Дубай (ATP). 1/2 финала. Рублев сыграет со Зверевым, Медведев – с Джоковичем
Андрей Рублев сыграет с Александром Зверевым в полуфинале в Дубае.
Даниил Медведев встретится с Новаком Джоковичем.
Cетка турнира здесь.
Dubai Duty Free Tennis Championships
Дубай, ОАЭ
27 февраля – 4 марта 2023
ATP 500
Призовой фонд – 2 855 495 долларов
Открытые корты, хард
1/2 финала
- Дата проведения
- 3 марта, 16.00
- Дата проведения
- 3 марта, 18.00
Новак Джокович -
40 побед и 1 (2) поражение в последнем 41 матче
3 титула и 20 побед подряд.
Даниил Медведев -
2 титула и 12 побед подряд
Офигенная вывеска.
И действительно, как вчера видел комментарии, обидно, что в теннисе нет ничьих.)