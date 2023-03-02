Финал Гран-при России. КМС. Чикмарева и Янченков, Осокина и Грицаенко, Чернышова и Антонышев покажут произвольные программы

3 марта в финале Гран-при России среди юниоров пары выступят с произвольными программами. После короткой лидируют Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.

Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

Санкт-Петербург

Пары, КМС

Произвольная программа

Начало – 16.30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Анастасия Егорова –

2. – Игорь Шамшуров

3. Анна Москалева – Максим Ложкин

4. Елизавета Романова – Валерий Назаров

Вторая разминка

5. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько

6. Анастасия Чернышова – Владислав Антонышев

7. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

8. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков

Положение после короткой программы

1. – Матвей Янченков – 74,73

2. – Артем Грицаенко – 70,21

3. Анастасия Чернышова – Владислав Антонышев – 65,58

4. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько – 65,26

5. Елизавета Романова – Валерий Назаров – 64,05

6. Анна Москалева – Максим Ложкин – 62,55

7. Майя Шегай – Игорь Шамшуров – 58,58

8. Анастасия Егорова – Родион Маринский – 56,56

Расписание трансляций финала Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Акатьева и другие