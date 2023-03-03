Депутат Терюшков: «Fan ID не создает проблем для посещаемости. Государство несет ответственность за безопасность своих граждан»

Роман Терюшков отреагировал на высказывание о Fan ID.

Капитан « » заявил, что ситуацию с низкой посещаемостью матчей Мир исправит только отмена Fan ID.

«Паспорт болельщика не создает проблем для посещаемости. Чемпионат мира 2018 года в России нам это продемонстрировал: трибуны были заполнены, билеты было не достать. Напомню, посещение матчей было возможно только с оформленной картой.

Государство несет ответственность за безопасность своих граждан, паспорт болельщика был введен с целью обеспечения безопасности.

Мы повсеместно сталкиваемся с определенными требованиями в местах повышенной опасности, местах массового скопления людей. Для некоторых недовольных всегда актуально право итальянской забастовки, и оно имеет закономерный результат.

Не хочешь сообщать и подтверждать свои паспортные данные – забудь про самолеты и поезда, а также про каршеринг и ходи пешком. Не желаешь следовать правилам посещения футбольных матчей на крупных спортивных объектах – смотри футбол дома в мягком кресле с пивом, вместо холодных и жестких трибун.

Те, кого не пугают холода и правила, могут лично наслаждаться блистательным российским футболом», – сказал депутат Госдумы.

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