12-я чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк перешла в сборную Швейцарии

Шахматистка Александра Костенюк перешла в сборную Швейцарии.

«С сегодняшнего дня Костенюк представляет швейцарскую федерацию», – сообщили в Федерации шахмат России.

Шахматистка была замужем за гражданином Швейцарии, поэтому имеет паспорт этой страны уже более 10 лет.

Костенюк – 12-я чемпионка мира, чемпионка Европы, двукратная чемпионка России, чемпионка Швейцарии, пятикратная победительница командного чемпионата Европы в составе сборной России.

Также она является обладательницей Кубка мира, трехкратной победительницей Всемирных шахматных олимпиад, чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы по быстрым шахматам.

Александра Костенюк будет выступать за Швейцарию, но с 2024-го 🤷‍♂️ Могла бы и сейчас, но швейцарцы, похоже, пожалели $10 000