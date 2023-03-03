Депутат Терюшков: «Fan ID не создает проблем для посещаемости. Государство несет ответственность за безопасность своих граждан»
Роман Терюшков отреагировал на высказывание Георгия Джикии о Fan ID.
Капитан «Спартака» заявил, что ситуацию с низкой посещаемостью матчей Мир РПЛ исправит только отмена Fan ID.
«Паспорт болельщика не создает проблем для посещаемости. Чемпионат мира 2018 года в России нам это продемонстрировал: трибуны были заполнены, билеты было не достать. Напомню, посещение матчей было возможно только с оформленной картой.
Государство несет ответственность за безопасность своих граждан, паспорт болельщика был введен с целью обеспечения безопасности.
Мы повсеместно сталкиваемся с определенными требованиями в местах повышенной опасности, местах массового скопления людей. Для некоторых недовольных всегда актуально право итальянской забастовки, и оно имеет закономерный результат.
Не хочешь сообщать и подтверждать свои паспортные данные – забудь про самолеты и поезда, а также про каршеринг и ходи пешком. Не желаешь следовать правилам посещения футбольных матчей на крупных спортивных объектах – смотри футбол дома в мягком кресле с пивом, вместо холодных и жестких трибун.
Те, кого не пугают холода и правила, могут лично наслаждаться блистательным российским футболом», – сказал депутат Госдумы.
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Ваш фак айди и ваш футбол засуньте себе в госдуму.
Так когда же оно обезопасит народ от таких типов во власти...ой забыл это существо возомнило себя государством...тьфу...
И если необходимо заботиться о безопасности массовых мероприятий, то почему к таковым относится только футбол?
Только когда менты убедились, что диверсанты ушли, в село выехала машина Росгвардии и подорвалась на мине. А сами знаете кто, сказал,,что они хотели лишить нас исторической памяти, нашей истории и языка. А ведь мог бы объявить, что украинские диверсанты похитили нормальные пенсии и зарплаты, доступные лекарства, газификацию и водоснабжение. И спёрли асфальт с дорог