  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рубенс: «Динамо» может побороться за чемпионство в этом сезоне. Будем делать все, что скажет Карпин – добьемся результата. Он отличный специалист»
11

Рубенс: «Динамо» может побороться за чемпионство в этом сезоне. Будем делать все, что скажет Карпин – добьемся результата. Он отличный специалист»

Рубенс считает, что «Динамо» может побороться за чемпионство при Валерии Карпине.

После 4 туров бело-голубые занимают в РПЛ 9-е место.

«В команде новый тренер, поэтому нужно привыкнуть ко всему, в том числе к стилю игры. И бывает, что адаптация проходит быстро, а иногда все затягивается. Но уже сейчас могу сказать, что Карпин — отличный специалист. И если команда будет делать все, что он скажет, то мы добьемся результата.

Думаю, в этом сезоне «Динамо» может побороться за чемпионство. Но для этого нам нужно улучшить качество игры, — сказал хавбек «Динамо».

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?16558 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Москва
logoВалерий Карпин
logoРубенс Диас
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Писарев о Карпине в «Динамо: «Он пришел не для того, чтобы на эмоциях быстро дать результат. Абсолютно такая же история была у Алонсо в «Байере» в 2022-м»
29вчера, 16:48
Карпин о футболистах РПЛ: «Не то что три задания разных дать в игре – там два не дашь, компьютер зависает. Поэтому у Гвардиолы сложно что-то почерпнуть, чтобы я мог это применить»
117вчера, 12:21
Онопко о Карпине в «Динамо»: «Георгич хочет команду, играющую в современный футбол. В «Ростове» побед не было, но дорогого стоит то, что о нас говорили с уважением»
38вчера, 11:36
Главные новости
Чемпионат России. «Спартак» против «Зенита», «Локо» в гостях у «Балтики», ЦСКА сыграет с «Динамо» в воскресенье
1657 минут назад
Старт АПЛ и победа «Ливерпуля», Ливо в «Тракторе», Рублев проиграл Алькарасу, подарки Роналду невесте и другие новости
1сегодня, 04:00
Хавбек «Спартака» Дмитриев о матче с «Зенитом»: «Надо обязательно выигрывать, чтобы исправлять ситуацию»
2сегодня, 03:28
«Бавария» сделала запросы по Симонсу. Хавбек «Лейпцига» согласовал контракт с «Челси»
2сегодня, 02:50
Глушков о штрафах в «Махачкале»: «Отвернулся от мяча, и нам забили – теряешь 50% премиальных. За второй раз могут лишить 100%»
2сегодня, 02:32
Невилл о дебюте Экитике в АПЛ: «Настоящий талант. Если в «Ливерпуль» придет Исак, у него будет реальный конкурент»
9сегодня, 01:30
Автобус «Тюмени-2» попал в ДТП в Омской области, водитель врезался в попутный BMW и фуру. Один игрок доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой, остальные серьезно не пострадали
6вчера, 22:08Фото
Капитан «Борнмута» о расистских оскорбления Семеньо: «Это неприемлемо и ужасно злит. Нужно что-то делать, преклонение колена не дало никакого эффекта»
63вчера, 21:56
Салах заплакал, когда фанаты «Ливерпуля» скандировали имя Жоты после победы над «Борнмутом»
22вчера, 21:40Фото
Экитике после 1+1 и 4:2 с «Борнмутом»: «Я мог бы сыграть лучше, сделаю больше для «Ливерпуля». Моими кумирами были Неймар и Бензема»
21вчера, 21:37
Ко всем новостям
Последние новости
«Рома» не продаст Коне «Интеру». Гасперини рассчитывает на хавбека
4 минуты назад
«Спартак» – «Зенит». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
119 минут назад
«Балтика» – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
247 минут назад
Кьеза после 1-го гола в АПЛ: «Я счастлив в «Ливерпуле». Играю за одну из лучших команд в мире»
4сегодня, 04:00
Первая лига. «Ротор» в гостях у «Сокола», «Факел» сыграет с «Черноморцем» в воскресенье, «Торпедо» – с «Уралом» в понедельник
сегодня, 03:44
Ди Лусиано опроверг варианты со «Спартаком» и «Краснодаром»: «Единственное предложение было от ЦСКА»
сегодня, 03:09
Слот о расизме в адрес Семеньо: «Мы не хотим этого в футболе. Такому на «Энфилде» не место»
4сегодня, 02:17
Адиев о «Крыльях» и поддержке Федорищева: «Вижу карт‑бланш. Он все время подчеркивает: «В твою спортивную составляющую никто лезть не будет. Делай так, как считаешь нужным»
3сегодня, 01:57
Митрофанов о матче с Иорданией на «Лукойл Арене»: «Будем продолжать стратегию популяризации сборной. Игры и открытые тренировки будут проводиться на разных стадионах и городах»
2сегодня, 01:43
Руис о переходе в ЦСКА: «Жду момента, когда смогу показать все, на что способен. Хочется поскорее влиться в команду и начать играть»
2сегодня, 01:16