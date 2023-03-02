Финал Гран-при России. КМС. Чикмарева и Янченков, Осокина и Грицаенко, Чернышова и Антонышев покажут произвольные программы

Теги сборная России результаты пары Елизавета Осокина Алексей Хвалько Владислав Антонышев Артем Грицаенко Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Серия Гран-при России Анастасия Егорова Родион Маринский Елизавета Романова Валерий Назаров Майя Шегай Игорь Шамшуров Мария Дыбкова Анастасия Чернышова Анна Москалева Максим Ложкин Фигурное катание

3 марта в финале Гран-при России среди юниоров пары выступят с произвольными программами. После короткой лидируют Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.

Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

Санкт-Петербург

Пары, КМС

Произвольная программа

Начало – 16.30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Анастасия Егорова – Родион Маринский 

2. Майя Шегай – Игорь Шамшуров 

3. Анна Москалева – Максим Ложкин 

4. Елизавета Романова – Валерий Назаров 

Вторая разминка

5. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько 

6. Анастасия Чернышова – Владислав Антонышев 

7. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко 

8. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков 

Положение после короткой программы

1. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 74,73

2. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 70,21

3. Анастасия Чернышова – Владислав Антонышев – 65,58

4. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько – 65,26

5. Елизавета Романова – Валерий Назаров – 64,05

6. Анна Москалева – Максим Ложкин – 62,55

7. Майя Шегай – Игорь Шамшуров – 58,58

8. Анастасия Егорова – Родион Маринский – 56,56

Расписание трансляций финала Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Акатьева и другие

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ольга Воеводина
Всем ребятам отличных ПП! Ч/Я моя любовь уже несколько лет, какая-то химия у них есть, эти пресловутые мурашки так и лезут😅😅😅
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий