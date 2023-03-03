12-я чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк перешла в сборную Швейцарии

Теги Александра Костенюк сборная России жен натурализация ТАСС ФШР сборная Швейцарии Шахматы

Шахматистка Александра Костенюк перешла в сборную Швейцарии.

«С сегодняшнего дня Костенюк представляет швейцарскую федерацию», – сообщили в Федерации шахмат России.

Шахматистка была замужем за гражданином Швейцарии, поэтому имеет паспорт этой страны уже более 10 лет.

Костенюк – 12-я чемпионка мира, чемпионка Европы, двукратная чемпионка России, чемпионка Швейцарии, пятикратная победительница командного чемпионата Европы в составе сборной России.

Также она является обладательницей Кубка мира, трехкратной победительницей Всемирных шахматных олимпиад, чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы по быстрым шахматам.

Александра Костенюк будет выступать за Швейцарию, но с 2024-го 🤷‍♂️ Могла бы и сейчас, но швейцарцы, похоже, пожалели $10 000

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27 комментариев

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marchellinos
Ответ sprmn
Последние год показал что в России есть довольно большое подмножество людей которым Россия по сути и не нужна как страна и Родина. А идеология какая-то патриотическая это для них скорее обуза. То есть они скорее себя видят себя гражданами мира чем русскими. Я без осуждения просто наблюдение.
Не мешайте в одну кучу Родину, патриотизм. Идеология странная вещь, и не каждый её принимает и одобряет.
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каток Третьяка
а почему данной Новости нет на Яндексе?
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andrej shabanov
Ответ Антиполитпроект
Почему этот поступок "свинский"? Перешла в страну, паспортом которой владеет 10 лет. Не виновата же она, что страну, в которой она выросла, захватило ОПГ Озеро, решившее закосплеить Третий Рейх
перешла в страну, ИМЕННО СЕЙЧАС, когда Россия в бане и когда ФИДЕ разрешила за один день менять гражданство

