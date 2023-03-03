Саудовский «Аль-Иттихад» готов платить Месси по 94 млн долларов за сезон (Marca)

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда деньги Футбол

«Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии предложит Лионелю Месси очень крупный контракт.

Нападающий может стать свободным агентом летом – срок его соглашения с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона.

Как пишет Marca со ссылкой на журналиста Жоана Фонтеса, саудовский клуб связался с ближайшим окружением Месси и предложил контракт на 94 млн долларов за каждый проведенный в команде сезон.

«Аль-Иттихад» не выигрывал чемпионат Саудовской Аравии с сезона-2008/09. За счет трансфера Месси клуб хочет сократить отставание от «Аль-Хилаля» и «Аль-Насра», за который сейчас выступает Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что Месси пока не хочет покидать Европу.

В этом сезоне на счету аргентинца 17 голов и 16 результативных передач в 28 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

Полную статистику 35-летнего форварда можно найти здесь.

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39 комментариев

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аффтар жжёт
Ответ Oleg
Мнение мнением, ты можешь хоть Дзюбу считать величайшим, но есть факт - величайшие в истории должны быть коронованы Кубком Мира ибо это вершина, а без ее пркорения ты не можешь быть лучшим.
Это ты сам придумал? )
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9chymzyxvz
Ответ Artem Piatkov
Классно было бы снова посмотреть на противостояние Месси и Роналду (только уже в Саудовской Аравии) Вчера не раз ловил себя на мысли, что Кубковые противостояния Реала и Барсы в 2011-2013 были самыми интригующими, когда оба игрока могли внести свои коррективы и изменить исход матчей Величайшие игроки в истории футбола🤴🐐
Это кошмар для любого болельщика Месси. При всей моей одержимости им я даже открывать эти игры не буду. Но надеюсь он и не додумается туда перейти
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Mr.Oizo
Ответ Футбол, хоккей итд
Я не удивлюсь, если со следующего сезона, Спортс запустит Фэнтэзи турнир и Лигу прогнозов СА.
Только что нашел тут и таблицу, и статистику, и календарь))
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Oleg
Ответ Dowlet Gandymow
у каждого свое мнение и кумир. Это нужно уважать
Мнение мнением, ты можешь хоть Дзюбу считать величайшим, но есть факт - величайшие в истории должны быть коронованы Кубком Мира ибо это вершина, а без ее пркорения ты не можешь быть лучшим.
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Футбол, хоккей итд
Ответ Mr.Oizo
Пора спортсу вводить тег Чмпионат СА, табличку вешать, календарь, бамбардиров и тд ))
Я не удивлюсь, если со следующего сезона, Спортс запустит Фэнтэзи турнир и Лигу прогнозов СА.
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Dowlet Gandymow
Ответ Oleg
Нет Артем, величайшие теперь неуместно) Величайший и он этот статус оформил 18.12.2022.
у каждого свое мнение и кумир. Это нужно уважать
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Футбол, хоккей итд
За такую сумму .... даже я откажусь.)) Пусть начинают со 150 млн. евро. Месси все ещё в топе....
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mikerud
https://www.youtube.com/watch?v=-SkKrbcVk34
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Oleg
Ответ Artem Piatkov
Классно было бы снова посмотреть на противостояние Месси и Роналду (только уже в Саудовской Аравии) Вчера не раз ловил себя на мысли, что Кубковые противостояния Реала и Барсы в 2011-2013 были самыми интригующими, когда оба игрока могли внести свои коррективы и изменить исход матчей Величайшие игроки в истории футбола🤴🐐
Нет Артем, величайшие теперь неуместно)
Величайший и он этот статус оформил 18.12.2022.
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Mr.Oizo
Пора спортсу вводить тег Чмпионат СА, табличку вешать, календарь, бамбардиров и тд ))
+2
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S H A R K
Ответ Artem Piatkov
Классно было бы снова посмотреть на противостояние Месси и Роналду (только уже в Саудовской Аравии) Вчера не раз ловил себя на мысли, что Кубковые противостояния Реала и Барсы в 2011-2013 были самыми интригующими, когда оба игрока могли внести свои коррективы и изменить исход матчей Величайшие игроки в истории футбола🤴🐐
Нет. Никому нафиг не сдался пустынный чемпионат с его унылыми играми. И то матчи Ватиканского чемпионата будут интереснее
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Пятый рычаг Лапорты
Ответ Милан. Тонали. 8.
Мало, у Криша 200 мультов ☝️...
Ну если речь идет чисто о зарплате, то это будет побольше, чем у Криша. У второго всё-таки идут зп + бонусы + рекламные контракты
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leeexxxxtml
AF007 - К ноге!
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Spartakus1984
Ответ Александр Тихомиров
да ему в барсе больше платили, да и роналду в аль насре больше получает, меньше 200 вряд ли согласится
Ну может это официально а не официально может и 300 быть,условно.Арабы мутят,что хотят
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Иван Иванов
Ответ Mr@k
да не, он после Европы вернётся в свой клуб в Аргентину, уже сам говорил не раз
Ага, а клуб из Аргентины будет ему платить халявные, ой, халяльные 100 мультов зелёных? 😉
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Spartakus1984
94,5 млн,не меньше.)
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Российский пользователь
Очередной сериал закручивается!
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Блуждающий странник
Ответ Artem Piatkov
Классно было бы снова посмотреть на противостояние Месси и Роналду (только уже в Саудовской Аравии) Вчера не раз ловил себя на мысли, что Кубковые противостояния Реала и Барсы в 2011-2013 были самыми интригующими, когда оба игрока могли внести свои коррективы и изменить исход матчей Величайшие игроки в истории футбола🤴🐐
Будет кошмаром. Все СМИ только и будут писать о скучном и неинтересном чемпионате. Если там один Роналду и уже каждый день про это читаешь, то если ещё и второго по популярности игрока засунуть только и будут обсуждать лигу, которая слабее чем сегунда. Пусть идет в МЛС куда угодно. но не в Саудовскую Аравию
+16
-3
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leeexxxxtml
Ответ AF007
Лично видел, сколько бруску на счёт в месяц закидывают?) Шейхам совершенно незачем было настолько задирать ценник, криштик к ним бы и за тридцаху поехал за неимением других вариантов. Более чем уверен, что по факту они примерно столько ему за год и отсыпят, а фейк про 200 лямов запустили, чтобы хоть как-то сгладить рофлы над манекеном. Проверить-то все равно не удастся, с финансовой прозрачностью у верблюдов туговато
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Александр Тихомиров
да ему в барсе больше платили, да и роналду в аль насре больше получает, меньше 200 вряд ли согласится
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Raybay
Обойдетесь, camel7 вам в помощь
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Терминатор///Айлбибекович
Ну и на... они такие нужны?С таким предложением))).Если Кринжу две сотки платят,то Лео как минимум шесть соток должны платить.
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AF007
Ответ А. Мостовой
рон - 200 лямов месси - 94 вся суть "противостояния"
Лично видел, сколько бруску на счёт в месяц закидывают?) Шейхам совершенно незачем было настолько задирать ценник, криштик к ним бы и за тридцаху поехал за неимением других вариантов. Более чем уверен, что по факту они примерно столько ему за год и отсыпят, а фейк про 200 лямов запустили, чтобы хоть как-то сгладить рофлы над манекеном. Проверить-то все равно не удастся, с финансовой прозрачностью у верблюдов туговато
+3
-4
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Юрий Кечко
Дешевки)))
+1
-1
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Антон Чугунов
Он не готов столько получать
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