Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду примет «Аль-Батин», идущий на последнем месте

« » примет « » в 19-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Клуб из Эр-Рияда, за который выступает португалец, идет на первом месте в таблице с 43 очками после 18 игр.

«Аль-Батин» набрал 6 очков и идет на последнем месте.

Чемпионат Саудовской Аравии

19-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

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