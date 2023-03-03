Адвокат про обвинения Хакими в изнасиловании: «Это попытка вымогательства. Заявитель отказалась подавать жалобу и пройти обследование»
Адвокат Ашрафа Хакими прокомментировала обвинения в адрес игрока.
Защитнику «ПСЖ» и сборной Марокко предъявлены официальные обвинения в изнасиловании 24-летней девушки. В четверг Хакими допросили. После этого судья предъявил ему обвинения и поместил под судебный надзор.
«Я хотела бы напомнить, что обвинительное заключение, последовавшее за слушанием, является обязательным шагом в отношении человека, обвиняемого в изнасиловании. Это предоставляет Хакими возможность защищаться, открывая перед ним большое количество прав, в первую очередь право на ознакомление с делом.
Хочу отметить, что заявитель отказалась подавать жалобу, а также пройти какое-либо медицинское или психологическое обследование и отказалась от очной ставки с Хакими, несмотря на то, что обвинение основано исключительно на ее словах.
По моему мнению, документы, имеющиеся в распоряжении суда, говорят о том, что это попытка вымогательства», – сказала Фанни Колен.
Адвокат предполагаемой жертвы заявила, что не собирается предавать дело огласке: «Моя клиентка решила довериться правосудию и будет высказываться только перед ним».
Хакими официально обвинили в изнасиловании 24-летней девушки
Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков
Хоть и в данном случае тоже ощущение, что девка хочет денег
И попробуй доказать нам , что это нарушает чьи-то права !
)))
Просто смешно.
Она уже давно там своими пальцами всё там потёрла.