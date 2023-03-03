Джон Джонс: «Овечкин? Не уверен, что знаю, кто это»
Боец тяжелого веса UFC Джон Джонс рассказал, за какими спортсменами следит больше всего.
– Вы почти все время живете в южном штате Нью-Мексико и вряд ли следите за хоккеем. Известен ли для вас чем-то Александр Овечкин?
– Не уверен, что знаю, кто это.
– Тогда три любимых ваших атлета.
– В футболе это Роналду, у него огромная популярность во всем мире. В США – это Леброн Джеймс, великий баскетболист, он на пути, чтобы встать в один ряд с Майклом Джорданом. И Конор Макгрегор – меня впечатляет, каким бизнесменом он является, став чемпионом в двух весовых. Иметь «Феррари» и яхты – такой уровень богатства, это очень круто для бойца ММА. И в мое время я не думал, что боец ММА сможет заработать такие деньги. Рад, что застал тот момент, когда жизнь так изменилась, и приятно увидеть, что он так ее изменил.
Бой за вакантный титул в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом состоится 5 марта на UFC 285.
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Популярность хоккея в Штатах самая низкая среди всех тамошних лиг (может только соккер хуже, но не факт).
Для понимания - в России можно параллель с гандболом провести.
Сперва футбол, потом хоккей, потом баскетбол, потом волейбол а потом на пятом месте или гандбол или хоккей с мячом. Вот скажите, кто там в гандболе самый крутой снайпер? Да никто не знает.
Вот хоккей в США на таком уровне популярности.