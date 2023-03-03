«Волга» оштрафована на 500 тысяч рублей за бросок банана в Вендела. «Зенит» заплатит 200 тысяч за броски снежков с трибун, ульяновский клуб – 20 тысяч
КДК РФС оштрафовал «Волгу» по итогам матча Фонбет Кубка России с «Зенитом».
КДК РФС оштрафовал ульяновский клуб на 500 тысяч рублей и один кубковый матч без зрителей условно за совершение зрителями действий, направленных на возбуждение ненависти и унижение достоинства человека по признаку расы. Также «Волгу» оштрафовали на 20 тысяч рублей за броски снежков с трибун на футбольное поле.
«Зенит» оштрафован на 200 тысяч рублей за броски снежков с трибун в футболистов и официальных лиц матча и на 50 тысяч рублей за размещение несогласованных баннеров на гостевой трибуне.
Напомним, в матче «Зенита» против ульяновской «Волги» (3:0) в Фонбет Кубке России болельщики бросили с трибуны банан в бразильского хавбека петербуржцев Вендела в момент замены.
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Идиоты из РФС это учитывали?
Что за банан Карлосу присудили зениту?
А с клуба возьмёшь. Вот и подбили бухгалтерию
Хотели взять ананас, но они в пятёрочке кончились