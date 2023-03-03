Дубай (ATP). 1/2 финала. Рублев сыграет со Зверевым, Медведев – с Джоковичем

Андрей Рублев сыграет с Александром Зверевым в полуфинале в Дубае.

Даниил Медведев встретится с Новаком Джоковичем.

Cетка турнира здесь.

Дубай, ОАЭ

27 февраля – 4 марта 2023

500

Призовой фонд – 2 855 495 долларов

Открытые корты, хард

1/2 финала