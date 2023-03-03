Хакими официально обвинили в изнасиловании 24-летней девушки
Защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими официально обвинили в совершении изнасилования.
Как сообщает AFP, футболисту предъявлены официальные обвинения в изнасиловании 24-летней девушки.
В четверг Хакими допросили. После этого судья предъявил ему обвинения и поместил под судебный надзор.
В конце февраля стало известно, что Ашрафа обвиняют в совершении изнасилования.
24-летняя девушка приехала к футболисту домой на вызванном им такси. В доме футболиста «ситуация вышла из-под контроля», игрок начал целовать гостью в губы, снимать с нее одежду и ласкать грудь, несмотря на протесты. Также Хакими совершил проникновение в нее пальцами.
Все это произошло без согласия девушки. Она оттолкнула его и смогла отправить сообщение другу, который приехал забрать ее.
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Вырваться смогла от него без проблем, успела знакомому позвонить и дождаться такси.
Заявление изначально подавать не хотела
Бремя доказывания в данном случае возлагается на неё. То есть она должна привести веские доказательства того, что Хакими реально предпринимал попытки изнасилования
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Но ведь ехала же именно за этим, а не в шахматы поиграть! ))) Больное общество, ей-богу.
А может быть такое, что девушке понравился парень, они познакомились, и у них завязываются романтические отношения, флирт или приятное общение. Они договорились провести вместе время. Она может быть не против секса, все же взрослые люди, но пусть все будет шаг за шагом. Своим чередом к сексу дойдёт дело, если у них все будет развиваться хорошо. Он приглашает девушку к себе в гости, естественно в приглашении не идёт речь об обязательном сексе. Девушка предвкушает интересный вечер за разговорами и вином. Но на месте выясняется, что парень не общаться хочет, а немедленно заняться сексом и ждать, когда к этому постепенно дойдёт дело он не хочет, он хочет как с проституткой здесь и сейчас решить потребность. Мой, собственно, вопрос: девушке в этот момент надо смириться, что раз она уже приехала, то она автоматически превращается в дырку? Она имеет право не быть изнасилованной и не быть порицаемой обществом при этом?
Я ни в коем случае не одобряю все это поведение Хакими,но все же