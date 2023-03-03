Саудовский «Аль-Иттихад» готов платить Месси по 94 млн долларов за сезон (Marca)
«Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии предложит Лионелю Месси очень крупный контракт.
Нападающий может стать свободным агентом летом – срок его соглашения с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона.
Как пишет Marca со ссылкой на журналиста Жоана Фонтеса, саудовский клуб связался с ближайшим окружением Месси и предложил контракт на 94 млн долларов за каждый проведенный в команде сезон.
«Аль-Иттихад» не выигрывал чемпионат Саудовской Аравии с сезона-2008/09. За счет трансфера Месси клуб хочет сократить отставание от «Аль-Хилаля» и «Аль-Насра», за который сейчас выступает Криштиану Роналду.
Ранее сообщалось, что Месси пока не хочет покидать Европу.
В этом сезоне на счету аргентинца 17 голов и 16 результативных передач в 28 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.
Полную статистику 35-летнего форварда можно найти здесь.
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Величайший и он этот статус оформил 18.12.2022.