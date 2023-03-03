12-я чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк перешла в сборную Швейцарии
Шахматистка Александра Костенюк перешла в сборную Швейцарии.
«С сегодняшнего дня Костенюк представляет швейцарскую федерацию», – сообщили в Федерации шахмат России.
Шахматистка была замужем за гражданином Швейцарии, поэтому имеет паспорт этой страны уже более 10 лет.
Костенюк – 12-я чемпионка мира, чемпионка Европы, двукратная чемпионка России, чемпионка Швейцарии, пятикратная победительница командного чемпионата Европы в составе сборной России.
Также она является обладательницей Кубка мира, трехкратной победительницей Всемирных шахматных олимпиад, чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы по быстрым шахматам.
Александра Костенюк будет выступать за Швейцарию, но с 2024-го 🤷♂️ Могла бы и сейчас, но швейцарцы, похоже, пожалели $10 000
ни карантина, ни бабла, ничего!
и просто возможность куда-то ездить...
жаль, что так мало спортсменов, для которых важно, какую страну представлять...
первая, кто цинично воспользовался - многолетний член сборной России, 5-кратный ЧЕ, победитель шахматной Олимпиады, двукратная чемпионка России, и это не все достижения
ну а нахер выступать за Россию, у нас же паспорт швейцарский имеется,.. больше не патриоты России, больше не комфортно...
засрать и просрать имидж одним циничным поступком...
Класс...
Противно не от самого факта побега, а от вранья, она говорила, мол давайте вернёмся в 2024. ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО БЫЛО ГОВОРИТЬ?!
Или после заявления ФИДЕ она решила, что нефиг ждать до 2024 и можно сразу и сейчас!
Представьте себе, что Большунов или Трусова вот так свалят...