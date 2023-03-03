Депутат Терюшков: «Fan ID не создает проблем для посещаемости. Государство несет ответственность за безопасность своих граждан»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики ЧМ-2018 FIFA Государственная дума Георгий Джикия Политика Роман Терюшков Fan ID Футбол

Роман Терюшков отреагировал на высказывание Георгия Джикии о Fan ID.

Капитан «Спартака» заявил, что ситуацию с низкой посещаемостью матчей Мир РПЛ исправит только отмена Fan ID.

«Паспорт болельщика не создает проблем для посещаемости. Чемпионат мира 2018 года в России нам это продемонстрировал: трибуны были заполнены, билеты было не достать. Напомню, посещение матчей было возможно только с оформленной картой.

Государство несет ответственность за безопасность своих граждан, паспорт болельщика был введен с целью обеспечения безопасности.

Мы повсеместно сталкиваемся с определенными требованиями в местах повышенной опасности, местах массового скопления людей. Для некоторых недовольных всегда актуально право итальянской забастовки, и оно имеет закономерный результат.

Не хочешь сообщать и подтверждать свои паспортные данные – забудь про самолеты и поезда, а также про каршеринг и ходи пешком. Не желаешь следовать правилам посещения футбольных матчей на крупных спортивных объектах – смотри футбол дома в мягком кресле с пивом, вместо холодных и жестких трибун.

Те, кого не пугают холода и правила, могут лично наслаждаться блистательным российским футболом», – сказал депутат Госдумы.

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110 комментариев

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sergspartak
все верно
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андрэ
бл#стательный российский футбол
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Владимир Молявин
Похоже, что не отменят фан-уйди.
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Дима Берин
Ответ Саша Пушкин
Вчера государство продемонстрировало, как оно справляется с обеспечением безопасности своих граждан и какую ответственность несет...
Так очевидно все. Захватчики не оформили фанайди. А вот если бы оформили, то их бы не пустили. Но все равно, какое то смутное ощущение, что где то эта система даст все так сбой))
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Сергей Кондратьев
Государство несёт ответственность...Скажи это Белгородцам и другим регионам, которые граничат с Украиной
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Sarumian
Сравнил ЧМ и РПЛ.

Ваш фак айди и ваш футбол засуньте себе в госдуму.
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Ковид 07.10.52
Государство несет ответственность за безопасность своих граждан...
Так когда же оно обезопасит народ от таких типов во власти...ой забыл это существо возомнило себя государством...тьфу...
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Pb-SE
Ответ OldRedWhite
Мне вообще мнение Терюшкова глубоко безразлично ! Я поклонник депутата Свищева !
Никаких Свищева и Терюшкова не существует. Их высказывания генерирует нейросеть.
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Pb-SE
Ответ Мишаня Кашников
а я был поклонником Шандыбина 🥲
90% местных пользователей родились после его смерти.
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КБ Сергей
Это не тадепут, а тролль 80-ого уровня. Назвать унылый российский ногомяч «блистательным», может либо циник, либо болельщик газпрома.
И если необходимо заботиться о безопасности массовых мероприятий, то почему к таковым относится только футбол?
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Сергей Лимонников
Ответ bsanchezb
Что было вчера? Сорри, не следил за новостями...
новости брянской области вбей в гугле
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Мишаня Кашников
Ответ Водяра
А я Милонова.
а я был поклонником Шандыбина 🥲
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Водяра
Ответ Jetter
Он сравнивает матч Факел-Химки с Чемпионатом мира 😂😂😂
Да, аналог мачт Бразилия - Бельгия.)
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Artem89S
Ответ vit_po@bk.ru
На Лужниках с концертом, где было 200к людей, тоже работало fan id или там как то без этого справились?
Это другое
+1
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Artem89S
Как убрать это тело из ленты? Какую кнопку ***ь нажать, чтобы у меня этого олигофрена не было? #неттерюшкову
+4
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reddman
у бабки деменция, живет в собственном выдуманном мире, где государство заботится о своих гражданах и граждане наслаждаются блистательным российским футболом
+3
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Гонча
Чего они там курят?
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Водяра
Ответ OldRedWhite
Мне вообще мнение Терюшкова глубоко безразлично ! Я поклонник депутата Свищева !
А я Милонова.
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vit_po@bk.ru
На Лужниках с концертом, где было 200к людей, тоже работало fan id или там как то без этого справились?
+9
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Вадим Кудрявцев
Ответ Anton Abaturov
Вчера тож про безопасность Только когда менты убедились, что диверсанты ушли, в село выехала машина Росгвардии и подорвалась на мине. А сами знаете кто, сказал,,что они хотели лишить нас исторической памяти, нашей истории и языка. А ведь мог бы объявить, что украинские диверсанты похитили нормальные пенсии и зарплаты, доступные лекарства, газификацию и водоснабжение. И спёрли асфальт с дорог
Хорошо решил сменить тему ,непонятно зачем,наверно мозг помешан этом кем-то и больше нечего написать…
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Иван Ганичев
Фанаты отвечают за безопастность на своей трибуне. Но без фан ай ди!
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Лжетрофеич
Ответ den70
Человек каждым высказыванием подтверждает свою репутацию. Феерический.
Феерический депутат
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Сергей Варфоломеев
И блистательный депутат.Власти особо уже и не стесняются.
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Георгий Михеев
Ну я и так каршерингом не пользуюсь, а билет на самолет очень дорогой стал -)
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Anton Abaturov
Вчера тож про безопасность
Только когда менты убедились, что диверсанты ушли, в село выехала машина Росгвардии и подорвалась на мине. А сами знаете кто, сказал,,что они хотели лишить нас исторической памяти, нашей истории и языка. А ведь мог бы объявить, что украинские диверсанты похитили нормальные пенсии и зарплаты, доступные лекарства, газификацию и водоснабжение. И спёрли асфальт с дорог
+5
0
+5
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