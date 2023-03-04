Гассиев нокаутом победил Балогуна и стал чемпионом WBA Intercontinental
В Ереване прошел бой между экс-чемпионом мира по боксу Муратом Гассиевым и Майком Балогуном за титул чемпиона WBA Intercontinental.
Бой завершился во втором раунде нокаутом. Для Гассиева это четвертая победа подряд.
Последний раз он дрался в августе-2022. Тогда Гассиев победил Карлоуса Уэлча нокаутом.
Организаторы попросили команду Гассиева заклеить флаг России перед боем в Ереване
Может не стоит людей дураками называть, а стоит сперва подумать?
Насчет жуликов еще более интересная конструкция, прям не знаю как ее применить в контексте ситуации.
Хоть и не очень-то по бойцовски.
- Да, брат.
- Лови, брат!
- Лежу, брат. Спасибо, брат!