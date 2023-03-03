CAS отклонил апелляцию «Зенита» на дисквалификацию Малкома, Барриоса и Родригао за драку со «Спартаком» («СЭ»)
CAS отклонил апелляцию «Зенита», связанную с дисквалификацией игроков за драку.
В начале февраля «Зенит» направил жалобу в Спортивный арбитражный суд на решение РФС о дисквалификации игроков за драку во время матча Фонбет Кубка России против «Спартака».
КДК РФС принял решение дисквалифицировать на шесть матчей в турнире троих игроков «Зенита»: Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома. После апелляции решение было оставлено в силе.
Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники, близкие к РФС, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне отказал «Зениту» в апелляции на решение КДК.
Таким образом, после игры в Ульяновске с «Волгой» Малком, Барриос и Родригао вынуждены будут пропустить еще пять кубковых матчей.
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