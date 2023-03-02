Финал Гран-при России. КМС. Леонтьева и Горелкин, Рыбакова и Махноносов, Коломенская и Фролов представят произвольные танцы

3 марта в финале Гран-при России среди юниоров в Санкт-Петербурге дуэты выступят с произвольными танцами. После ритм-танца лидируют и Даниил Горелкин.

Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

Санкт-Петербург

Танцы на льду, КМС

Произвольный танец

Начало – 13.00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Мария Сорокина – Арсений Антропов

2. Арина Горшенина – Илья Макаров

3. Ульяна Ермакова – Артем Крылов

4. Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов

5. Елизавета Шичина – Гордей Хубулов

Вторая разминка

6. София Алексова – Илья Владимиров

7. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин

8. Анна Коломенская – Артем Фролов

9. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов

10. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин

Положение после ритм-танца

1. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 74,12

2. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 70,89

3. Анна Коломенская – Артем Фролов – 70,45

4. – Дмитрий Студеникин – 66,43

5. София Алексова – Илья Владимиров – 64,62

6. Елизавета Шичина – Гордей Хубулов – 64,55

7. Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов – 61,67

8. Ульяна Ермакова – Артем Крылов – 60,81

9. Арина Горшенина – Илья Макаров – 58,68

10. Мария Сорокина – Арсений Антропов – 50,59

Расписание трансляций финала Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Акатьева и другие