Рубенс: «Динамо» может побороться за чемпионство в этом сезоне. Будем делать все, что скажет Карпин – добьемся результата. Он отличный специалист»
Рубенс считает, что «Динамо» может побороться за чемпионство при Валерии Карпине.
После 4 туров бело-голубые занимают в РПЛ 9-е место.
«В команде новый тренер, поэтому нужно привыкнуть ко всему, в том числе к стилю игры. И бывает, что адаптация проходит быстро, а иногда все затягивается. Но уже сейчас могу сказать, что Карпин — отличный специалист. И если команда будет делать все, что он скажет, то мы добьемся результата.
Думаю, в этом сезоне «Динамо» может побороться за чемпионство. Но для этого нам нужно улучшить качество игры, — сказал хавбек «Динамо».
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?16558 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости