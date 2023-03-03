«Волга» оштрафована на 500 тысяч рублей за бросок банана в Вендела. «Зенит» заплатит 200 тысяч за броски снежков с трибун, ульяновский клуб – 20 тысяч

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России происшествия болельщики Первая лига КДК РФС Волга Ульяновск Вендел дискриминация Футбол

КДК РФС оштрафовал «Волгу» по итогам матча Фонбет Кубка России с «Зенитом».

КДК РФС оштрафовал ульяновский клуб на 500 тысяч рублей и один кубковый матч без зрителей условно за совершение зрителями действий, направленных на возбуждение ненависти и унижение достоинства человека по признаку расы. Также «Волгу» оштрафовали на 20 тысяч рублей за броски снежков с трибун на футбольное поле. 

«Зенит» оштрафован на 200 тысяч рублей за броски снежков с трибун в футболистов и официальных лиц матча и на 50 тысяч рублей за размещение несогласованных баннеров на гостевой трибуне.

Напомним, в матче «Зенита» против ульяновской «Волги» (3:0) в Фонбет Кубке России болельщики бросили с трибуны банан в бразильского хавбека петербуржцев Вендела в момент замены.

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67 комментариев

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Добрый_Ээх
С чего вообще взяли, что бросали в Вендела? Там рядом темнокожий игрок "Волги", рядом с ним банан падает, он же его и отбрасывает за пределы поля. Может быть, это питерский расист банан бросил?
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Кондитер
Ответ Комеди
Дешёвые у вас бананы.
5 штук около 70-75 рублей
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Wiley Fox
А какой бюджет у Волги?

Идиоты из РФС это учитывали?

Что за банан Карлосу присудили зениту?
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Денис Давыдов
Ответ bellyashe
если б на банане было написано «нет в***е», на следующий день уже сел бы. и бросавший, и сам банан.
я боюсь, что бросавший ещё сел бы на этот банан и не только на него.
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idemidov
Ответ Комеди
Дешёвые у вас бананы.
Килограмм 80-120 рублей. Средний банан 150-200 грамм.
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БАБАНГИДА
ХА-ХА-ХА!!! БАНАНЩИК!!!
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Валерий Петров
Какая высокая стоимость бананов в Ульяновске! 300 тыс рублей
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Роман Сидоренко
Ответ Пётр Зозуля
Почему снежки болельщиков из Санкт-Петербурга оцениваются дороже ульяновских???!!!
Видимо, они просто в цели долетали)
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добрый грек
Ответ Evgueniy
буду использовать этот кейс в примере как продать снег)
Вариант
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СИ
По чьим законам с Волги 500 т р?
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слесарь Гавриленко
Ответ Пётр Зозуля
Почему снежки болельщиков из Санкт-Петербурга оцениваются дороже ульяновских???!!!
Зарема бы вам ответила!
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Внесенный в ЧС на СЭ
У Слуцкого в Волгограде есть стадион "Бомбонера". Пусть в Ульяновске появится стадион "Бананера"!
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Игнат Севастьянов
Я не совсем понял, а зачем многие ведутся на телеграм-каналы, группы и прочую ерунду по прогнозам. Когда есть надёжный и проверенный годами сервис. В любом поиске ищите по фразе: бронзовый прогноз. Сайт выходит на первом месте. 10 лет им.
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Evgueniy
Ответ добрый грек
Со снежками ещё интереснее, там себес вообще равен 0
буду использовать этот кейс в примере как продать снег)
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Александр Зубков
Банан дороже снега )
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Дмитрий9779
Ответ old folk
Да там столько камер, что и без fan id можно вычислить. Но 500к с простого болельщика не возьмёшь, даже расиста. А с клуба возьмёшь. Вот и подбили бухгалтерию
С чего это не возьмешь?Все по тем же самым законам РФ 50% с зарплаты удерживать легко,пока не выплатит.
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добрый грек
Ответ idemidov
Интересный бизнес-кейс. Цена 1 банана около 15 рублей. Допустим, член КДК купил банан, кинул на поле, и тем самым заработал 500 000 рублей в кассу организации. Неплохая маржа.
Со снежками ещё интереснее, там себес вообще равен 0
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KKA
Ответ Пётр Зозуля
Почему снежки болельщиков из Санкт-Петербурга оцениваются дороже ульяновских???!!!
А вот это ВОПРОС)
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The1993Diablo
Ответ The1993Diablo
С чего вообще решили что бросок банана это проявление чего-то? Может кинули что под руку попалось? А так по логике кдк получается что банан=обезьяна=вендел?
Во Франции стюарды с полицейскими щитами игроков закрывают, когда они ауты выбрасывают и угловые подают. Там и похуже бананов летят предметы. И ничего, никто не ноет.
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Комеди
Ответ idemidov
Интересный бизнес-кейс. Цена 1 банана около 15 рублей. Допустим, член КДК купил банан, кинул на поле, и тем самым заработал 500 000 рублей в кассу организации. Неплохая маржа.
Дешёвые у вас бананы.
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porosenochek
Волжский банан - самый дорогой фрукт мира, ну кроме того, который в Сауди сидит...
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old folk
Ответ tankist231
Считаю что должны 50 процентов хотя бы, повесить на нарушителя...... Был бы фанайди, весь снег бы растаял и никто бы снежки не кидал, фанайди это благо, как вы не поймёте)))
Да там столько камер, что и без fan id можно вычислить. Но 500к с простого болельщика не возьмёшь, даже расиста.
А с клуба возьмёшь. Вот и подбили бухгалтерию
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Max9999
Вендел тоже должен ченить заплатить!
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old folk
Ответ The1993Diablo
С чего вообще решили что бросок банана это проявление чего-то? Может кинули что под руку попалось? А так по логике кдк получается что банан=обезьяна=вендел?
Ага, просто случайно совпало.
Хотели взять ананас, но они в пятёрочке кончились
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Evgeny Trifonov
Ответ elena
А почему нижегородские?
у многих Волга ассоциируется с Нижним Новгородом🤷‍♂️ раньше именно так назывался местный клуб, ну или просто ассоциация с автомобилями
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