Финал Гран-при России. КМС. Садкова, Жилина, Гордеева, Петрова, Куликова, Титова выступят с произвольными программами

3 марта в финале Гран-при России по фигурному катанию девушки представят произвольные программы. После короткой лидирует .

Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

Санкт-Петербург

Девушки

Произвольная программа

Начало – 14.40 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Надежда Понтелеенко

2. Елизавета Лабутина

3. Лидия Плескачева

4. Любовь Рубцова

5. Виктория Морозова

6.

Вторая разминка

7. Алиса Юрова

8.

9. Агата Петрова

10. Мария Гордеева

11. Вероника Жилина

12. Дарья Садкова

Положение после короткой программы

1. Дарья Садкова – 72,61

2. – 71,75

3. – 70,00

4. Агата Петрова – 69,67

5. Елизавета Куликова – 68,91

6. Алиса Юрова – 68,06

7. Софья Титова – 67,79

8. Виктория Морозова – 67,16

9. Любовь Рубцова – 66,75

10. Лидия Плескачева – 65,89

11. Елизавета Лабутина – 64,02

12. Надежда Понтелеенко – 61,85

Расписание трансляций финала Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Акатьева и другие