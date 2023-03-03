Адвокат про обвинения Хакими в изнасиловании: «Это попытка вымогательства. Заявитель отказалась подавать жалобу и пройти обследование»

Теги ПСЖ лига 1 Франция происшествия Сборная Марокко по футболу Ашраф Хакими Футбол

Адвокат Ашрафа Хакими прокомментировала обвинения в адрес игрока.

Защитнику «ПСЖ» и сборной Марокко предъявлены официальные обвинения в изнасиловании 24-летней девушки. В четверг Хакими допросили. После этого судья предъявил ему обвинения и поместил под судебный надзор.

«Я хотела бы напомнить, что обвинительное заключение, последовавшее за слушанием, является обязательным шагом в отношении человека, обвиняемого в изнасиловании. Это предоставляет Хакими возможность защищаться, открывая перед ним большое количество прав, в первую очередь право на ознакомление с делом.

Хочу отметить, что заявитель отказалась подавать жалобу, а также пройти какое-либо медицинское или психологическое обследование и отказалась от очной ставки с Хакими, несмотря на то, что обвинение основано исключительно на ее словах.

По моему мнению, документы, имеющиеся в распоряжении суда, говорят о том, что это попытка вымогательства», – сказала Фанни Колен.

Адвокат предполагаемой жертвы заявила, что не собирается предавать дело огласке: «Моя клиентка решила довериться правосудию и будет высказываться только перед ним».

Хакими официально обвинили в изнасиловании 24-летней девушки

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28 комментариев

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Kit244098
Не совсем понятное поведение адвоката. Если есть уверенность, что у оппонента ничего нет против твоего клиента, то надо подавать встречный о клевете. Лучшая оборона - нападение.
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a2wai
Интересно, на сколько аферистку посадят. Здесь-то очевидно, что Хакими не виноват, да и аргументы представитель защиты привел настолько железные, что тут впору заворачивать дело.
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Виталий Губарев
Ох… Ное правосудие основанное лишь на словах якобы потерпевшего. Ещё что то про российское правосудие говорят )
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Temp LC
Пора уже штрафовать таких "жертв".
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Alexandr Kondratev
Ответ Tutto Putto
Хакими мусульманин в первую очередь, он такого бы не сделал, это просто интрижка, увидела что с другими футболистами сробатывает, и познакомилась и всё ёпта
ой, да перестань ты. мусульманин - значит не насильник? их предостаточно. вспомнить хотя бы в Германии сколько случаев
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Андрюха с района
Где там местные наивные защитники этой девушки?) Они так смешно и по-детски защищают эту аферистку)
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pq
Ответ OSHO - ऊर्जा
По Алвесу другая история. Сама рожа его предопределяет.
вообще если судить по роже, то хакими больше алвеса похож на насильника раз в 28. алвес вообще симпатичный чувак, хакими гастер стремный
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pq
Ответ OSHO - ऊर्जा
По Алвесу другая история. Сама рожа его предопределяет.
да, рожа алвеса конечно хуже рожи хакими аахах
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Tutto Putto
я не говорю что следует по всем законам Шариата
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AnMe
Ответ Tutto Putto
Хакими мусульманин в первую очередь, он такого бы не сделал, это просто интрижка, увидела что с другими футболистами сробатывает, и познакомилась и всё ёпта
Смешно) и встречался до свадьбы и детей сделал до свадьбы) просто человек даже если зовёт себя мусульманином, не значит что он всему следует
Хоть и в данном случае тоже ощущение, что девка хочет денег
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three hundred bucks
Ответ Axl_rose
А между тем Дани Алвесу такая подстава на руку. "Смотрите что творится вокруг с футболистами, проверьте тщательнее и моё дело."
Что там тщательнее проверять)) Его или вдруг не его semen в туалете разбрызгался?
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OldRedWhite
Ответ Emma Nevskaia
теперь без каких-либо доказательств можно кого то обвинять в тяжком преступлении и тебе на слово должны поверить просто потому что ты девушка ????
Да , Эмма !
И попробуй доказать нам , что это нарушает чьи-то права !
)))
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Румынский Клуж
Ответ OSHO - ऊर्जा
По Алвесу другая история. Сама рожа его предопределяет.
конечно же ты не предвзят)
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Tutto Putto
Хакими мусульманин в первую очередь, он такого бы не сделал, это просто интрижка, увидела что с другими футболистами сробатывает, и познакомилась и всё ёпта
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Anton Pereladov
То-же подумали по заголовку что Дик защищает Хакими?
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OSHO - ऊर्जा
Ответ Axl_rose
А между тем Дани Алвесу такая подстава на руку. "Смотрите что творится вокруг с футболистами, проверьте тщательнее и моё дело."
По Алвесу другая история. Сама рожа его предопределяет.
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OSHO - ऊर्जा
А что проходить там по обследованию? Вычислять когда и какой палец там был?

Просто смешно.

Она уже давно там своими пальцами всё там потёрла.
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Axl_rose
А между тем Дани Алвесу такая подстава на руку. "Смотрите что творится вокруг с футболистами, проверьте тщательнее и моё дело."
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Имя Фамилия
я уже было подумал что об этом высказался Дик Адвокаат)
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Rafa Mekhraliev
* Тренд *
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Momos
Обвинение явно липовое, но тут лучше подстраховаться и посадить этого араба, пока он кого-нибудь и в самом деле не изнасиловал.
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amega1994
(якобы) Потерпевшая не хочет подавать заявление, не хочет проходить никого обследования, говорили свои слова не представителям власти, а тут предъявляют обвинения, даже интересно глянуть на улики представителей обвинения, на чём они в принципе будут основаны) Тогда так любой может сказать и всё и можно сарзу дело заводить? Хм, неплохо
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Emma Nevskaia
теперь без каких-либо доказательств можно кого то обвинять в тяжком преступлении и тебе на слово должны поверить просто потому что ты девушка ????
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Jovana Jovičić
Отказалась от обвинений? Кажется, только что нашли ждулю для Дани Алвеса. Тоже знатного любителя отказываться от показаний.
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Назар Игорь
Это ясно, но общество феминисток затаскает парня по судам.
+20
-1
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