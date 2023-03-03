Кузен Промеса, пострадавший от ножевого ранения, требует с Квинси более 1 млн евро

Стало известно, каковы требования пострадавшего к .

Напомним, в декабре 2020 года стало известно, что Промес ударил родственника ножом в колено и может быть приговорен к 4 годам лишения свободы. В июне 2022-го Квинси обязали выплатить компенсацию двоюродному брату. При этом прокуратура Нидерландов продолжает работу над уголовным делом за попытку непредумышленного убийства.

Сегодня в Нидерландах проходит судебное заседание по этому делу. Игрок «Спартака» на него не явился, так как его могли взять под арест.

Как пишет AD.nl, пострадавший кузен Промеса хочет получить от футболиста более 1 млн евро компенсации.

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