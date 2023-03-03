Фирмино уйдет из «Ливерпуля» бесплатно летом – сегодня он сообщил об этом Клоппу. У форварда 7 трофеев за 8 лет в клубе

покинет « » по окончании сезона.

Как сообщает журналист Sport1.de Флориан Плеттенберг, нападающий принял окончательное решение – он не продлит контракт и уйдет из «Ливерпуля» бесплатно этим летом.

Сегодня бразилец лично сообщил о своем решении. Их разговор прошел хорошо.

Фирмино перешел в «Ливерпуль» в 2015 году. С клубом он выиграл 7 трофеев – , Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

В этом сезоне на счету 31-летнего нападающего 9 голов и 4 результативные передачи за 25 матчей в составе «Ливерпуля». Полную статистику Фирмино можно найти здесь.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков