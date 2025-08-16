Рубенс: «Динамо» может побороться за чемпионство в этом сезоне. Будем делать все, что скажет Карпин – добьемся результата. Он отличный специалист»

Рубенс считает, что «Динамо» может побороться за чемпионство при Валерии Карпине.

После 4 туров бело-голубые занимают в РПЛ 9-е место.

«В команде новый тренер, поэтому нужно привыкнуть ко всему, в том числе к стилю игры. И бывает, что адаптация проходит быстро, а иногда все затягивается. Но уже сейчас могу сказать, что Карпин — отличный специалист. И если команда будет делать все, что он скажет, то мы добьемся результата.

Думаю, в этом сезоне «Динамо» может побороться за чемпионство. Но для этого нам нужно улучшить качество игры, — сказал хавбек «Динамо ».