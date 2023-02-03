Подруги жертвы Алвеса подтвердили ее версию об изнасиловании. Они рассказали, что одну из них Дани трогал за интимные места

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия Пумас контент Футбол

Подруги девушки, обвинившей Дани Алвеса в изнасиловании, дали показания в суде.

Обе девушки – двоюродная сестра предполагаемой жертвы футболиста и подруга – подтвердили версию пострадавшей об изнасиловании в туалете ночного клуба Барселоны. 

Свидетельницы также рассказали о поведении Алвеса. Одна девушка заявила, что тот приобнял ее за талию, другая сказала, что Дани трогал ее за интимные места. Девушки отметили, что поведение бразильца было им неприятно.

Судья предложил второй свидетельнице подать иск на Алвеса, но та отказалась, «чтобы не преуменьшать значимость изнасилования» первой жертвы. 

Девушки также подтвердили слова жертвы о том, что она не знала, что дверь уборной действительно вела в туалет. Свидетельницы думали, что это дверь в помещение для курения.

Защита Алвеса в ответ на слова девушек заявила, что в показаниях жертвы и свидетельниц все еще есть несоответствия.

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18 комментариев

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Шагри
Ответ Александр Панченко
Ну это уже на гон похоже. Скоро окажется, что Алвес весь клуб за интимные места перетрогал.
В том числе мужиков и трансгендеров.
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Жоржиньо Не Вейналдум
Она думала дверь ведет в Диснейленд
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PsichoEscape
А еще она не знала, что это был ночной клуб. Свидетельницы думали, что это это помещение для игры на виолончели.
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Marat_NJL
Ответ Титал Телоян
А третью тр....ул, добавила подруга
Вообще-то, не тр….ул, а т*****л. Вам дуойка по спортсоведению)
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K2pac
ага, а потом окажется что они в условную бачату/кизомбу танцевали, которая ПО ФАКТУ и есть держаться за талию, и касаться друг друга интимными местами ( не лапать конечно, но для слов сойдет)
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Ильнур Хасанов
Настал век когда опасно знакомиться с женщиной. Посмотришь на нее, она побежит заяву кидать что ее изнасиловали взглядом.
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Marat_NJL
Что я могу сказать. Хороши подруга и сестра, что отпустили подругу и сестру соответственно одну в толчок с мужиком, который до них домогался. Можно было, например, ее за шкирку оттащить и покинуть эту компанию.

С такими друзьями и родственниками и Алвес не нужен.
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василий иванов
смахивает уже на развод, чтобы денег пофармили максимально, а Алвес повелся и теперь заплатит очень жестоко за свою похоть!
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Buharoid
Ответ Александр Панченко
Ну это уже на гон похоже. Скоро окажется, что Алвес весь клуб за интимные места перетрогал.
Что возможно не так уж далеко от истины.
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Pavelaznaurov
Всем кагалом навалились, и ведь отказывается ев него подруга подавать, ведь 100% врёт (((((
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Рома Михалев
Я не понял, чего они все три подружки вместе в туалет не пошли тогда? Они же обычно табуном ходят носик пудрить!!
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ARIGAMI ARIGAMI
Рукоблуд
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hulk&boloto
Ответ evil
Комментарий удален модератором
Он пока даже не обвинён следствием, а эти продукты в автоматах там...
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Soyench Perhatow
Сериал "Алвес Барбара" 1 сезон. 69 серия.
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hulk&boloto
Ну да, это же он их заставил в вип зону переться...
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А.Э.РАСИМ
Каждая хочет заработать.
Шлюхи вдруг стали уважаемыми членами общества.

Такие времена.
Но скоро все закончится.
Шлюхам напоминаю, коммент не для рейтинга, не надо оценивать.
Минусы не ставьте.
+4
-5
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Александр Панченко
Ну это уже на гон похоже. Скоро окажется, что Алвес весь клуб за интимные места перетрогал.
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-5
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Титал Телоян
А третью тр....ул, добавила подруга
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evil
Комментарий удален
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