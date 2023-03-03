Гави – Винисиусу во время класико: «Ты сын шлюхи»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Винисиус Жуниор Класико брань Гави контент Футбол

Гави оскорбил Винисиуса во время вчерашнего класико.

Вчера «Барселона» обыграла «Реал» (1:0) на «Сантьяго Бернабеу» в первом матче полуфинала Кубка Испании.

В ходе игры между Гави и Винисиусом случилась перепалка, и полузащитник «Барселоны» сказал бразильцу: «Ты сын шлюхи». Отмечается, что на эти слова Винисиус не ответил и лишь ухмыльнулся.

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164 комментария

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Boni Jek
Ответ Вкус Италии
Зидана на него нет
Да плевать бы он хотел на твоего лысого шарлатана
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МГЕР
Ответ Рустам Атаев
нет ,серьёзно. Во первых он губастый,и окончание мерзкое. Вот я и объединил и вышло Губиниус!)
В десятку. Я просто его ненавижу, и не из за того что он игрок реала. Там есть игроки которых я уважаю и хотел бы видеть в нашем (Барса) клубе, взять хотя бы Модрича, а этого гниду терпеть не могу.
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Вкус Италии
Зидана на него нет
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Berekella 999
Таких как швинисиус ещё не видел. Ну просто оталкивающий типок,мерзок,провокатор.
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Артём Толоконников
Где ссылка хоть на что-нибудь, не думаю, что Гави стал бы такое говорить
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Виктор "мешок с гавном" Пипихин
breaking news
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жирный кот
мы не знаем всей правды, может у гави и правда есть такая информация
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donVincenzo
На правду не обижаются
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Alexandr Donskoy
Поддерживаю Гави!
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Рустам Атаев
Ответ МГЕР
Да да да; губиниус😂😂😂
нет ,серьёзно. Во первых он губастый,и окончание мерзкое. Вот я и объединил и вышло Губиниус!)
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Арман Варданян
Ответ Жалгас Жолдасов
Эти слова Вини передал судье пару раз. Похоже его из-за этого не удалили, ибо передавал слова Гави
Гави тоже нужно было тогда удалять)
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Александр Цигельников
Ну главное, что не ЧЕРНОЙ шлюпки - вот это был бы скандал.
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МГЕР
Ответ Рустам Атаев
губиниус самый мерзкий и подлый игрок
Да да да; губиниус😂😂😂
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Рустам Атаев
Ответ goonerfromRussia
Сразу напишу, что это мерзко и низко. В наших широтах, слава Богу, за это принято сразу бить морду. Однако, в италиях и испаниях это почему-то (судя по практике) частое оскорбление. Но стоит отметить, что я уверен, что оскорбляли маму Винисиуса по той же причине, по которой когда-то Матерацци оскорбил Зидана. Неуравновешенность и незрелость Винисиуса очевидна и этим пользуются. Повторюсь, это не оправдание таким низким оскорблениям.
квинисиус только такого заслуживает!!Гави по делом ему так сказал. квинисиус всех раздражает вплоть до своих болельщиков. *В *Италии Испании *.
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wodziegg
Для Винисиуса это как "Здрасте!"
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Alisher Buranov
Кому как Гави этого не знать, спросите у Пике, он подтвердит
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Рустам Атаев
Ответ МГЕР
Согласитесь, винисиус ведёт себя очень мерзко и подло, а Гави молодая горячая кровь, вот и не выдерживает эмоции.
губиниус самый мерзкий и подлый игрок
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goonerfromRussia
Сразу напишу, что это мерзко и низко. В наших широтах, слава Богу, за это принято сразу бить морду. Однако, в италиях и испаниях это почему-то (судя по практике) частое оскорбление. Но стоит отметить, что я уверен, что оскорбляли маму Винисиуса по той же причине, по которой когда-то Матерацци оскорбил Зидана. Неуравновешенность и незрелость Винисиуса очевидна и этим пользуются. Повторюсь, это не оправдание таким низким оскорблениям.
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Boni
Ответ Давид Agabekyan
А вдруг у него мама чернокожая? Тогда он считает чернокожим шлюхами. Расизм
Нет, он считает только его. Он же не сказал, что все чернокожие.... (Джентельмены)
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Рустам Атаев
Гави красавец!хорошо сказал!!
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bam bam
а?
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Yeti_17
Ответ Леонид Элькин
Мне подобное писали в чате в онлайн-покере. "Я твою маму" и далее по тексту. Моей маме за 70, так что я такому оппоненту обычно сообщал, что он редкий гурман. Как-то об этом узнала моя мама. Попросила передать, что она таким не дала бы.
Спасибо, что держите нас в курсе.
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МГЕР
Согласитесь, винисиус ведёт себя очень мерзко и подло, а Гави молодая горячая кровь, вот и не выдерживает эмоции.
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alberto-m
Ответ Dmitry__HiLL
Игрок Путы называет игрока соперника сыном шлюхи. Как говорится, не стоит других оценивать по себе.
Ты ошибся Винни не называл Гави сыном ш****, это было наоборот
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TravenS
Ответ bam bam
Комментарий удален модератором
Мсье, вы о чём? И разберитесь-ка в своей орфографии: -ет и -шься никак не стыкуются у меня в понимании, на всякий случай скажу, что я традиционной ориентации.
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