молодец, капитан!!!
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Честный контроль
Ответ S.A.N.
потому что болельщики других видов спорта не давали и не дают поводов для веедения фан id)
А ММА, где что ни соревнования, то зрители стенка на стенку "толкаются". С введением фанайди на соревнованиях ММА сразу отловят сотни преступников.
Если и вводить, то там, а не на футболе экспериментировать.
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Арсений Элин
говорят что верховному уже принесли записку что всё работает,все довольны, так что вряд-ли найдётся из окружения хоть один смелый человек кто скажет что мы фигню придумали а вам вв просто врали тк хотели деньги освоить,а на болельщиков и футбол в целом нам всё ровно!...жаль что так не будет(
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Человек_Легенда
Ура! Наконец-то ЧР с FanID начинается)
Для меня будет услада смотреть по 3-5 тысяч на трибунах и слушать, как комментаторы будут пытаться оправдывать пустые кресла)

Красота!
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