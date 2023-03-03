«Барса» должна продать игроков на 200 млн евро, чтобы кого-то купить летом. Об этом сообщил Тебас

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы бизнес Хавьер Тебас деньги Футбол

«Барселона» должна заработать 200 млн евро, чтобы кого-то приобрести летом.

Об этом рассказал глава Ла Лиги Хавьер Тебас на саммите Financial Times’ Business of Football.

«На сегодняшний день у «Барселоны» в бюджете нет средств, которые она могла бы потратить в следующее трансферное окно. «Барселона» совершала сомнительные действия, которые повлияли на Ла Лигу. Мы ведем себя с клубом соответствующим образом. Мы постановили, что «Барселона» больше не сможет подписывать новичков.

Они продали ТВ-права на 700 млн евро и попытались найти иные пути решения ситуации, но они не смогут сделать это перед следующим сезоном. У нас строгий экономический контроль. В конце каждого трансферного окна мы сообщаем всем клубам Ла Лиги, сколько они могут потратить.

Что касается «Барселоны», то им нужно снизить траты на зарплаты и трансферы с 650 до 450 млн евро. Сейчас их бюджет – минус 200 млн евро. Им нужно снизить вложения в игроков, и мы говорим, что они должны продавать футболистов, потому что они могут тратить по 40% от суммы каждой продажи», – сказал Тебас.

