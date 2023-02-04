Первый гол Роналду за «Аль-Наср», Польша против участия России в Олимпиаде, новая неудача «Челси», Кайри Ирвинг запросил обмен из «Бруклина», Костомарову могут ампутировать пальцы и другие новости

1. Криштиану Роналду забил первый гол за «Аль-Наср» – с пенальти на 93-й минуте. Это позволило его команде не проиграть «Аль-Фатеху» (2:2). 37-летний португалец забивает 22-й год подряд. Конечно, Криштиану был очень рад голу.

2. Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский призвал к бойкоту Олимпиады-2024 в случае допуска россиян и белорусов: «Не должно быть никакого участия в таких Играх. Мы должны оказать давление на МОК». Министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил, что 40 стран выступят против участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024.

Кроме того, НОК Украины выступает против участия спортсменов из России в международных соревнованиях до окончания боевых действий.

3. «Челси» не смог обыграть «Фулхэм» в 22-м туре АПЛ – 0:0. Энцо дебютировал за «синих», Мудрика заменили в перерыве. Теперь у команды Грэма Поттера лишь 1 победа в 7 последних матчах.

4. КХЛ. СКА забил 7 голов «Ак Барсу», ЦСКА победил «Салават», «Авангард» проиграл «Амуру» по буллитам.

В матче СКА и «Ак Барса» случилось жуткое столкновение: у форварда петербуржцев Зыкова выбит верхний ряд передних зубов после силового приема Радулова.

5. Матч звезд НХЛ. All-Star Skills. Андрей Свечников выиграл конкурс забегов на скорость, Сергей и Александр Овечкины в компании с Сидни Кросби выиграли конкурс на самый эффектный буллит.

6. Кайри Ирвинг запросил обмен из «Бруклина». «Лейкерс», «Финикс» и «Даллас» – потенциальные претенденты на звездного разыгрывающего.

7. Трансферные новости. ФИФА не разрешила «Барсе» подписать Хулиана Араухо – клуб на 18 секунд опоздал с регистрацией. Месси сомневается, что стоит продлевать контракт с «ПСЖ», он отложил встречи с боссами парижан. «Ювентус» может разорвать контракт с Погба или продать его в более слабую лигу летом, фанаты считают, что он превратился в инфлюэнсера. «Боруссия» при продаже Беллингема будет ориентироваться на переход Энцо в «Челси» за 121 млн евро – дешевле не продадут. «МЮ» и «ПСЖ» хотят подписать Осимхена летом, «Наполи» потребует не менее 100 млн евро, «МЮ» интересуется Фати, если «Барса» будет готова отпустить его – вингеру не нравится, что он редко играет в старте.

8. Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову ампутируют пальцы ног, утверждает Mash. Он находится на ИВЛ из-за пневмонии.

9. НБА. «Бостон» проиграл «Финиксу» на своей площадке, 33+10 от Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Сан-Антонио» на выезде и другие результаты.

10. Федерация шахмат России в конце февраля – начале марта перейдет в Азиатскую шахматную федерацию.

11. Маркус Рэшфорд признан лучшим игроком АПЛ в январе, Микель Артета в третий раз за сезон признан лучшим тренером месяца в лиге.

12. Озил решил завершить карьеру, сообщает Якуп Чинар. Месут не пришел на тренировку «Истанбула» после замены на 46-й минуте.

13. Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо победил в коньковом спринте на этапе Кубка мира в Тоблахе, Таугбель – 2-й, Пеллегрино – 3-й.

14. Фанатский батальон «Эспаньола» потребовал, чтобы клубы РПЛ и ФНЛ высказались об отношении к событиям на Украине: «Пора задуматься о Родине, а не о прибыли».

15. Боссы «Челси» и «Бенфики» чуть не подрались на переговорах по Энцо. Игрок угрожал выложить видео с обвинениями в адрес руководства лиссабонцев.

16. Ник Кириос признал вину в нападении на бывшую девушку. Судья сняла обвинения с теннисиста, посчитав, что серьезность дела была «незначительной» и что нет риска рецидива.

17. Подруги жертвы Алвеса подтвердили ее версию об изнасиловании. Они рассказали, что одну из них Дани трогал за интимные места.

18. Неймар пропустит 2-ю игру «ПСЖ» в Лиге 1 перед днем рождения. 5 февраля ему исполнится 31 год.

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