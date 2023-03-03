«Питтсбург» подтвердил переход Куликова. «Анахайм» удержал 50% зарплаты игрока

Теги переходы Питтсбург Анахайм НХЛ Дмитрий Куликов Брок Макгинн Хоккей

Подтвержден переход Дмитрия Куликова в «Питтсбург».

«Анахайм» получил от «Пингвинс» выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2024 и нападающего Брока Макгинна.

«Дакс» также удержали 50 процентов зарплаты российского хоккеиста в своей платежной ведомости.

Договор Куликова с зарплатой 2,25 миллиона долларов рассчитан до конца текущего сезона. В платежке «Питтсбурга» будет учтено 1,125 млн долларов.

В нынешнем сезоне 32-летний защитник провел 61 игру в регулярном чемпионате и набрал 15 (3+12) очков.

Наместников едет в «Виннипег», Куликов – у Малкина в «Питтсбурге». Обмены в НХЛ – все

4 комментария

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MESSIya
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Kirill HG
Нормально для Куликова, выбрался из Анахайма. Так и Питтсбургу подобные защитники оборонительного плана сейчас точно не помешают.
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XoM9lK
Ответ kostyan89
А зачем вообще Анахайм берет россиян, если потом их сливает ?)
Пики фармят:)
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kostyan89
А зачем вообще Анахайм берет россиян, если потом их сливает ?)
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