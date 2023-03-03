Исполком Международной федерации гимнастики оставил в силе отстранение российских и белорусских спортсменов

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Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) оставил в силе санкции в отношении России и Беларуси до дальнейшего уведомления.

Решение касается российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц, включая судей.

Спортсмены не будут допускаться до соревнований под эгидой FIG.

Сообщается, что федерация будет следить за ситуацией и может пересмотреть свое решение в случае изменения обстоятельств.

4 марта 2022 года FIG отстранила спортсменов из России и Беларуси от соревнований в связи с ситуацией на Украине. 

2 комментария

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Iuasamotu
Этот зетклубок вообще нужно исключить или приостановить их членство в FIG, ибо там от тренеров до спортсменов всё пропитано недружелюбием к миролюбивой спортивной семье цивилизованного мира
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Виктор Ш.
Прям революционное решение, наверное долго думали прежде чем озвучить.
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