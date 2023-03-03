Хакими официально обвинили в изнасиловании 24-летней девушки

Теги ПСЖ лига 1 Франция происшествия Ашраф Хакими Футбол

Защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими официально обвинили в совершении изнасилования.

Как сообщает AFP, футболисту предъявлены официальные обвинения в изнасиловании 24-летней девушки.

В четверг Хакими допросили. После этого судья предъявил ему обвинения и поместил под судебный надзор.

В конце февраля стало известно, что Ашрафа обвиняют в совершении изнасилования.

24-летняя девушка приехала к футболисту домой на вызванном им такси. В доме футболиста «ситуация вышла из-под контроля», игрок начал целовать гостью в губы, снимать с нее одежду и ласкать грудь, несмотря на протесты. Также Хакими совершил проникновение в нее пальцами.

Все это произошло без согласия девушки. Она оттолкнула его и смогла отправить сообщение другу, который приехал забрать ее.

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154 комментария

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Кавабунга Шреддоголовый
Дани Алвес уже ждет партнера на фланг обороны
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Oleg Kostin
очередная Шурыгина
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Gravdaar Iyaad
Она не сможет доказать факт попытки изнасилования (даже если остались следы от пальцев в промежности) если не обнаружатся телесные (физические) повреждения
Вырваться смогла от него без проблем, успела знакомому позвонить и дождаться такси.
Заявление изначально подавать не хотела
Бремя доказывания в данном случае возлагается на неё. То есть она должна привести веские доказательства того, что Хакими реально предпринимал попытки изнасилования
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Александр Попов
И этот тоже успел))
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Пуп Ппп
Ответ NIK7478
"24-летняя девушка приехала к футболисту домой на вызванном им такси." ==================================================== Но ведь ехала же именно за этим, а не в шахматы поиграть! ))) Больное общество, ей-богу.
Если бы такое сделали бы с твоей сестрой ты бы тоже самое написал бы? врят ли . но такой как ты за нее и заступится бы не смог потому что видно по твоим коментам что ты трус . без обид но это факт. насилию нет оправдания. уверен ты тоже это поймешь когда харю тебе начистят когда нибудь за подобное поведение.
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Кертавеш Фернандо
Ответ Men77
Такими темпами скоро новый топ клуб появится - ФК "Зэк"
этот клуб уже играет и получает люлей под Бахмутом
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kostyan_31
Ответ Александр Беляков
Хммм , там уже на правом фланге защиты Дани Алвес)))
Хакими кстати и слева сыграть может, так что норм, центр нужен теперь))
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baryn
Была оскорблена, что только пальцами
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Enotaz24
Ответ Меган Лайф
Насколько я помню, от хакими хрен убежишь) оттолкнуть и убежать.. Там девушка случаем не килиан?)
Тогда куда проникал пальцами Хакими)??
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ostermanius daniel
Изнасилование? это покушение, а приехала сама и даже наверное настаяла . Потом включила дурочку и пошло поехало
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Кертавеш Фернандо
пусть поможет пройти Баварию...а там пускай дальше разбираются...
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NIK7478
"24-летняя девушка приехала к футболисту домой на вызванном им такси."
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Но ведь ехала же именно за этим, а не в шахматы поиграть! ))) Больное общество, ей-богу.
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карабашка
Ответ Magico!
А вот взять вопрос «Зачем?». Когда я говорю ей: «Поехали ко мне», — а она мне: «Зачем?», — вот объясни, что я ей должен отвечать? Ведь у меня дома не боулинг, не кинотеатр. Если скажу: «Займемся раз-два любовью, мне точно будет хорошо, тебе — может быть, а дальше ты можешь остаться, но лучше, чтобы уехала». Она же точно не поедет, хотя прекрасно понимает, что мы едем именно за этим. И я говорю: «Поехали ко мне, у меня прекрасная коллекция лютневой музыки XVI века». И вот этот ответ её полностью устраивает. (с) ОЧГМ
Да тут все ясно.Ещё и друг на стрёме,готовый всегда забрать и засвидетельствовать «да-да она была в шоке и полуобморочном состоянии»
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Men77
Такими темпами скоро новый топ клуб появится - ФК "Зэк"
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AA MM
Ответ Футбол_это_жизнь
Теперь прежде чем перестать с девушкой надо 1. Нотариально оформить договор о обоюдном согласии на секс 2. Производить сексуальный акт только в присутствии не менее 2 свидетелей 3. Снимать Весь процесс на камеру во избежании смены показаний со стороны свидетелей. 4. Закрепить кровью договор об окончании секса 5. Хранить документы не менее 140 лет
А ещё не связывать и не бить)
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Footballeur
Разве пальцами можно изнасиловать?
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Пуп Ппп
Щас будут писать что девушка такая и секая . но факт что футболист у кого с деньгами проблем нету просто тупо ему никто не дает. как можно так позорится непонимаю. вон Мбаппе понял что ему не дают и нашел транса бггг. а этот все попрощайничает. понимаю что у женщины свои мотивы но нельзя же так унижатся как будто сексом в первые занимаешся. футболисты понятно 90% тупые как дуб но всё равно так позорится это жесть. он этим поведением доказал что женщины им вообще не интерисуются. сначала думал он испанец потом понял что он земляк Бадра
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Grishgeorgov
Вопрос для тех, кто пишет: «зачем ехала к нему домой? Все было сразу понятно.»
А может быть такое, что девушке понравился парень, они познакомились, и у них завязываются романтические отношения, флирт или приятное общение. Они договорились провести вместе время. Она может быть не против секса, все же взрослые люди, но пусть все будет шаг за шагом. Своим чередом к сексу дойдёт дело, если у них все будет развиваться хорошо. Он приглашает девушку к себе в гости, естественно в приглашении не идёт речь об обязательном сексе. Девушка предвкушает интересный вечер за разговорами и вином. Но на месте выясняется, что парень не общаться хочет, а немедленно заняться сексом и ждать, когда к этому постепенно дойдёт дело он не хочет, он хочет как с проституткой здесь и сейчас решить потребность. Мой, собственно, вопрос: девушке в этот момент надо смириться, что раз она уже приехала, то она автоматически превращается в дырку? Она имеет право не быть изнасилованной и не быть порицаемой обществом при этом?
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йозе марино
отправить сообщение другу...сутенеру чтоли?)
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Magico!
Ответ карабашка
А приезжала-то зачем?
А вот взять вопрос «Зачем?». Когда я говорю ей: «Поехали ко мне», — а она мне: «Зачем?», — вот объясни, что я ей должен отвечать? Ведь у меня дома не боулинг, не кинотеатр. Если скажу: «Займемся раз-два любовью, мне точно будет хорошо, тебе — может быть, а дальше ты можешь остаться, но лучше, чтобы уехала». Она же точно не поедет, хотя прекрасно понимает, что мы едем именно за этим. И я говорю: «Поехали ко мне, у меня прекрасная коллекция лютневой музыки XVI века». И вот этот ответ её полностью устраивает. (с) ОЧГМ
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карабашка
Скоро все высокооплачиваемые футболисты окажутся в тюрьмах.Они же не евнухи,а тёлочкам самый простой способ срубить приличного бабла.
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Российский пользователь
какой урон пальцем нанес "пельменю"?, будет ли эксперимент? одни вопросы
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Сергей Галынский
А она как всегда думала,что едет на халяву отужинать и фильм посмотреть под винцо 🤔
Я ни в коем случае не одобряю все это поведение Хакими,но все же
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Камо Мелкумян
Спрашивается, разве ты не знала что не для игры в нарды зашла в гости.
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Raybay
Зачем она к нему приехала??
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