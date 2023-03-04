Гассиев нокаутом победил Балогуна и стал чемпионом WBA Intercontinental

В Ереване прошел бой между экс-чемпионом мира по боксу и Майком Балогуном за титул чемпиона WBA Intercontinental.

Бой завершился во втором раунде нокаутом. Для Гассиева это четвертая победа подряд.

Последний раз он дрался в августе-2022. Тогда Гассиев победил Карлоуса Уэлча нокаутом.

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