Финал Гран-при России. КМС. Леонтьева и Горелкин, Рыбакова и Махноносов, Коломенская и Фролов представят произвольные танцы
3 марта в финале Гран-при России среди юниоров в Санкт-Петербурге дуэты выступят с произвольными танцами. После ритм-танца лидируют Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.
Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
Санкт-Петербург
Танцы на льду, КМС
Произвольный танец
Начало – 13.00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Мария Сорокина – Арсений Антропов
2. Арина Горшенина – Илья Макаров
3. Ульяна Ермакова – Артем Крылов
4. Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов
5. Елизавета Шичина – Гордей Хубулов
Вторая разминка
6. София Алексова – Илья Владимиров
7. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин
8. Анна Коломенская – Артем Фролов
9. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов
10. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин
Положение после ритм-танца
1. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 74,12
2. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 70,89
3. Анна Коломенская – Артем Фролов – 70,45
4. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 66,43
5. София Алексова – Илья Владимиров – 64,62
6. Елизавета Шичина – Гордей Хубулов – 64,55
7. Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов – 61,67
8. Ульяна Ермакова – Артем Крылов – 60,81
9. Арина Горшенина – Илья Макаров – 58,68
10. Мария Сорокина – Арсений Антропов – 50,59
Расписание трансляций финала Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Акатьева и другие
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