Тарасова об оценках Титовой: «Все вранье, не было недокрутов, безобразие редкое. Судьи хотят дождаться, чтобы в них гнилыми помидорами кидали»
Татьяна Тарасова назвала безобразием судейство в финале Гран-при России среди юниоров.
Победу у юниорок одержала Вероника Жилина, второе место заняла Дарья Садкова, третье – Мария Гордеева.
Софья Титова стала четвертой. Она исполнила четыре элемента ультра-си (по два четверных сальхова и тройных акселя) и получила за прокат 133,20 балла, по сумме программ – 200,99.
После выставления оценок Титовой болельщики на арене «Юбилейный» в Санкт-Петербурге стали кричать «Позор!» и «Мало!»
«Весь зал кричит: «Позор судьям!» Они хотят дождаться, чтобы в них гнилыми помидорами кидали.
Девочка (Дарья Садкова) упала два раза, а по технической оценке обыграла Титову, которая сделала четверные, идеально каталась, несправедливо.
Все вранье, не было недокрутов, я сижу около катка, безобразие редкое. Говорят, что судьи профессиональные, но это неправда», – сказала Тарасова.
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Валиева в позапрошлом (кажется) году так обошла Хромых.
Косторная - на ЧЕ Щербакову.
И это только навскидку.
Хотя когда-то у меня была однокурсница Софа (по паспорту- София)- 100% казашка.