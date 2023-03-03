Фирмино уйдет из «Ливерпуля» бесплатно летом – сегодня он сообщил об этом Клоппу. У форварда 7 трофеев за 8 лет в клубе
Роберто Фирмино покинет «Ливерпуль» по окончании сезона.
Как сообщает журналист Sport1.de Флориан Плеттенберг, нападающий принял окончательное решение – он не продлит контракт и уйдет из «Ливерпуля» бесплатно этим летом.
Сегодня бразилец лично сообщил Юргену Клоппу о своем решении. Их разговор прошел хорошо.
Фирмино перешел в «Ливерпуль» в 2015 году. С клубом он выиграл 7 трофеев – АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
В этом сезоне на счету 31-летнего нападающего 9 голов и 4 результативные передачи за 25 матчей в составе «Ливерпуля». Полную статистику Фирмино можно найти здесь.
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Разве что знание о том, что Фирмино не бревно. Но думаю то, что будь он до сих пор блогером, это знание бы тоже пришло)
Но сколько работы за эти годы было сделано и сколько полей вспахано легендарной тройкой нападения, и вот она постепенно растворяется во времени.