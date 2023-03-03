Адвокат про обвинения Хакими в изнасиловании: «Это попытка вымогательства. Заявитель отказалась подавать жалобу и пройти обследование»

Адвокат Ашрафа Хакими прокомментировала обвинения в адрес игрока.

Защитнику « » и сборной предъявлены официальные обвинения в изнасиловании 24-летней девушки. В четверг Хакими допросили. После этого судья предъявил ему обвинения и поместил под судебный надзор.

«Я хотела бы напомнить, что обвинительное заключение, последовавшее за слушанием, является обязательным шагом в отношении человека, обвиняемого в изнасиловании. Это предоставляет Хакими возможность защищаться, открывая перед ним большое количество прав, в первую очередь право на ознакомление с делом.

Хочу отметить, что заявитель отказалась подавать жалобу, а также пройти какое-либо медицинское или психологическое обследование и отказалась от очной ставки с Хакими, несмотря на то, что обвинение основано исключительно на ее словах.

По моему мнению, документы, имеющиеся в распоряжении суда, говорят о том, что это попытка вымогательства», – сказала Фанни Колен.

Адвокат предполагаемой жертвы заявила, что не собирается предавать дело огласке: «Моя клиентка решила довериться правосудию и будет высказываться только перед ним».

Хакими официально обвинили в изнасиловании 24-летней девушки

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