Прокуратура требует 2 года тюрьмы для Промеса. Суд не уверен, что доказательств достаточно

Прокуратура Нидерландов требует, чтобы посадили в тюрьму на 2 года.

В декабре 2020 года стало известно, что Промес ударил родственника ножом в колено и может быть приговорен к 4 годам лишения свободы. В июне 2022-го Квинси обязали выплатить компенсацию двоюродному брату. При этом прокуратура Нидерландов продолжает работу над уголовным делом за попытку непредумышленного убийства.

Как сообщает AD.nl, суд не считает, что попытка Промеса совершить непредумышленное убийство доказано.

После удара ножом по ноге кузена Квинси кричал, что хочет убить его. Но эти выкрики, как считает суд, не доказывают серьезность его намерений. По словам прокурора, действия футболиста не подвергли угрозе жизнь его кузена. Удар ножом пришелся в колено, попытки попасть в артерию не было.

Прокурор считает, что факт нападения доказан, так как установлено, что Промес был «в свирепом состоянии», а удар ножом был нанесен «с большой силой». Отмечается, что для прекращения конфликта в ситуацию пришлось вмешаться другим людям. Затем Квинси сказал, что его кузен «получил по заслугам».

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