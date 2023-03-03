Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду примет «Аль-Батин», идущий на последнем месте
«Аль-Наср» Криштиану Роналду примет «Аль-Батин» в 19-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
Клуб из Эр-Рияда, за который выступает португалец, идет на первом месте в таблице с 43 очками после 18 игр.
«Аль-Батин» набрал 6 очков и идет на последнем месте.
19-й тур
- Дата проведения
- 3 марта, 20.30, «King Saud University Stadium»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
Статистика чемпионата Саудовской Аравии
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66 в рейтинге чемпионат, испанская Сегунда Б и та 54🤣.Серьезно к нему могут относиться только альтернативноодаренные.
Ждём 10-тый гол в Саудовской Аравии и ещё минимум одну голевую передачу!