Джон Джонс: «Овечкин? Не уверен, что знаю, кто это»

Боец тяжелого веса UFC Джон Джонс рассказал, за какими спортсменами следит больше всего.

– Вы почти все время живете в южном штате Нью-Мексико и вряд ли следите за хоккеем. Известен ли для вас чем-то Александр Овечкин?

– Не уверен, что знаю, кто это.

– Тогда три любимых ваших атлета.

– В футболе это Роналду, у него огромная популярность во всем мире. В США – это Леброн Джеймс, великий баскетболист, он на пути, чтобы встать в один ряд с Майклом Джорданом. И Конор Макгрегор – меня впечатляет, каким бизнесменом он является, став чемпионом в двух весовых. Иметь «Феррари» и яхты – такой уровень богатства, это очень круто для бойца ММА. И в мое время я не думал, что боец ММА сможет заработать такие деньги. Рад, что застал тот момент, когда жизнь так изменилась, и приятно увидеть, что он так ее изменил.

Бой за вакантный титул в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом состоится 5 марта на UFC 285.

Джон Джонс вернулся в UFC спустя три года: расстался с невестой и набрал 20+ кг

Джон Джонс: «Макгрегор такой же большой, как наш вид спорта. Очень горжусь им, он открыл дверь для всех нас»