Гассиев нокаутом победил Балогуна и стал чемпионом WBA Intercontinental

Теги Мурат Гассиев бокс Бокс/MMA/UFC

В Ереване прошел бой между экс-чемпионом мира по боксу Муратом Гассиевым и Майком Балогуном за титул чемпиона WBA Intercontinental.

Бой завершился во втором раунде нокаутом. Для Гассиева это четвертая победа подряд.

Последний раз он дрался в августе-2022. Тогда Гассиев победил Карлоуса Уэлча нокаутом.

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13 комментариев

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ender
Ответ Shaldon
На самом деле, Мурату не позавидуешь, талантливый боксер, сумевший заявить о себе, но в окружение либо жулики, либо дилетанты.
Ты не знал, что даже до СВО вырулить на чемпионские бои из РФ было крайне сложно? А сейчас, как думаешь?
Может не стоит людей дураками называть, а стоит сперва подумать?
Насчет жуликов еще более интересная конструкция, прям не знаю как ее применить в контексте ситуации.
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Shaldon
Ответ Ват-сон
мощно идет в супертяжах, одни нокауты)
На самом деле, Мурату не позавидуешь, талантливый боксер, сумевший заявить о себе, но в окружение либо жулики, либо дилетанты.
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ender
Ответ "Iron"
А потому, что знал смысла вставать не было.
Наверное правильно, вторая такая же здоровья бы не добавила. А она бы точно была.
Хоть и не очень-то по бойцовски.
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"Iron"
Ответ ender
Плюха канеш была красивая и зрячая, но вот подняться пациент явно мог. Но не захотел ))
А потому, что знал смысла вставать не было.
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Евгений Лаптев
По виду, после боя, по Мурату и не скажешь выиграл или проиграл. по факту вроду бы и победил а как боксер опять проиграл. Время идет, мешковая диета не проходит.
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ender
Ответ "Iron"
Тот случай когда победа расстраивает.
Ты бы порадовался поражению?)
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ender
Плюха канеш была красивая и зрячая, но вот подняться пациент явно мог. Но не захотел ))
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nelik
Нужен конкурентный соперник
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pam pam
домой наверно торопится
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"Iron"
Тот случай когда победа расстраивает.
+3
-3
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Тиль Улленшпигель
- Готов, брат?
- Да, брат.
- Лови, брат!
- Лежу, брат. Спасибо, брат!
+12
-2
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Ват-сон
мощно идет в супертяжах, одни нокауты)
+3
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Мишаня Кашников
может новый паспорт поможет ему слезть с мешковины 🤞
+6
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