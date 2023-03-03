Гави оскорбил во время вчерашнего класико.

Вчера « » обыграла « » (1:0) на «Сантьяго Бернабеу» в первом матче полуфинала Кубка Испании.

В ходе игры между и Винисиусом случилась перепалка, и полузащитник «Барселоны» сказал бразильцу: «Ты сын шлюхи». Отмечается, что на эти слова Винисиус не ответил и лишь ухмыльнулся.

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