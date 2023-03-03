Джон Джонс: «Овечкин? Не уверен, что знаю, кто это»

Теги Криштиану Роналду Леброн Джеймс Александр Овечкин UFC тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Боец тяжелого веса UFC Джон Джонс рассказал, за какими спортсменами следит больше всего.

– Вы почти все время живете в южном штате Нью-Мексико и вряд ли следите за хоккеем. Известен ли для вас чем-то Александр Овечкин?

– Не уверен, что знаю, кто это.

– Тогда три любимых ваших атлета.

– В футболе это Роналду, у него огромная популярность во всем мире. В США – это Леброн Джеймс, великий баскетболист, он на пути, чтобы встать в один ряд с Майклом Джорданом. И Конор Макгрегор – меня впечатляет, каким бизнесменом он является, став чемпионом в двух весовых. Иметь «Феррари» и яхты – такой уровень богатства, это очень круто для бойца ММА. И в мое время я не думал, что боец ММА сможет заработать такие деньги. Рад, что застал тот момент, когда жизнь так изменилась, и приятно увидеть, что он так ее изменил.

Бой за вакантный титул в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом состоится 5 марта на UFC 285.

Джон Джонс вернулся в UFC спустя три года: расстался с невестой и набрал 20+ кг

Джон Джонс: «Макгрегор такой же большой, как наш вид спорта. Очень горжусь им, он открыл дверь для всех нас»

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Игнатьев
О боже, как же фата здесь возбудилась. Представьте, вашего будущего депутата внезапно может кто-то не знать, не все же балдеют от хоккея.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
закрыт по беспределу
Ну-ну
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат Ференцвароша
Овечкин - местечковый персонаж, которого знает лишь отдельная часть населения Вашингтона (около 10 процентов). В России его воспринимают, как масштабную фигуру. Но это отнюдь не так. Если уж в плане хоккея, то там в тренде Кросби, Макдэвид, Драйзайтль, Меттьюз и т.д. А в США, в отличии от Канады, хоккей - непопулярный вид спорта
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ГнатьСКАвВХЛ
Весь мир: Джон Джонс? Не уверен, что знаю кто это
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат Ференцвароша
Овечкин - местечковый персонаж, которого знает лишь отдельная часть населения Вашингтона (около 10 процентов). В России его воспринимают, как масштабную фигуру. Но это отнюдь не так. Если уж в плане хоккея, то там в тренде Кросби, Макдэвид, Драйзайтль, Меттьюз и т.д. А в США, хоккей - непопулярный вид спорта
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Овечкин тоже не знает кто ты . И нужно ли ему это .
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ГнатьСКАвВХЛ
Весь мир: Джон Джонс? Не уверен, что знаю кто это
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mephi027
Вполне нормальная ситуация.

Популярность хоккея в Штатах самая низкая среди всех тамошних лиг (может только соккер хуже, но не факт).

Для понимания - в России можно параллель с гандболом провести.
Сперва футбол, потом хоккей, потом баскетбол, потом волейбол а потом на пятом месте или гандбол или хоккей с мячом. Вот скажите, кто там в гандболе самый крутой снайпер? Да никто не знает.

Вот хоккей в США на таком уровне популярности.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hola Hola
Ну, если не интересуется хоккеем, то ничего удивительного. Я вот тоже ни одной звезды бейсбола или американского футбола не знаю.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Овечкин точно не знает джона джонса
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Decard Show
Джон Джонс совершенно прав что современный футбол сильно ассоциируется с Португальцам7 а не с меси!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий