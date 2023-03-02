Финал Гран-при России. КМС. Чикмарева и Янченков, Осокина и Грицаенко, Чернышова и Антонышев покажут произвольные программы
3 марта в финале Гран-при России среди юниоров пары выступят с произвольными программами. После короткой лидируют Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.
Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
Санкт-Петербург
Пары, КМС
Произвольная программа
Начало – 16.30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Анастасия Егорова – Родион Маринский
2. Майя Шегай – Игорь Шамшуров
3. Анна Москалева – Максим Ложкин
4. Елизавета Романова – Валерий Назаров
Вторая разминка
5. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько
6. Анастасия Чернышова – Владислав Антонышев
7. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
8. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков
Положение после короткой программы
1. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 74,73
2. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 70,21
3. Анастасия Чернышова – Владислав Антонышев – 65,58
4. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько – 65,26
5. Елизавета Романова – Валерий Назаров – 64,05
6. Анна Москалева – Максим Ложкин – 62,55
7. Майя Шегай – Игорь Шамшуров – 58,58
8. Анастасия Егорова – Родион Маринский – 56,56
Расписание трансляций финала Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Акатьева и другие
1 комментарий