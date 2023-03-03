«Барса» должна продать игроков на 200 млн евро, чтобы кого-то купить летом. Об этом сообщил Тебас

« » должна заработать 200 млн евро, чтобы кого-то приобрести летом.

Об этом рассказал глава Ла Лиги Хавьер Тебас на саммите Financial Times’ Business of Football.

«На сегодняшний день у «Барселоны» в бюджете нет средств, которые она могла бы потратить в следующее трансферное окно. «Барселона» совершала сомнительные действия, которые повлияли на Ла Лигу. Мы ведем себя с клубом соответствующим образом. Мы постановили, что «Барселона» больше не сможет подписывать новичков.

Они продали ТВ-права на 700 млн евро и попытались найти иные пути решения ситуации, но они не смогут сделать это перед следующим сезоном. У нас строгий экономический контроль. В конце каждого трансферного окна мы сообщаем всем клубам Ла Лиги, сколько они могут потратить.

Что касается «Барселоны», то им нужно снизить траты на зарплаты и трансферы с 650 до 450 млн евро. Сейчас их бюджет – минус 200 млн евро. Им нужно снизить вложения в игроков, и мы говорим, что они должны продавать футболистов, потому что они могут тратить по 40% от суммы каждой продажи», – сказал Тебас.

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