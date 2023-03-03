Тарасова об оценках Титовой: «Все вранье, не было недокрутов, безобразие редкое. Судьи хотят дождаться, чтобы в них гнилыми помидорами кидали»

назвала безобразием судейство в финале Гран-при России среди юниоров.

Победу у юниорок одержала , второе место заняла Дарья Садкова, третье – .

стала четвертой. Она исполнила четыре элемента ультра-си (по два четверных сальхова и тройных акселя) и получила за прокат 133,20 балла, по сумме программ – 200,99.

После выставления оценок Титовой болельщики на арене «Юбилейный» в Санкт-Петербурге стали кричать «Позор!» и «Мало!»

«Весь зал кричит: «Позор судьям!» Они хотят дождаться, чтобы в них гнилыми помидорами кидали.

Девочка ( ) упала два раза, а по технической оценке обыграла Титову, которая сделала четверные, идеально каталась, несправедливо.

Все вранье, не было недокрутов, я сижу около катка, безобразие редкое. Говорят, что судьи профессиональные, но это неправда», – сказала Тарасова.

Болельщики освистали судей после оценок Софьи Титовой в финале Гран-при России

Три минуты театра Плющенко после проката Титовой: радовался, нервно поглядывал на часы и обалдел от оценок