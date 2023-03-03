«Стадион не тюрьма!» Фанаты «Спартака» не будут ходить на матчи до отмены Fan ID

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики стадионы Fan ID Футбол

Болельщики «Спартака» заявили, что продолжат бойкот матчей из-за введения Fan ID.

«Наше решение бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу и отказ от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков, остается в силе!

Решение, принятое зимой 2022 года, остается в силе и по сей день, и действует до момента полной отмены действующего закона.

Бойкот распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, отождествляющие себя со «Спартаком»: Москвы, России, стран СНГ и всего мира!

Закон, направленный на обеспечение «комфортной и безопасной среды на футболе», не только уничтожит всю суть фанатизма и его эмоции, но и цинично, без объяснений и в нарушение презумпции невиновности расправится с любыми, кто не впишется в диктуемые им правила — рядовыми болельщиками, посетителями «семейных секторов» и VIP-лож.

Стадион не тюрьма! Футбол для фанатов!» – сказано в заявлении объединения «Фратрия», опубликованное под заголовком «Бойкот продолжается! Нет Fan ID!».

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72 комментария

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Stewee
Отменят закон, когда в спортивном руководстве будут компетентные люди, иначе так и будут дальше лоббировать через Путина (который вообще толком не следит за футболом) всякую дичь.
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havoc3
и йу х с ними
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Катя СПб
Я тоже не буду ходить на Спартак )))
А если серьезно, то и на Зенит не буду. Минус 3 посетителя от моей семьи только. А если взять ближайших друзей, то минус 10 - минус 15 получится.
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Tiestorzn17
Я обычный Кузьмич - оформить и мысли не было. Идут на *** идентификаторы со спецоператорами.
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Владимир Молявин
Я с вами!!!
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Дым под водой
Ответ Алекс Я
А причём здесь народ?это против отмороженных фанов.
Ты только потом не удивляйся если в следующую волну тебе повестка прилетит
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ЗЕНИТ65
Ответ ДжангоБум
Как бы не было грустно, но кузьмичам пофиг на это, они как ходили, так и будут ходить. Может даже и глоры периодически будут подтягивать я. Те самые, которым мешал мат с фанатики, но не мешает мат кузьмичей. Со своей стороны можем только соблюдать правило: делай, что можешь и будь, что будет. А делать мы можем только отказ от посещений
Я почти 60 лет хожу на стадион, как думаешь, меня что-то остановит?
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Pitts
У меня такое ощущение, что я, в последнее время довольно редко посещавший, а, точнее говоря, вообще уже давно вообще не посещавший российский футбол на стадионе, после отмены ФанАйДи буду из принципа ходить на футбол в Москве :)
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Isshin88
В смысле не тюрьма? У нас со времён СССР вся страна это тюрьма.
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ЗЕНИТ65
Ответ Arman FCSM
18 марта "Спартак" приезжает в Оренбург. До введения Фак айди всегда ходил на местный стадион, когда приезжала основа или молодёжка "Спартака". Теперь больше ни ногой на стадион, пусть депутаты сами оформляют эту приблуду
Ты думаешь кто-то заметит?
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mean machine/
Ответ Rock-n-Rolla
т.е. на госуслугах они зареганы, а fan id - это для них что-то из нарушения прав и свобод... мда, настоящие фанаты (без серого вещества) XDDD
Будем объективны, фанаты спартака немного туповаты.
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Алексей Супонинский
Это вам не фанаты газпрома
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Rock-n-Rolla
т.е. на госуслугах они зареганы, а fan id - это для них что-то из нарушения прав и свобод... мда, настоящие фанаты (без серого вещества) XDDD
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поборник истины
Респектище,не то что некоторые балаболки, строящие из себя армию болел.
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Arman FCSM
18 марта "Спартак" приезжает в Оренбург. До введения Фак айди всегда ходил на местный стадион, когда приезжала основа или молодёжка "Спартака". Теперь больше ни ногой на стадион, пусть депутаты сами оформляют эту приблуду
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ДжангоБум
Ответ Алекс Я
Больным не место на стадионах
Как это не место? Для них как раз фанайди и придумали
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Александр Павлов
Вот мы все молодцы стойкие ребята.
Вам интересно проявить себя за стенами нашего родного кб стадиона. Ну а нам в самих стенах .
А главное в одном.
Один за всех и все за одного.
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Evgeny Trifonov
Ответ Burel
не то, что "преданные фанаты" придворного проекта после прихода газпрома
ну фанаты Зенита чётко изложили свою позицию, ходят только там где нет fanid. И соблюдают её. А вот лицемеры из fratria опять поменяют своё мнение, как было на финале кубка))) ведь ради финала можно и плюнуть на принципы)))
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Мистер Уайт
Ответ Михаил1970
Гарри, трибуны пусты, как видишь Фанаты уже не поднимут кипиш Никто теперь не играет в квиддич - Мы тут вымерли все почти Маглы совсем охренели, Гарри Мир почернел от дыма и гари Если б ты видел все эти хари Ты бы разбил очки
За что нам всё это, скажи, Гарри Поттер?
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drfrimen
Ответ CaSpeR-13
На финале кубка или суперкубка слово сдержал?
Не фанат рос клубов, но даже я в курсе что ни там не там нет id
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ДжангоБум
Ответ Jadie James
я тоже чет вписался в эту тему, реально не буду ходить. Печально, но как есть. Если ходить, то точно не отменят
Как бы не было грустно, но кузьмичам пофиг на это, они как ходили, так и будут ходить. Может даже и глоры периодически будут подтягивать я. Те самые, которым мешал мат с фанатики, но не мешает мат кузьмичей. Со своей стороны можем только соблюдать правило: делай, что можешь и будь, что будет. А делать мы можем только отказ от посещений
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Зенитчик23
Поноют, потом поймут что всем насрать на них. И побегут оформлять паспорт болельщика.
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Владислав Трофимов
Ответ Kivan1976
Ура, наконец-то это недоразумение под названием "фратрия" исчезнет!
Давно пора, толку от них, только в барабаны бьют и сами себя развлекают!!!
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Fc Sm
Государство ничего не отменит, а у Спартака со временем будут новые болельщики, которые оформят Fan ID и будут ходить и поддерживать команду на стадионы. А эти бунтари пусть дома сидят, принципиальность проявляют.
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Владислав Трофимов
Т.е. ни когда вообще!!?? Они думают, что призедент ради их отменит свой указ?))))
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