ни карантина, ни бабла, ничего!
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DVM_1
Александре удачи! Великая шахматистка и замечательный человек.
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#nikon
Ответ Atsuktuvas
Будем считать, что мы сделали жест доброй воли...
Так и есть. Помашем ей платочком и пожелаем успехов.
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andrej shabanov
Ответ Владимир Романов
А почему надо обязательно всех ненавидеть? Или Вас ТАК воспитали? Я люблю всех хороших вне зависимости от страны. и ненавижу всех плохих - тоже НЕЗАВИСИМО от страны!
а где я кого ненавижу?
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marchellinos
Ответ andrej shabanov
ну после такого свинского поступка хочется, чтоб она везде пролетела как фанера...
Как можно чужому человеку желать гадость? Это её выбор, жизнь и она вправе решать как ей жить. Уж точно не вас спрашивать или кого-то ещё
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Назарбек Рамунанаев
Ответ Антиполитпроект
Почему этот поступок "свинский"? Перешла в страну, паспортом которой владеет 10 лет. Не виновата же она, что страну, в которой она выросла, захватило ОПГ Озеро, решившее закосплеить Третий Рейх
Сколько раз ты бился бошкой об стену, чтобы твой мозг перестал функционировать? Не хочу оскорбить, просто научный интерес
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Atsuktuvas
Ответ #nikon
Представьте себе большой торт, состоящий из 99 больших кусков и одного маленького. Костенюк отвоевала для России 99 больших кусков шахматного торта. Теперь она практически вышла на пенсию и попробует откусить маленький кусочек для Швейцарии. И пусть!! Не будем жадничать.
Будем считать, что мы сделали жест доброй воли...
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sprmn
Ответ Евгений Фельдман
Только ровно наоборот: последние годы показали, что в России есть царьки и люди, их обожающие, которые почему-то считают себя вправе делить граждан на людей первого и второго сорта. Причем критериями почему-то являются глупости типа необходимости верить в их выдумки или соглашаться с бесконечностью из власти. И, конечно, совершенно неудивительно, что в России есть огромное количество людей, которым возможность говорить правду или собственное достоинство важнее, чем ассоциация со страной, от которой все чаще и все чудовищней говорят эти царьки и им поддакивающие.
Играть по Российским флагом или за сборную России не равно быть 100% сторонником Путина.
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#nikon
Представьте себе большой торт, состоящий из 99 больших кусков и одного маленького. Костенюк отвоевала для России 99 больших кусков шахматного торта. Теперь она практически вышла на пенсию и попробует откусить маленький кусочек для Швейцарии. И пусть!! Не будем жадничать.
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Антиполитпроект
Ответ andrej shabanov
ну после такого свинского поступка хочется, чтоб она везде пролетела как фанера...
Почему этот поступок "свинский"? Перешла в страну, паспортом которой владеет 10 лет. Не виновата же она, что страну, в которой она выросла, захватило ОПГ Озеро, решившее закосплеить Третий Рейх
+16
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Иван Алейников
Ответ sprmn
Последние год показал что в России есть довольно большое подмножество людей которым Россия по сути и не нужна как страна и Родина. А идеология какая-то патриотическая это для них скорее обуза. То есть они скорее себя видят себя гражданами мира чем русскими. Я без осуждения просто наблюдение.
Так везде
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tyuiop tyuiop
Ответ Atsuktuvas
Человек вправе выбирать то, что считает для себя лучшим.
ну так а чего ей тратить жизнь на игры с бахрейном?
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Владимир Романов
Ответ andrej shabanov
мы вдруг стали патриотами Швейцарии...
А почему надо обязательно всех ненавидеть? Или Вас ТАК воспитали? Я люблю всех хороших вне зависимости от страны. и ненавижу всех плохих - тоже НЕЗАВИСИМО от страны!
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PolarBear
Прямо как Корчной когда то, про которого фильм сняли "Чемпион мира "
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tyuiop tyuiop
Ответ sprmn
Последние год показал что в России есть довольно большое подмножество людей которым Россия по сути и не нужна как страна и Родина. А идеология какая-то патриотическая это для них скорее обуза. То есть они скорее себя видят себя гражданами мира чем русскими. Я без осуждения просто наблюдение.
она, КП озеро и вся элита
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andrej shabanov
мы вдруг стали патриотами Швейцарии...
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andrej shabanov
Ответ Veld
Александре - только удачи и всего хорошего вне зависимости от того, где она играет! Чудесная женщина.
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Евгений Фельдман
Ответ sprmn
Последние год показал что в России есть довольно большое подмножество людей которым Россия по сути и не нужна как страна и Родина. А идеология какая-то патриотическая это для них скорее обуза. То есть они скорее себя видят себя гражданами мира чем русскими. Я без осуждения просто наблюдение.
Только ровно наоборот: последние годы показали, что в России есть царьки и люди, их обожающие, которые почему-то считают себя вправе делить граждан на людей первого и второго сорта. Причем критериями почему-то являются глупости типа необходимости верить в их выдумки или соглашаться с бесконечностью из власти. И, конечно, совершенно неудивительно, что в России есть огромное количество людей, которым возможность говорить правду или собственное достоинство важнее, чем ассоциация со страной, от которой все чаще и все чудовищней говорят эти царьки и им поддакивающие.
+37
-6
+31
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andrej shabanov
жаль, что для многих флаг страны просто стал предметом получения бабок...

и просто возможность куда-то ездить...

жаль, что так мало спортсменов, для которых важно, какую страну представлять...
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andrej shabanov
ФИДЕ разрешила за день менять гражданство...
первая, кто цинично воспользовался - многолетний член сборной России, 5-кратный ЧЕ, победитель шахматной Олимпиады, двукратная чемпионка России, и это не все достижения

ну а нахер выступать за Россию, у нас же паспорт швейцарский имеется,.. больше не патриоты России, больше не комфортно...

засрать и просрать имидж одним циничным поступком...
Класс...

Противно не от самого факта побега, а от вранья, она говорила, мол давайте вернёмся в 2024. ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО БЫЛО ГОВОРИТЬ?!

Или после заявления ФИДЕ она решила, что нефиг ждать до 2024 и можно сразу и сейчас!

Представьте себе, что Большунов или Трусова вот так свалят...
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-12
-8
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sprmn
Последние год показал что в России есть довольно большое подмножество людей которым Россия по сути и не нужна как страна и Родина. А идеология какая-то патриотическая это для них скорее обуза. То есть они скорее себя видят себя гражданами мира чем русскими. Я без осуждения просто наблюдение.
+16
-22
-6
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Atsuktuvas
Человек вправе выбирать то, что считает для себя лучшим.
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Hardy
удачи!🙏
+16
-4
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