Черданцева не пустили в ночной клуб в Ульяновске. Служба безопасности посчитала, что комментатор был слишком пьян («КП»)

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Волга Ульяновск Георгий Черданцев Тимур Журавель Матч ТВ алкоголь и спорт Футбол

Георгия Черданцева не пустили в ночной клуб в Ульяновске.

Как сообщает «Комсомольская Правда», 27 февраля после матча Фонбет Кубка России «Волга» – «Зенит» (0:3), на котором работал комментатор «Матч ТВ», он с большой компанией отправился в ночной клуб «Матрешки», где у него был забронирован стол в зале караоке. Там к нему присоединился коллега по каналу Тимур Журавель.

На входе в клуб Черданцева попросили снять капюшон и посмотреть в камеру, что он и сделал. Сотрудник фейс-контроля не пропустил Георгия. По мнению начальника службы безопасности, комментатор был слишком пьян для их заведения, сообщает «КП-Ульяновск».

В итоге компания Черданцева ушла в другое заведение.

«Ну, конечно, он выпивал до этого, но он не был сильно пьяным. Спокойно стоял. Я бы даже сказал, что он выглядел не пьяным, а уставшим.

При том, что и охрана, и управляющие знали, кто это, и все равно не пустили. Как можно прокомментировать эту ситуацию, я не знаю. При том, что пока мы там стояли и разбирались, из заведения просто вываливались пьяные люди.

Мы пытались поговорить с управляющим, но нам отказали. К нам часто приезжают звездные гости. Конечно, ни в одно из заведений этой сети мы больше не пойдем.

В итоге, мы пошли в другое заведение и посидели там, но, честно говоря, эта ситуация вызывает недоумение. Все знали, что в этот день в Ульяновске будет много гостей и ВИП-персон. Мы даже не думали, что их могут куда-то не пустить. Никто не собирался там буянить или драться. Тем более, что в заведении есть охрана, и уж если бы такое произошло, нас бы просто вывели. Более того, мы сами просили охрану для Черданцева.

Даже мысли не было, что «Матрешки», которые никак не тянут на клуб благородных девиц, выкинут такое. Видимо, звездные гости им не нужны. Вот такое гостеприимство», сказал источник.

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113 комментариев

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Милан. Тонали. 8.
Ну был он бухой скажем и что с того?, этот Жорик 1,70 в прыжке с кепкой, и при деньгах, кому он там в этой Матрешке аж в Ульяновске проблемы создать мог??? 🤦‍♂️🤡🤡🤡....
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Evgeniy 72
Матрёшки конечно идеально поступили, получив мощную пиар - акцию бесплатно. Думаю, тот охранник заслуживает повышения. Черданцева итак не любит вся Россия, а тут ему наконец то указали направление.
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Sobachkin
Это нормальное его состояние
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nebolela
Неужели трудно было оформить FanID.
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EziKKo
у Ипотеки измена, время меняется а он не перепрыгнул, за всю ипотеку ответишь Жорик
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Hola Hola
Когда говорят "выглядел уставшим", я сразу понимаю, что человек был в дрова.
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Милан. Тонали. 8.
Смотрел и слушал несколько последних матчей в исполнении Черданцева, он как был топом так и остался единственным наверное топовым комментатором сейчас в России, следом после него наверное идут только комментаторы из Беларуси, на Сетанте это просто верх некомпетенции и не профессионализма 🤦‍♂️....
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верюввалеру
Матрешки норм поступили:)
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pelevin78
Просто Жора ко всем приставал с рассказами, что Дзюба мог сыграть за Волгу :)
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Spartakovec navsegda
Ответ Spartakovec navsegda
Я
Сегодня
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Spartakovec navsegda
Ответ prus_3
— А кто не пьет? Назови! Нет, я жду!
Я
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Светлана Агейкина
В Матрёшке и бане все равны. Ульяновск не перестаёт удивлять. Дали бой столичным "звёздам".
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Милан. Тонали. 8.
Я просто угараю с охраны этого топ-мега-клуба ☝️🤦‍♂️🤡🤡🤡
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umnik3
Ответ PolarBear
Он же за Амкар играл несколько лет , который в Перми . Значит был всё таки в деревне
А Компрос и Ленина))
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Faust Doc
Чердак вип персона?
Азазазаза!!!
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Милан. Тонали. 8.
Так ещё и стол был забронирован на человек 10 🤦‍♂️🤡🤣...
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ДМ-1чемпион
Если он был слишком пьян, значит Чердак был в жопито!
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болеюзаРостов
Ответ Arman FCSM
По словам очевидцев, Черданцев начал кричать в адрес охраны, что их уволят, а клуб - закроют. После этих слов сотрудники заведения выдохнули...
Тонкая отсылка к Жоре-прогнозисту?😂
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kritik777
Докатился Жора, как же так😀. Закусывать надо! (с)
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Fyl
Досвидааааниииия!!! Кричал Черданцев садясь в такси
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ДМ-1чемпион
Это его обычное состояние! А ХА ХА
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Никита Тулаев
Ответ Саша Пушкин
Просто в ульяновских клубах на входе просят предъявить справку об отсутствии задолжености по ипотеке.
Ульяновские клубы на столько суровы...)))
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Доктор Верховцев
«и охрана, и управляющие знали, кто это, и все равно не пустили»

Потому и не пустили!
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Лагер
Ответ Venger80
Потому и не пустили, пусть ипотеку оплачивает
В долг не наливаем (с)
+3
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Волька-ибн-Алёша
унизили жореса
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