CAS отклонил апелляцию «Зенита» на дисквалификацию Малкома, Барриоса и Родригао за драку со «Спартаком» («СЭ»)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России КДК РФС CAS Малком Вильмар Барриос Родригао Спорт-Экспресс Футбол

CAS отклонил апелляцию «Зенита», связанную с дисквалификацией игроков за драку.

В начале февраля «Зенит» направил жалобу в Спортивный арбитражный суд на решение РФС о дисквалификации игроков за драку во время матча Фонбет Кубка России против «Спартака».

КДК РФС принял решение дисквалифицировать на шесть матчей в турнире троих игроков «Зенита»: Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома. После апелляции решение было оставлено в силе.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники, близкие к РФС, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне отказал «Зениту» в апелляции на решение КДК.  

Таким образом, после игры в Ульяновске с «Волгой» Малком, Барриос и Родригао вынуждены будут пропустить еще пять кубковых матчей.

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67 комментариев

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Wiley Fox
И приписали в конце "зенит в пердив! Спартак - чемпион!"
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Ислам Гасанов
Ответ Verhovn
Ты вообще конь, помолчал бы. Нормальные красно-синие не встревают, когда между нами говнотëрки. Пора бы знать. 😄
Ну после такого зашквара тяжело пройти мимо)
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Docentr9
Ответ Злодей Спб
Админресурс зашкаливает :) #irony
Глупая ирония. Решали бы этот вопрос в России-результат все бы знали заранее. Займитесь лучше клепанием паспортов)) У вас там еще мешок бразилов подъехал
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Spartakus1984
Ответ Александр Жердин
Ну пока радуйся, что у вас в команде - уголовник.
Я ничему не радуюсь,абсолютно спокоен.Какой уголовник?Его осудили?
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Spartakus1984
Ответ Юрий Кечко
Как думаешь спартаковцы имеют моральной право называть ну хоть кого то нытиками?)))
Имеют.Ведь зенит это подлый клуб кабинет,который не честно всегда поступает и в том числе по отношению к Спартаку,из-за чего мы вынуждены были не молчать об этом,показывая всей стране,всю Питерскую мерзость. Прикрываясь людьми из власти, зениту частов се сходит с рук а вот сегодня не прокатило у зенитки,потому,что CAS не Российский суд.
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Роман Маринин
Ответ GLASGOW
вся страна будет болеть за это, никаких сомнений нет
Да, на ваше (болел Спартака) нытьё давно уже внимания никто не обращает. Зенит даже без Малкома и Барриоса одержит победу на поле. И, за кого будет болеть вся страна? За Динамо, которое нормально сыграть не может в пути РПЛ. Только Зенит, в отличие от Спартака, одержит победу на поле, а не в кабинетах, где могут простить и не наказать Промеса, явного зачинщика драки
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Verhovn
Ответ Ислам Гасанов
Надо же так облажаться нытикам зенитовским
Ты вообще конь, помолчал бы. Нормальные красно-синие не встревают, когда между нами говнотëрки. Пора бы знать. 😄
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костянчик1918
Опять АдминРесурс помог Зениту 🤗🤗
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Злодей Спб
Админресурс зашкаливает :)
#irony
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Ильдар Фарукшин
Опять Европа Газпром кинула😊
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Spartakus1984
Ответ Verhovn
Ну это заговор против моего клуба. Заремовцы побеждают на этом фронте.. Гыы😄
Хорошо держишь удар))).+
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трахтенберг месть коней
Ответ Генадий Филимонов
Теперь куда бежать плакаться?
Во Всемирную лигу сексуальных реформ
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Спорт онлайн
Знатный пинок газпрому...с оттяжкой)
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Александр Жердин
Ответ Spartakus1984
Посмотрим как будет в будущем.Чего загадывать. А пока что, Промесу предстоит игра на кубок против Урала 14-го числа а Барзильцы зенита пропустят матч с Динамо.
Ну пока радуйся, что у вас в команде - уголовник.
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Verhovn
Ну это заговор против моего клуба. Заремовцы побеждают на этом фронте.. Гыы😄
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Caniball
На берегах Невы сегодня бомбит!!!
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Юрий Кечко
Ответ Ислам Гасанов
Надо же так облажаться нытикам зенитовским
Как думаешь спартаковцы имеют моральной право называть ну хоть кого то нытиками?)))
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Сергей Гришин
Ответ GLASGOW
а сколько вас прибежало на ветку о Промесе не видел? сходи, ужаснись
про что статья?
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Spartakus1984
Ответ Александр Жердин
Так скоро выдадут его. Он же не политический, а обычный уголовник
Посмотрим как будет в будущем.Чего загадывать. А пока что, Промесу предстоит игра на кубок против Урала 14-го числа а Барзильцы зенита пропустят матч с Динамо.
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EziKKo
во всемирную лигу сексуальных реформ пожалуйтесь, никокого уважения, бьют голубых....
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GLASGOW
Ответ Сергей Гришин
сколько болельщиков Спартака на ветке Зенита 😂😂😂
а сколько вас прибежало на ветку о Промесе не видел?
сходи, ужаснись
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Fc Sm
Упс...)
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Yeti_17
Ответ Генадий Филимонов
Теперь куда бежать плакаться?
В Басманный суд.
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Александр Жердин
Ответ Spartakus1984
О чем волноваться?
Так скоро выдадут его. Он же не политический, а обычный уголовник
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Spartakus1984
Ответ Заяцволк
Какой страны ? Зеленскому что ли ?
Какому захочет Миллер.
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