Гави – Винисиусу во время класико: «Ты сын шлюхи»
Гави оскорбил Винисиуса во время вчерашнего класико.
Вчера «Барселона» обыграла «Реал» (1:0) на «Сантьяго Бернабеу» в первом матче полуфинала Кубка Испании.
В ходе игры между Гави и Винисиусом случилась перепалка, и полузащитник «Барселоны» сказал бразильцу: «Ты сын шлюхи». Отмечается, что на эти слова Винисиус не ответил и лишь ухмыльнулся.
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