Финал Гран-при России. КМС. Садкова, Жилина, Гордеева, Петрова, Куликова, Титова выступят с произвольными программами

Теги сборная России результаты женское катание Софья Титова Вероника Жилина Дарья Садкова Любовь Рубцова Елизавета Куликова Мария Гордеева Виктория Морозова Надежда Понтелеенко Серия Гран-при России Елизавета Лабутина Лидия Плескачева Агата Петрова Алиса Юрова Фигурное катание

3 марта в финале Гран-при России по фигурному катанию девушки представят произвольные программы. После короткой лидирует Дарья Садкова.

Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

Санкт-Петербург

Девушки

Произвольная программа

Начало – 14.40 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Надежда Понтелеенко 

2. Елизавета Лабутина 

3. Лидия Плескачева 

4. Любовь Рубцова 

5. Виктория Морозова 

6. Софья Титова 

Вторая разминка

7. Алиса Юрова 

8. Елизавета Куликова 

9. Агата Петрова 

10. Мария Гордеева 

11. Вероника Жилина 

12. Дарья Садкова 

Положение после короткой программы

1. Дарья Садкова – 72,61

2. Вероника Жилина – 71,75

3. Мария Гордеева – 70,00

4. Агата Петрова – 69,67

5. Елизавета Куликова – 68,91

6. Алиса Юрова – 68,06

7. Софья Титова – 67,79

8. Виктория Морозова – 67,16

9. Любовь Рубцова – 66,75

10. Лидия Плескачева – 65,89

11. Елизавета Лабутина – 64,02

12. Надежда Понтелеенко – 61,85 

Расписание трансляций финала Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Акатьева и другие

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6 комментариев

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Defender64
Борьба плотная была в КП, главное - Веронике и Маше хорошо откататься, чтобы точно были медали, а вот за бронзу интересно...
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Алексей Токарев
Ответ oldparakhod
Интересно, чем думали составители расписания, когда ставили самую интересную часть соревнований на 14.40 в рабочий день?
В выходные взрослые будут, у них самое интересное.
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Loliloo
Нике удачи!
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oldparakhod
Интересно, чем думали составители расписания, когда ставили самую интересную часть соревнований на 14.40 в рабочий день?
0
0
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Самая цитируемая и вообще недура
Хорошего зрения судьям.
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-3
-2
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Alena R.
Удачи всем девочкам, Маше Гордеевой вдвойне!) И хочется отметить прекрасное, размашистое, музыкальное катание Вики Морозовой, она мое открытие на этом турнире, вживую чудо как хороша.
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-1
-1
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