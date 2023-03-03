«Волга» оштрафована на 500 тысяч рублей за бросок банана в Вендела. «Зенит» заплатит 200 тысяч за броски снежков с трибун, ульяновский клуб – 20 тысяч

КДК РФС оштрафовал «Волгу» по итогам матча Фонбет Кубка России с « ».

КДК РФС оштрафовал ульяновский клуб на 500 тысяч рублей и один кубковый матч без зрителей условно за совершение зрителями действий, направленных на возбуждение ненависти и унижение достоинства человека по признаку расы. Также « » оштрафовали на 20 тысяч рублей за броски снежков с трибун на футбольное поле.

«Зенит» оштрафован на 200 тысяч рублей за броски снежков с трибун в футболистов и официальных лиц матча и на 50 тысяч рублей за размещение несогласованных баннеров на гостевой трибуне.

Напомним, в матче «Зенита» против ульяновской «Волги» (3:0) в Фонбет Кубке России болельщики бросили с трибуны банан в бразильского хавбека петербуржцев в момент замены.

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