Наши шахматисты в Азии, жалоба «Локо» на судейство со «Спартаком», ЦСКА в полуфинале Кубка, Кэйн – в «Рейнджерс», 67 тысяч Fan ID в Москве и области и другие новости

1. Федерация шахмат России перешла в Азиатскую шахматную федерацию. По словам Дмитрия Пескова, это событие откроет двери для участия россиян в мировых соревнованиях. Неужели нам теперь вернут флаг и гимн? Юридически переход состоится в мае, а в марте российские шахматисты выступят на чемпионате Европы.

2. «Локомотив» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам матча со «Спартаком». Хотя Зареме Салиховой судейство понравилось, а вот фанат «Локо» L’One от работы рефери сгорел. КДК тем временем рассмотрит оскорбления Дзюбы болельщиками «Спартака».

3. ЦСКА пробился в полуфинал Кубка России, несмотря на поражение в Краснодаре. Первый гол «быков» при Ивиче забил Сперцян – его классный удар со штрафного обрадовал 26 314 зрителей на стадионе.

4. К слову о зрителях – Fan ID в Москве и области оформили 67 тысяч человек, в Петербурге – 29 тысяч, но лидирует с 75 тысячами счастливчиков Нижегородская область.

5. Грандиозное воссоединение Кэйна и Панарина в «Рейнджерс»: Патрик перешел из «Чикаго» в результате трехстороннего обмена с участием «Аризоны». Ожидается, что 34-летнего форварда будут использовать в одном звене с Артемием. Полученный «Чикаго» выбор во 2-м раунде станет 1-м, если «Рейнджерс» выйдут в финал Востока.

6. «Юве» обыграл «Торино» в дерби, дважды уступая по ходу матча (4:2). Поль Погба появился на поле впервые после перехода из «МЮ».

«Рома» сенсационно уступила «Кремонезе», который до этого не мог выиграть 31 матч кряду. Моуринью удалили за перепалку с резервным судей (после игры Жозе намекнул на заговор).

7. НХЛ. «Флорида» обыграла «Тампу», Бобровский отразил 29 бросков из 30, стал первой звездой и обновил рекорд по победам среди российских вратарей (354). «Сент-Луис» проиграл «Сиэтлу», Бучневич набрал 1+1. Все результаты дня – здесь.

8. Вероника Степанова выиграла коньковую «разделку» на 10 км на турнире «Чемпионские высоты» по лыжным гонкам.

Американка Джесси Диггинс выиграла коньковую «разделку» на 10 км на ЧМ-2023 по лыжным гонкам.

9. НБА. 39+10+10 от Морэнта помогли «Мемфису» обыграть «Лейкерс», «Милуоки» разобрался с «Бруклином» и другие результаты.

10. Алаба проголосовал за Месси на The Best, нарвавшись на хейт в соцсетях, однако объяснил это тем, что выбор делала вся сборная Австрии. В «Реале» вообще сильно недовольны церемонией: клуб ждал, что Куртуа станет вратарем года, а Винисиус попадет в сборную.

11. Роналду тоже The Best – его признали лучшим игроком февраля в Саудовской Аравии.

12. «Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, разгромив «Бристоль Сити» благодаря дублю Фодена. Все результаты дня – здесь.

13. Глава РУСАДА Вероника Логинова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

14. Ле Гре ушел в отставку с поста главы Федерации футбола Франции. Его обвиняли в сексуальных домогательствах и критиковали за слова о Зидане.

15. Появились изображения формы сборной России, в которой мы могли сыграть на ЧМ-2022...

Цитаты дня

Владимир Ковалев, 28 лет тренировавший в США: «Американцы, как говорил Задорнов, тупые. Они не знают географию, очень ограниченные люди. Мы другие»

Зарема о том, что «Зенит» считает себя самым популярным клубом России: «Они живут в другой реальности. Фиг с ними»

Роналдо: «Мбаппе добьется того, чего достигли Месси и Роналду. Он фантастически талантливый игрок»

Хесус Медина: «В США порядок превыше всего, люди требовательные и всегда следуют правилам. Русские – жесткие, доходят до предела»