Первый гол Роналду за «Аль-Наср», Польша против участия России в Олимпиаде, новая неудача «Челси», Кайри Ирвинг запросил обмен из «Бруклина», Костомарову могут ампутировать пальцы и другие новости
1. Криштиану Роналду забил первый гол за «Аль-Наср» – с пенальти на 93-й минуте. Это позволило его команде не проиграть «Аль-Фатеху» (2:2). 37-летний португалец забивает 22-й год подряд. Конечно, Криштиану был очень рад голу.
2. Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский призвал к бойкоту Олимпиады-2024 в случае допуска россиян и белорусов: «Не должно быть никакого участия в таких Играх. Мы должны оказать давление на МОК». Министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил, что 40 стран выступят против участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024.
Кроме того, НОК Украины выступает против участия спортсменов из России в международных соревнованиях до окончания боевых действий.
3. «Челси» не смог обыграть «Фулхэм» в 22-м туре АПЛ – 0:0. Энцо дебютировал за «синих», Мудрика заменили в перерыве. Теперь у команды Грэма Поттера лишь 1 победа в 7 последних матчах.
4. КХЛ. СКА забил 7 голов «Ак Барсу», ЦСКА победил «Салават», «Авангард» проиграл «Амуру» по буллитам.
В матче СКА и «Ак Барса» случилось жуткое столкновение: у форварда петербуржцев Зыкова выбит верхний ряд передних зубов после силового приема Радулова.
5. Матч звезд НХЛ. All-Star Skills. Андрей Свечников выиграл конкурс забегов на скорость, Сергей и Александр Овечкины в компании с Сидни Кросби выиграли конкурс на самый эффектный буллит.
6. Кайри Ирвинг запросил обмен из «Бруклина». «Лейкерс», «Финикс» и «Даллас» – потенциальные претенденты на звездного разыгрывающего.
7. Трансферные новости. ФИФА не разрешила «Барсе» подписать Хулиана Араухо – клуб на 18 секунд опоздал с регистрацией. Месси сомневается, что стоит продлевать контракт с «ПСЖ», он отложил встречи с боссами парижан. «Ювентус» может разорвать контракт с Погба или продать его в более слабую лигу летом, фанаты считают, что он превратился в инфлюэнсера. «Боруссия» при продаже Беллингема будет ориентироваться на переход Энцо в «Челси» за 121 млн евро – дешевле не продадут. «МЮ» и «ПСЖ» хотят подписать Осимхена летом, «Наполи» потребует не менее 100 млн евро, «МЮ» интересуется Фати, если «Барса» будет готова отпустить его – вингеру не нравится, что он редко играет в старте.
8. Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову ампутируют пальцы ног, утверждает Mash. Он находится на ИВЛ из-за пневмонии.
9. НБА. «Бостон» проиграл «Финиксу» на своей площадке, 33+10 от Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Сан-Антонио» на выезде и другие результаты.
10. Федерация шахмат России в конце февраля – начале марта перейдет в Азиатскую шахматную федерацию.
11. Маркус Рэшфорд признан лучшим игроком АПЛ в январе, Микель Артета в третий раз за сезон признан лучшим тренером месяца в лиге.
12. Озил решил завершить карьеру, сообщает Якуп Чинар. Месут не пришел на тренировку «Истанбула» после замены на 46-й минуте.
13. Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо победил в коньковом спринте на этапе Кубка мира в Тоблахе, Таугбель – 2-й, Пеллегрино – 3-й.
14. Фанатский батальон «Эспаньола» потребовал, чтобы клубы РПЛ и ФНЛ высказались об отношении к событиям на Украине: «Пора задуматься о Родине, а не о прибыли».
15. Боссы «Челси» и «Бенфики» чуть не подрались на переговорах по Энцо. Игрок угрожал выложить видео с обвинениями в адрес руководства лиссабонцев.
16. Ник Кириос признал вину в нападении на бывшую девушку. Судья сняла обвинения с теннисиста, посчитав, что серьезность дела была «незначительной» и что нет риска рецидива.
