«Стадион не тюрьма!» Фанаты «Спартака» не будут ходить на матчи до отмены Fan ID

Болельщики « » заявили, что продолжат бойкот матчей из-за введения Fan ID.

«Наше решение бойкотировать матчи , Кубка России по футболу и отказ от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков, остается в силе!

Решение, принятое зимой 2022 года, остается в силе и по сей день, и действует до момента полной отмены действующего закона.

Бойкот распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, отождествляющие себя со «Спартаком»: Москвы, России, стран СНГ и всего мира!

Закон, направленный на обеспечение «комфортной и безопасной среды на футболе», не только уничтожит всю суть фанатизма и его эмоции, но и цинично, без объяснений и в нарушение презумпции невиновности расправится с любыми, кто не впишется в диктуемые им правила — рядовыми болельщиками, посетителями «семейных секторов» и VIP-лож.

Стадион не тюрьма! Футбол для фанатов!» – сказано в заявлении объединения «Фратрия», опубликованное под заголовком «Бойкот продолжается! Нет Fan ID!».

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