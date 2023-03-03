Прокуратура требует 2 года тюрьмы для Промеса. Суд не уверен, что доказательств достаточно

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Футбол

Прокуратура Нидерландов требует, чтобы Квинси Промеса посадили в тюрьму на 2 года.

В декабре 2020 года стало известно, что Промес ударил родственника ножом в колено и может быть приговорен к 4 годам лишения свободы. В июне 2022-го Квинси обязали выплатить компенсацию двоюродному брату. При этом прокуратура Нидерландов продолжает работу над уголовным делом за попытку непредумышленного убийства.

Как сообщает AD.nl, суд не считает, что попытка Промеса совершить непредумышленное убийство доказано.

После удара ножом по ноге кузена Квинси кричал, что хочет убить его. Но эти выкрики, как считает суд, не доказывают серьезность его намерений. По словам прокурора, действия футболиста не подвергли угрозе жизнь его кузена. Удар ножом пришелся в колено, попытки попасть в артерию не было.

Прокурор считает, что факт нападения доказан, так как установлено, что Промес был «в свирепом состоянии», а удар ножом был нанесен «с большой силой». Отмечается, что для прекращения конфликта в ситуацию пришлось вмешаться другим людям. Затем Квинси сказал, что его кузен «получил по заслугам».

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40 комментариев

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Zenith forever
Ответ Team_Coach
Может ли Нидерланды попросить РФ его экстрадировать? Если да, то может ли РФ на ### послать их в нынешней политической обстановке? Быть может РФ вышла из договора по экстрадированию подозреваемых/обвиняемых?
На экстрадицию не нужно соглашаться, нужно обменивать на кого-нибудь.
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filippa
на передовую ,а там пригожин договорится!
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xQcoW
Играл бы в Газпром ФК, то давно гражданство оформили бы
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Вечно в бане
Ну если отбросить шутки, то удар ножом в колено, очень сложно квалифицировать как попытку убийства.

Кстати, автор новости явно не заворачивался над переводом. Есть тут лингвисты(или юристы)? Что может скрываться под формулировкой «попытка непредумышленного убийства»? Ну бред же.
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Spartakus1984
По другому делу.Читай сначала,потом задавай глупые вопросы
ага. а Титов бромантан не ел))
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Kirill_Abramov
Просто квинси надо хотя бы 3 удара, чтобы убить😂
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санчос пономоревский
Ауе-хуле. Своих мусарам не сдаем, пусть быкуют у себя....
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Павел Ермаков
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
За наркотики он ещё может лет 10 получить
Про наркотики речи нет.Там фейк.
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Аркадий Аркадич
Ответ Team_Coach
Может ли Нидерланды попросить РФ его экстрадировать? Если да, то может ли РФ на ### послать их в нынешней политической обстановке? Быть может РФ вышла из договора по экстрадированию подозреваемых/обвиняемых?
У РФ с Нидерландами его никогда и не было. Страны уже обменялись парой отправок по этому адресу в ответ на запросы об экстрадиции некоторых личностей в процессе разбирательств в деле о сбитом хохлами Боинге. Но тут политоты нет никакой в деле и будут ли его тут укрывать от правосудия, особенно если он вдруг станет обвиняемым в деле о наркоте - вопрос открытый. Тут как фишка ляжет.
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валя_стакан
При нападении с ножом Свинси был в ухрюкавшемся состоянии
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Павел Ермаков
Ответ WelcomeBackPURE
Комментарий удален модератором
Молчал бы.
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Антиполитпроект
Ответ WelcomeBackPURE
Комментарий удален модератором
Ну таджикам-узбекам, всяким днр-овцам паспорта просто так раздают
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Magico!
https://www.youtube.com/watch?v=rO9Gp_Euzxs
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Spartakus1984
Ответ Evgeny Trifonov
но ведь он просто свидетель, да кб?
По другому делу.Читай сначала,потом задавай глупые вопросы
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ARIGAMI ARIGAMI
За наркотики он ещё может лет 10 получить
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Barsa! bolshe chem klub
бьёт Квинси!

-эээх опять промазал...🤭😂
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Екн Лор
Ответ инок
Думаю, что срочно дадут российский паспорт. Таких парней у нас уважают..)
Не просто уважают, а героями объявляют за их ратные подвиги
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boxter1980ru@gmail.com
Где Зарема????
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sprmn
почему то вспомнилась эта сцена https://www.youtube.com/watch?v=6D08yJL4rks
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Российский пользователь
Интересно, а с чего то замес вообще начался, чтоб так взбесить Антоху
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Spartakus1984
Ответ Hong Kil
По российским законам за такое деяние много больше дают. Зря Промес к российскому гражданству стремится.
В России иногда за мешок украденной картошки дают как за убийство.
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ken2ki
Ответ Hong Kil
По российским законам за такое деяние много больше дают. Зря Промес к российскому гражданству стремится.
Как это вообще между собой взаимосвязанно в его случае? Пятница раньше времени началась или ты с ДВ?
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Hong Kil
По российским законам за такое деяние много больше дают. Зря Промес к российскому гражданству стремится.
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инок
Ответ WelcomeBackPURE
Комментарий удален модератором
Думаю, что срочно дадут российский паспорт. Таких парней у нас уважают..)
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ken2ki
Классический Невский набег за плюсиками объявляется открытым
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