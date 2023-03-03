Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду примет «Аль-Батин», идущий на последнем месте

Теги Криштиану Роналду результаты высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Батин Футбол

«Аль-Наср» Криштиану Роналду примет «Аль-Батин» в 19-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Клуб из Эр-Рияда, за который выступает португалец, идет на первом месте в таблице с 43 очками после 18 игр.

«Аль-Батин» набрал 6 очков и идет на последнем месте. 

Чемпионат Саудовской Аравии

19-й тур

Аль-Наср Эр-Рияд – Аль-Батин
Дата проведения
3 марта, 20.30, «King Saud University Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

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19 комментариев

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Oleg
Ответ psixyec
Опять хейтеры Криша налетят на ветку и скажут, что голы мусорные, чемпионат Саудовской Аравии никому не интересен и прочий бред. Сегодня должен выходить на чистое 3 место в списке бомбардиров, тем более играют против худшей команды лиги. Удачи королю.
Чего там налетать то?🤣
66 в рейтинге чемпионат, испанская Сегунда Б и та 54🤣.Серьезно к нему могут относиться только альтернативноодаренные.
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lyublyu Costornaya
штук пять забьёт
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да здравствует лодка
KЛABAHbl , которые пишут что всем пофиг, что вы тут забыли тогда?
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glagazza
Ответ cmorblr
Батин есть, а Мамин где? Так-то вообще идеально. Пятница. Вечер. Матч Аль-Насра. Сказка.
Аль-Мамкин
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Joey Ramone
Звездный час для нашего статанабивателя.
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cmorblr
Батин есть, а Мамин где? Так-то вообще идеально. Пятница. Вечер. Матч Аль-Насра. Сказка.
+3
0
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cektor
Да всем пофиг
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Кокич
Аль-класико ©
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Lucky Z
Ответ VERBLYUD
Аль-Батин - последняя команда лиги с 1 победой в сезоне. Если чемп СА примерно равен 3-му дивизиону Испании, то это команда уровня 4 дивизиона.
Тогда это самый принципиальный матч сезона для Криштиану. Можно максимально набить стату. Даёшь гекса-трик минимум!
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Ready FoR WaR
Всем пофиг что сегодня этот матч спортс))
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VERBLYUD
Аль-Батин - последняя команда лиги с 1 победой в сезоне. Если чемп СА примерно равен 3-му дивизиону Испании, то это команда уровня 4 дивизиона.
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Михаил Стентор
Ответ Gle6aH
А вы все читаете "Аль-Насри" )? или только я .
Только вы.
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Gle6aH
А вы все читаете "Аль-Насри" )? или только я .
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-1
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Sharapov T.
аль путин
0
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psixyec
Опять хейтеры Криша налетят на ветку и скажут, что голы мусорные, чемпионат Саудовской Аравии никому не интересен и прочий бред. Сегодня должен выходить на чистое 3 место в списке бомбардиров, тем более играют против худшей команды лиги. Удачи королю.
+5
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Artem Piatkov
Ответ Apol
Это кому-то вообще интересно?
Да, фанатам Роналду и тебе :)
+2
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Apol
Это кому-то вообще интересно?
0
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Artem Piatkov
Удачи Роналду!
Ждём 10-тый гол в Саудовской Аравии и ещё минимум одну голевую передачу!
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T622222
Ждём очередной покер
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