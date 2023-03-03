Фирмино уйдет из «Ливерпуля» бесплатно летом – сегодня он сообщил об этом Клоппу. У форварда 7 трофеев за 8 лет в клубе

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп возможные трансферы Роберто Фирмино Футбол

Роберто Фирмино покинет «Ливерпуль» по окончании сезона.

Как сообщает журналист Sport1.de Флориан Плеттенберг, нападающий принял окончательное решение – он не продлит контракт и уйдет из «Ливерпуля» бесплатно этим летом.

Сегодня бразилец лично сообщил Юргену Клоппу о своем решении. Их разговор прошел хорошо.

Фирмино перешел в «Ливерпуль» в 2015 году. С клубом он выиграл 7 трофеев – АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

В этом сезоне на счету 31-летнего нападающего 9 голов и 4 результативные передачи за 25 матчей в составе «Ливерпуля». Полную статистику Фирмино можно найти здесь.

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106 комментариев

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Eden Hazard
Ответ Денис Мартин
Ну великий, не великий, а это было давно. Кто из нас не ошибается, думаю, с нынешним знаниями он бы так не сказал. Всё-таки тогда он был просто блоггер, а сейчас он тренер академии клуба Высшей Лиги Кипра.
Нифига ты его как Гвардиолу прям презентовал. А какие знания у него теперь, как у одного из тренеров одной из возрастных групп одного клуба из Кипра появились?)
Разве что знание о том, что Фирмино не бревно. Но думаю то, что будь он до сих пор блогером, это знание бы тоже пришло)
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AllOnRed
Очень жаль..ну на лавке сидеть он не захотел очевидно, думаю уедет в италию.
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Dmind
Ответ Гагаринский, дом 3
Единственный казах уходит из Ливерпуля) жаль...
давно не было шуток про Фирминбаева, эх, уходит эпоха
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Mike From Moscow
Ответ Alda
Интересно, откуда вообще берутся такие новости. Два человека в кабинете тренера на базе поговорили. В этот же день идет такой слив информации.
очевидно, это Агент Фирмино даёт инфу на рынок, что ждёт предложений для своего клиента
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болельщег
Ответ Денис Мартин
Ну великий, не великий, а это было давно. Кто из нас не ошибается, думаю, с нынешним знаниями он бы так не сказал. Всё-таки тогда он был просто блоггер, а сейчас он тренер академии клуба Высшей Лиги Кипра.
"Тренер академии клуба Высшей Лиги Кипра" - звучит как угроза
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AurelioDeLaurentis
Очень буду рад, если Барселона подпишет контракт с Бобби Фирмино, его стиль игры как раз подходит Барсе
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Sabit Hernandez
Если я не ошибаюсь недавно была новость что он продлил контракт?Ничего не пойму 🙄
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Илья Деньгин
Никогда не забуду мемную песенку "We’ve got Salah, Mane Mane and Bobby Firmino") Получается, из тройки остаётся только Мо( Спасибо за всё, Бобби!)
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NeverAloneWalker
Ответ Паша Деревянко
Si señor❤️ Спасибо за всё, легенда и отец
Аксакал Фирминбаев!
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Red_Midfielder
Эх, сеньор Бобби, еще бы попылил)
Но сколько работы за эти годы было сделано и сколько полей вспахано легендарной тройкой нападения, и вот она постепенно растворяется во времени.
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alim_liver_kz
Спасибо за все Бобби. На всегда запомню его голы NoLook. Но для клуба и игрока это правильное решение. Все должны идти дальше.
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Football fanat
Хороший нападающий!!! Отлично действует в отборе, креативный
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FortMinor
не был бы скаузером пригодился бы в МЮ, лфк зря не договорились с ним
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Денис Давыдов
эх, ушла эпоха) ладно всем пора двигаться вперёд.
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AurelioDeLaurentis
Ответ Гагаринский, дом 3
Единственный казах уходит из Ливерпуля) жаль...
🤣
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Dm Kznts
не плохо
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А.В. Бубнов
Ответ Милан. Тонали. 8.
Недолго ждать уже осталось, Мане, Фирмино уже ушли, остался только один Салах, ну и Ван Дейк с Алиссоном, а больше там по сути никого и нет ☝️...
А за кого ты болеешь?
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achrustalev
Ответ Арман Мартиросян
В смысле "минимум не хуже"? Ты сейчас на полном серьёзе это говоришь? Одно дело забивать решающие голы, другое дело - стабильно выступать на высоком уровне. Ориги это классический клатч-игрок, но на дистанции он по всем пунктам уступает Фирмино.
Ну, то есть любой игрок, стабильно выступающий на высоком уровне, легенда?
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Astan4o
Я мечтаю видеть его в Милане 🙏
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Арман Мартиросян
Ответ achrustalev
Он как минимум не хуже. Но Ориги запомнился своими выходами на замену, после которых забивал решающие голы — приносил Ливерпулю победы или спасал от поражений. Один 1/2 ЛЧ с Барсой в 2019-м только чего стоит. Фирмино простой работяга. Я сказал лишь о том, что не каждый хороший футболист = легенда. Хороших много, легенд — единицы. Фирмино при всем уважении к нему я бы в этот список вносить не стал.
В смысле "минимум не хуже"? Ты сейчас на полном серьёзе это говоришь? Одно дело забивать решающие голы, другое дело - стабильно выступать на высоком уровне. Ориги это классический клатч-игрок, но на дистанции он по всем пунктам уступает Фирмино.
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Милан. Тонали. 8.
Ответ А.В. Бубнов
Его уход прекрасно ослабит и без того проблемный Ненавистный Ливерпуль Отличная новость.
Недолго ждать уже осталось, Мане, Фирмино уже ушли, остался только один Салах, ну и Ван Дейк с Алиссоном, а больше там по сути никого и нет ☝️...
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ lizarazu
Он ещё медленнее стал буд-то, хз, может кажется так. Но крутой нап, может ещё расцветёт где :)
В Серии А и Ла Лиге(кроме Барсы и Реала) 2-3 года ещё отыграет(правда з/п будет ниже) ну а потом только на Восток или родину.
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Милан. Тонали. 8.
Ответ А.В. Бубнов
Его уход прекрасно ослабит и без того проблемный Ненавистный Ливерпуль Отличная новость.
🤭😄
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Трент 66
Жаль, легенда клуба, но уже не тянет, хорошее решение для всех.
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Niquitaz
Бобби - настоящая легенда клуба! Я буду скучать по “No look”
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