Саудовский «Аль-Иттихад» готов платить Месси по 94 млн долларов за сезон (Marca)

« » из Саудовской Аравии предложит Лионелю Месси очень крупный контракт.

Нападающий может стать свободным агентом летом – срок его соглашения с « » рассчитан до конца сезона.

Как пишет Marca со ссылкой на журналиста Жоана Фонтеса, саудовский клуб связался с ближайшим окружением Месси и предложил контракт на 94 млн долларов за каждый проведенный в команде сезон.

«Аль-Иттихад» не выигрывал чемпионат Саудовской Аравии с сезона-2008/09. За счет трансфера Месси клуб хочет сократить отставание от «Аль-Хилаля» и «Аль-Насра», за который сейчас выступает Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что Месси пока не хочет покидать Европу.

В этом сезоне на счету аргентинца 17 голов и 16 результативных передач в 28 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

Полную статистику 35-летнего форварда можно найти здесь.

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