Лыжи. «Чемпионские высоты». Команды Большунова, Устюгова, Якимушкина, Червоткина выступят в эстафете
3 марта на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке пройдет мужская эстафета.
Лыжные гонки
«Чемпионские высоты»
Малиновка
Мужчины
Эстафета, 4х10 км
Начало – 11.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
3. ХМАО-Югра (Рифат Сафиуллин, Роман Дерябов, Александр Кириллов, Сергей Устюгов)
4. Архангельская область (Александр Терентьев, Александр Большунов, Алексей Шемякин, Дмитрий Горошников)
6. Красноярский край (Виктор Жуль, Дмитрий Жуль, Павел Соловьев, Андрей Мельниченко)
8. Республика Татарстан-1 (Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Иван Горбунов, Антон Тимашов)
9. Республика Коми (Ермил Вокуев, Илья Семиков, Илья Порошкин, Евгений Семяшкин)
10. Москва (Алексей Червоткин, Константин Тиунов, Дмитрий Кондрашов, Илья Трегубов)
11. Республика Татарстан-2 (Марсель Шайхелисламов, Сергей Волков, Евгений Вахрушев, Денис Филимонов)
12. Санкт-Петербург-1 (Андрей Краснов, Дмитрий Васильев, Евгений Кудрявцев, Сергей Забалуев)
13. Тюменская область (Иван Якимушкин, Евгений Белов, Денис Спицов, Артем Мальцев)
Расписание трансляций Всероссийских соревнований по лыжам «Чемпионские высоты»
3 комментария