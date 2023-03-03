«Стадион не тюрьма!» Фанаты «Спартака» не будут ходить на матчи до отмены Fan ID
Болельщики «Спартака» заявили, что продолжат бойкот матчей из-за введения Fan ID.
«Наше решение бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу и отказ от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков, остается в силе!
Решение, принятое зимой 2022 года, остается в силе и по сей день, и действует до момента полной отмены действующего закона.
Бойкот распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, отождествляющие себя со «Спартаком»: Москвы, России, стран СНГ и всего мира!
Закон, направленный на обеспечение «комфортной и безопасной среды на футболе», не только уничтожит всю суть фанатизма и его эмоции, но и цинично, без объяснений и в нарушение презумпции невиновности расправится с любыми, кто не впишется в диктуемые им правила — рядовыми болельщиками, посетителями «семейных секторов» и VIP-лож.
Стадион не тюрьма! Футбол для фанатов!» – сказано в заявлении объединения «Фратрия», опубликованное под заголовком «Бойкот продолжается! Нет Fan ID!».
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А если серьезно, то и на Зенит не буду. Минус 3 посетителя от моей семьи только. А если взять ближайших друзей, то минус 10 - минус 15 получится.
Вам интересно проявить себя за стенами нашего родного кб стадиона. Ну а нам в самих стенах .
А главное в одном.
Один за всех и все за одного.