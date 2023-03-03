Дубай (ATP). 1/2 финала. Рублев сыграет со Зверевым, Медведев – с Джоковичем

Теги Новак Джокович результаты ATP Dubai Duty Free Tennis Championships Александр Зверев Андрей Рублев Даниил Медведев Теннис

Андрей Рублев сыграет с Александром Зверевым в полуфинале в Дубае.

Даниил Медведев встретится с Новаком Джоковичем.

Cетка турнира здесь.

Dubai Duty Free Tennis Championships

Дубай, ОАЭ

27 февраля – 4 марта 2023

ATP 500

Призовой фонд – 2 855 495 долларов

Открытые корты, хард

1/2 финала

Александр Зверев (Германия) Андрей Рублев (Россия)
Дата проведения
3 марта, 16.00
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия) Даниил Медведев (Россия)
Дата проведения
3 марта, 18.00
Онлайн матча

4 комментария

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ЭЮЯ
Ответ Nikolay Stavrogin
Сегодняшний матч это уже больше не на теннис, а на бокс или смешанные единоборства похоже по вывеске. Новак Джокович - 40 побед и 1 (2) поражение в последнем 41 матче 3 титула и 20 побед подряд. Даниил Медведев - 2 титула и 12 побед подряд Офигенная вывеска. И действительно, как вчера видел комментарии, обидно, что в теннисе нет ничьих.)
Так ничью ещё нужно заслужить.
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Nikolay Stavrogin
Сегодняшний матч это уже больше не на теннис, а на бокс или смешанные единоборства похоже по вывеске.
Новак Джокович -
40 побед и 1 (2) поражение в последнем 41 матче
3 титула и 20 побед подряд.
Даниил Медведев -
2 титула и 12 побед подряд
Офигенная вывеска.
И действительно, как вчера видел комментарии, обидно, что в теннисе нет ничьих.)
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sammuilson
Ответ nicckk
за российский финал!
я уже предлагал, мне написали чтобы я сплевывал чтобы не сглазить, вот сижу сплевываю )
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nicckk
за российский финал!
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