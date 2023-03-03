не пустили в ночной клуб в Ульяновске.

Как сообщает «Комсомольская Правда», 27 февраля после матча Фонбет Кубка России « » – « » (0:3), на котором работал комментатор « », он с большой компанией отправился в ночной клуб «Матрешки», где у него был забронирован стол в зале караоке. Там к нему присоединился коллега по каналу Тимур Журавель.

На входе в клуб Черданцева попросили снять капюшон и посмотреть в камеру, что он и сделал. Сотрудник фейс-контроля не пропустил Георгия. По мнению начальника службы безопасности, комментатор был слишком пьян для их заведения, сообщает «КП-Ульяновск».

В итоге компания Черданцева ушла в другое заведение.

«Ну, конечно, он выпивал до этого, но он не был сильно пьяным. Спокойно стоял. Я бы даже сказал, что он выглядел не пьяным, а уставшим.

При том, что и охрана, и управляющие знали, кто это, и все равно не пустили. Как можно прокомментировать эту ситуацию, я не знаю. При том, что пока мы там стояли и разбирались, из заведения просто вываливались пьяные люди.

Мы пытались поговорить с управляющим, но нам отказали. К нам часто приезжают звездные гости. Конечно, ни в одно из заведений этой сети мы больше не пойдем.

В итоге, мы пошли в другое заведение и посидели там, но, честно говоря, эта ситуация вызывает недоумение. Все знали, что в этот день в Ульяновске будет много гостей и ВИП-персон. Мы даже не думали, что их могут куда-то не пустить. Никто не собирался там буянить или драться. Тем более, что в заведении есть охрана, и уж если бы такое произошло, нас бы просто вывели. Более того, мы сами просили охрану для Черданцева.

Даже мысли не было, что «Матрешки», которые никак не тянут на клуб благородных девиц, выкинут такое. Видимо, звездные гости им не нужны. Вот такое гостеприимство», сказал источник.

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