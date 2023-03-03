Тарасова об оценках Титовой: «Все вранье, не было недокрутов, безобразие редкое. Судьи хотят дождаться, чтобы в них гнилыми помидорами кидали»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Софья Титова Вероника Жилина Дарья Садкова Мария Гордеева Серия Гран-при России Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала безобразием судейство в финале Гран-при России среди юниоров.

Победу у юниорок одержала Вероника Жилина, второе место заняла Дарья Садкова, третье – Мария Гордеева.

Софья Титова стала четвертой. Она исполнила четыре элемента ультра-си (по два четверных сальхова и тройных акселя) и получила за прокат 133,20 балла, по сумме программ – 200,99. 

После выставления оценок Титовой болельщики на арене «Юбилейный» в Санкт-Петербурге стали кричать «Позор!» и «Мало!»

«Весь зал кричит: «Позор судьям!» Они хотят дождаться, чтобы в них гнилыми помидорами кидали.

Девочка (Дарья Садкова) упала два раза, а по технической оценке обыграла Титову, которая сделала четверные, идеально каталась, несправедливо.

Все вранье, не было недокрутов, я сижу около катка, безобразие редкое. Говорят, что судьи профессиональные, но это неправда», – сказала Тарасова.

Болельщики освистали судей после оценок Софьи Титовой в финале Гран-при России

Три минуты театра Плющенко после проката Титовой: радовался, нервно поглядывал на часы и обалдел от оценок

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201 комментарий

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Jessi
Думаю Садкову мы больше не увидим, она во второй части чуть не полегла на лёд от бессилия , видимо на жестком голоде девочка . Замкнутый круг-от недоедания нет сил, если начнёт есть не скрутит и тройной
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Скелет_Полишинеля
Ответ Alexander X
это миф из СТАРОЙ!!! системы судейства!!!... нынче кп хоть и влияет на общую оценку, но не сильно .. а вот то, что этот миф в комментах и сми распространяет - просматривается рука Когана... который, по ходу, с катушек слетел...
На секундочку, Загитова выиграла ОИ именно благодаря заделу после короткой программы.
Валиева в позапрошлом (кажется) году так обошла Хромых.
Косторная - на ЧЕ Щербакову.
И это только навскидку.
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Oleandra
Ответ Anneta28
Так скажите спасибо за это Смолкину, благодаря ему, у нее нет ни единого шанса упасть.))
да, надо было Худай знать кого выбирать)
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Tania09**
Татьяна Анатольевна, может новые очки нужны? Тренер такого уровня не видит недокруты, даже неприлично.
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vm68
Судей в российском фигурном катании нужно пожизненно дисквалифицировать.
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Anneta28
Ответ Oleandra
вечно висящая хотя бы не вечно падающая)
Так скажите спасибо за это Смолкину, благодаря ему, у нее нет ни единого шанса упасть.))
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Jessi
Мне интересно , ИСУ уже никак не контролирует наше ФК? Или там один Лакерник ? Наша Федерация уже не верит в возвращение российских спортсменов и решили творить, что хотят ? Хорошо бы услышать мнение иностранных тренеров , чиновников и болельщиков
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unknownman
Интересно, через сколько часов ТАТ даст интервью с диаметрально противоположным мнением?
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Black&White
Ответ Anna Ilyinih
Соне поставили оценки как по заказу, чтоб продать ЗломуЗападу. Мы с вами просто смотрели цирк, а не спорт
Вы не заговаривайтесь. А то щас договоритесь, что это Плющенко сам оценки и выставил.
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Владимир
А Плющенко то лучший👍💯
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Viks
Ответ Ir_rish
Я этого не говорила. )) Хотя когда-то у меня была однокурсница Софа (по паспорту- София)- 100% казашка.
Дурных родителей море - имена дают без какого-либо соображения.
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Black&White
Ответ Gelios77
Татьяна Анатольна, мы безмерно вас уважаем как компетентного и интересного комментатора, но не надо брать у Плющатника плюшки. Это стыдно. Вы уважаемый мастер. Не надо опускаться до уровня этой позорной богадельни.
Вы ее безмерно уважаете только когда она за один штаб топит. Известно какой.
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фуфырка
Ответ vanessa2021
Интересно, Даше Садковой хоть стыдно за свою ВОРОВАННУЮ медаль, которую она под крики "позор" из зала получала? Или Даша считает , что позор забудется, а медаль останется? Кек то вспоминается ЧР22, где под крики "позор" получила бронзу Щербакова.
Ну Муравьёвой же было не стыдно, почему ей должно? У неё качественное катание . А Титовой учиться надо
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Skyolker
Ответ Realist2022
Если там, где реально недокрут < 1/4 оборота специально ставят > 1/2 оборота и снижают базовую стоимость элемента
Вот-вот.
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Пользователь Гугла
помню как тарасова орала на прокате медведевой, лутц! чистещий! сделала! но как! на откровенный флутц, который даже с экрана был виден болельзикам фк, за который давали огромные гое, с чтстым лутцем другим не давали такие гое, помню Загитовой за идеальный лутц дали 067 балла, а медведевой за флутц почти два балла, причем не спрятанный в углу, а откровенный, возле судей и восторги тат, которая была за бортиком и коментировала
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фуфырка
Она что тех контролёр? Видела она. Она уже не помнит что говорила.
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Manukello
Бестыжая, нашла за кого впрягаться! Этот тш уже не отмыть
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Сергей Риде
Любое соревнование в фигурке России, не обходится без судейских скандалов. Ох как права Саша Трусова, что не участвует в этой камарильи.
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Ir_rish
Ответ Соль.
Комментарий удален модератором
Главное- чтобы кидали в правильном направлении и не суетились: детЯм- мороженое, бабе- цветы. (с)... то есть- помидоры.
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Oleandra
Ответ Anneta28
Ну у трикселистки и квадистки шансов пристроиться намного больше, чем у вечно висящей на Смолкине Дише)
вечно висящая хотя бы не вечно падающая)
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Realist2022
Ответ Skyolker
Позоритесь вы. Объясните по правилам, как 4 ультра-си, даже с парочкой недокрутов, причем без понижения стоимости, могут быть оценены ниже 1 ультра-си, 2-х падений и полностью сорванного вращения. Там даже оценку по компонентам нельзя ставить выше 8.5.
Если там, где реально недокрут < 1/4 оборота специально ставят > 1/2 оборота и снижают базовую стоимость элемента
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AilinAlex
Очень неприятно когда немолодой и заслуженный человек ведет себя подобным образом. Не могу представить ,что ТАТ под лупой рассматривала прыжки.
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Anneta28
Ответ Oleandra
а Титову, как думаете?)
Ну у трикселистки и квадистки шансов пристроиться намного больше, чем у вечно висящей на Смолкине Дише)
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Jessi
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Народ , я только с работы, истерика мамы Титовой уже была?
Плохо смеяться и радоваться такой несправедливости
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Ir_rish
Ответ Viks
Она всё же Софочка - это вселяет...
Я этого не говорила. ))
Хотя когда-то у меня была однокурсница Софа (по паспорту- София)- 100% казашка.
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