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75 комментариев

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fudoshika
Ответ zhukas58
Ответочка за вчерашнее домашнее поражение Реала от полурезерва Барсы
У Реала тоже не вся основа была, как и у Барсы
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Азрет-Али Айбазов
Ответ DeBussi333
К моему, да наверное и к сожалению всех болельщиков Барсы, Кварацхелия болеет за Реал, поэтому мне он с трудом видится в футболке Барселоны, хотя чисто с профессиональной точки зрения он ей идеально подходит
На сегодня, это ничего не решает. У Реала есть Вини на этой позиции. Даже кризисная Барса привлекательна для многих игроков. А если возьмут пару-тройку трофеев, то и Хвича захочет.
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Alexander Katschalow
Ответ King_X
Пхахахах Весь мир офигевает с Барсы и ее манипуляций ради мгновенного результата Как чел с ломкой, что все из дома тырит и продаёт Но у барсоглоров виноват Реал😂 Если б Тебас не следил и Барса завтра банкротом стала бы - то и там Реал обвинили б😂🤦🏻‍♂️ Во всем виноват Реал и болелы Айнтрахта))
Манипуляций, ахахаххаах, выздоравливай чудик
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Ramil Usmanov
Быстро отреагировал Мадрид на вчерашнее унижение.
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Кайрат Кырбасов
Ответ Милан. Тонали. 8.
А они забесплатно будут искать, Фирмино уже подъехал! ☝️...
Угу, если бы ещё понять, куда его поставить.... да при этом чтобы у него з/п небольшая была....
В общем, очень маловероятно
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bogdan21101987@icloud.com
Надо сначала купить на 350, что бы продать на 200 млн
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Богдан Трач
Ответ DeBussi333
Без Барсы и Реала нет Ла Лиги. Кому этот Тебас пытается что доказать? Если он делает это из принципа, то этот "принцип" его ни к чему хорошему, ни для Ла Лиги, ни для него самого, не приведёт. Без Эль Классико (на качественно высоком уровне) Ла Лига экономически загнётся, а потом пускай он убеждает себя, что он не попустился своими принципами, хотя и угробил одну из мировых топ-лиг.
ну тут есть и другая сторона, делать для Барселоны особые правила - опасный прецедент, а остальные команды как-то отменять ффп испанский не спешат, и как поступить:?
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Gornostaev
Ответ Азрет-Али Айбазов
Продажа Де Йонга опасна. Он хорошо продвигает мяч. Плюс, непонятна ситуация с Бускетсом. Если уйдёт будет плохо обоих потерять.
Де Йонг хорош, речь не об этом... Других вариантов просто практически нет, а трансферы необходимы ( если они намерены обязательно выйти на рынок). Фати они пока решили попридержать, а больше не на ком заработать. Бальде еще возможно, да собственно все...
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salogiannis
Лапорта: "Продаем шесть действующих судей, купленных нами в период с 2016 года."
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BurBon
Мы уже это слышали прошлой зимой, про банкротство и т.д. а летом была одна из самых успешных трансферных компаний.
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Растиньяк
Это вся команда со стадионом
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DeBussi333
Ответ Азрет-Али Айбазов
Покупать никого и не надо. Этот состав дает результат. Год потерпят, сыграются, и может за Хвичу через год поборятся.
К моему, да наверное и к сожалению всех болельщиков Барсы, Кварацхелия болеет за Реал, поэтому мне он с трудом видится в футболке Барселоны, хотя чисто с профессиональной точки зрения он ей идеально подходит
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Roman
Ответ zhukas58
Ответочка за вчерашнее домашнее поражение Реала от полурезерва Барсы
Полуавтобус
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Юрий Кечко
Ответ Philip J Fry
смешно читать многие комментарии. То есть в Испанской лиге есть свой ФФ и он должен соблюдаться, но когда это мешает только Барсе, сразу поднимается вой, что душат их любимый клуб, а то что они деньги кидали во всё что движется - это типо не их проблема
Не должно быть вообще никаких фф, есть деньги покупай , а если что разбирайся потом с банком где брал кредиты
А то кто то поднимался когда не было никаких ограничений а кто то уже так не сможет
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Samurai13
Да заткнись ты уже, старик. Тебе пора на пенсию
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flowhal
Ответ King_X
Пхахахах Весь мир офигевает с Барсы и ее манипуляций ради мгновенного результата Как чел с ломкой, что все из дома тырит и продаёт Но у барсоглоров виноват Реал😂 Если б Тебас не следил и Барса завтра банкротом стала бы - то и там Реал обвинили б😂🤦🏻‍♂️ Во всем виноват Реал и болелы Айнтрахта))
Ломка ради мгновенного результата - это попытка переподписать контракт своего же воспитанника? Какие же транжиры, могли бы в Сегунде игроками Хувениля А побегать чтобы не дай бог не обанкротиться
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ zhukas58
Ответочка за вчерашнее домашнее поражение Реала от полурезерва Барсы
Тебас так и сказал что если второй матч тоже выиграет Барселона то вообще запретим трансферы на 5 лет
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DeBussi333
Ответ Yury Guretsky
чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное, А у нас денег нет.
И я ещё забыл упомянуть, выбросив на ветер 120(!) млн. на Гризманна, который в игру Барселоны вообще никак не вписывался
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Andres Dandaras
Ответ banchik1
Кому проще убрать Тебаса? Нам, комментаторам со спорца?
Заказать компромат с проститутками
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Василий Питерский
А вот и ответка, за вчерашнию победу
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Азрет-Али Айбазов
Ответ Gornostaev
Вернутся к трансферу Френки де Йонга скорее всего + возможные варианты с продажей Торреса и Кессиэ...
Продажа Де Йонга опасна. Он хорошо продвигает мяч. Плюс, непонятна ситуация с Бускетсом. Если уйдёт будет плохо обоих потерять.
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Игнат Севастьянов
Зачем вы ведётесь на телеграм-каналы, группы и прочую ерунду по прогнозам? Есть же надёжный и проверенный годами сервис. В любом поиске найдёте по фразе: бронзовый прогноз. Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ сюжет показывал.
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DeBussi333
Ответ DrunkGonzo
чтобы купить что-то ненужное нужно продать что-то ненужное
Этим занимался Бармалей, когда развалил МСН, продав Неймара и купив хрустального Дембеле и решив заменить Иньесту на Коутиньо
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Алексей Куликов
Ответ колючий ёжик
Опять "плохой Тебас против Барселоны" в комментариях :-) Почему бы не вспомнить, что экономический контроль, от которого сегодня страдает Барселона, был введен... эээ, самими клубами. Ведь именно клубы и являются высшей формой власти в Ла Лиге. Эти самые клубы могут (как я понимаю - поправьте, если не прав) - в любой момент (!) отменить этот экономический контроль, поскольку фактически он был введен для "самопроверки" (если точнее, для повышения чистоты и инвестиционной привлекательности Ла Лиги). Вообще очень удобно все сваливать на Тебаса... который не особо много то и решает. Хотя сегодняшняя ситуация в Ла Лиге - это результат многолетней "работы" самих клубов, их желания и нежелания (особенно в последнее время) договариваться между собой
Почему условные Хетафе или Жирона вправе устанавливать правила для Барселоны? Почему экономическая модель Барселоны должна быть похоже на условный Хетафе. Тебас убивает лигу этими правилами, пока клубы будут выстраивать экономную модель финансов, в АПЛ клубы только поднявшиеся из чемпионшипа будут иметь трансферный бюджет больше чем Барселона. И через десяток лет получим такую же лигу фермеров, как и во Франции с одним условным Реалом, которая будет мало кому интересна.
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Экселлент
Ответ svaz
обиделся за то как его лапорта и алемани с контрактом гави прокатили? думаю, эта парочка выкинет ещё что-то и зайдет с козырей )))
Официально: Ла Лига подала аппеляцию по делу Гави,будем ждать новых новостей!
Надеюсь всё благополучно разрешится!
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