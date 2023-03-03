Хакими официально обвинили в изнасиловании 24-летней девушки

Защитника « » официально обвинили в совершении изнасилования.

Как сообщает AFP, футболисту предъявлены официальные обвинения в изнасиловании 24-летней девушки.

В четверг Хакими допросили. После этого судья предъявил ему обвинения и поместил под судебный надзор.

В конце февраля стало известно, что Ашрафа обвиняют в совершении изнасилования.

24-летняя девушка приехала к футболисту домой на вызванном им такси. В доме футболиста «ситуация вышла из-под контроля», игрок начал целовать гостью в губы, снимать с нее одежду и ласкать грудь, несмотря на протесты. Также Хакими совершил проникновение в нее пальцами.

Все это произошло без согласия девушки. Она оттолкнула его и смогла отправить сообщение другу, который приехал забрать ее.

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