17. Подруги жертвы Алвеса подтвердили ее версию об изнасиловании. Они рассказали, что одну из них Дани трогал за интимные места.
18. Неймар пропустит 2-ю игру «ПСЖ» в Лиге 1 перед днем рождения. 5 февраля ему исполнится 31 год.
Цитаты дня.
«Каждый нормальный мужчина должен отслужить в армии, этот опыт важнее тюрьмы». Бизнесмен Бут, обменянный на баскетболистку Грайнер, о словах Кокорина
Татьяна Тарасова: «Поляки – злобные люди. Ничего страшного, если они откажутся участвовать в Олимпиаде, мир переживет»
Габриэль Агбонлахор: «Антони – шарлатан, мне кажется. Он никого не может пройти – нет скорости»
Клопп о тратах «Челси»: «Отказываюсь отвечать без своего адвоката. Не понимаю, как это возможно»
«Ахмат» – это Кадыров, Чечня, мусульманство, четкая связь. Хочу, чтобы и у православной церкви была такая футбольная связь». Президент «Пересвета» о миссии
Дмитрий Тарасов: «Я поддерживаю Россию, неважно, кто президент. Когда был Медведев, я не говорил: «Верните Путина, Путин мой друг»
Виейра беспокоит нехватка темнокожих тренеров в АПЛ: «Мне трудно это понять. Впереди долгий путь»
Автопереводчик что ли?
Перехватили инициативу, но забили?Малагасийцы это Нигер?
Оступившиеся в полуфиналах Кубка Африки Нигер и Мадагаскар этой ночью разыграли бронзу — и шансы на исторический рекорд. За первый тайм вперёд вырвался Мадагаскар — засушили шансы нигерцев и при подавляющем сохранении мяча сделали единственный удар в створ, правда, счёт открыть не успели. Под конец игры Нигер ненамного перехватил инициативу, но на 89-й минуте настрой на дополнительное время убил точный штрафной от Жана-Дана Разафиндракото. Минимальный счёт малагасийцы уже не отдали. Нигер поздравим отдельно с новым достижением — страна далеко не маленькая, как полоска того же Сенегала, но в полуфинал до этого не выходили. Последний раз в четвертьфинале-2011 проиграли Судану.
2. В Копа Америка U20 два именинника провели свои игры во втором туре
Эквадор резво начал игру с Уругваем: на 13-й минуте Яймар Медина открыл счёт. Такая минута гола сыграла не в пользу эквадорцев на сей раз. На 35-й минуте пенальти забил первый именинник Фабрисио Диас, вырвавшись на первое место в своей сборной. В концовке игры Эквадор имел шанс взять первые очки на этапе — также с пенальти, когда Себастьян Бакеро не справился с давлением и пробил мимо. Шансы даже на одно растаяли с 85-й минуты с голом Лусиано Родригеса (кстати, в связке с двойняшкой по имени Эмилиано, который открыл счёт полезным действиям).
Бразилия пристреливалась к Венесуэле весь первый тайм. Только на 49-й счёт открыл грозный Витор Роке. Пресловутый пенальтист Андрес Алькосер не был так полезен в других моментах, и громили Венесуэлу уже без него. С 85-й отрыв увеличил Педру Силва дос Сантос, этот выход оказался удачным. Под добавленное счёт сделал крупным всё тот же новичок «Челси». 3:0 — бытовой счёт и даже без ленточек: предыдущему Ренану 31 января исполнилось 20, следующий Педру Силва дос Сантос отмечает 17-летие 5 февраля.
А второму, сегодня уже имениннику не так везло: вратарь сборной Парагвая Анхель Родригес на юбилей натерпелся страху от Колумбии в их столице. На 29-й минуте открыл счёт Хорхе Кабесас (за 5 минут до этого его гол уже отменяли). На 40-й сам передал — на точный мяч Оскару Кортесу. На второй тайм Анхель встал на ворота лучшим, чем смотрелся, но вновь пропустил до финиша. Забил свой штрафной другой евроновичок из «Байера» Густаво Пуэрта. 0:3 даже с отменой у соперника — чем не утешение?