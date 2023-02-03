Подруги жертвы Алвеса подтвердили ее версию об изнасиловании. Они рассказали, что одну из них Дани трогал за интимные места

Подруги девушки, обвинившей в изнасиловании, дали показания в суде.

Обе девушки – двоюродная сестра предполагаемой жертвы футболиста и подруга – подтвердили версию пострадавшей об изнасиловании в туалете ночного клуба Барселоны.

Свидетельницы также рассказали о поведении Алвеса. Одна девушка заявила, что тот приобнял ее за талию, другая сказала, что Дани трогал ее за интимные места. Девушки отметили, что поведение бразильца было им неприятно.

Судья предложил второй свидетельнице подать иск на Алвеса, но та отказалась, «чтобы не преуменьшать значимость изнасилования» первой жертвы.

Девушки также подтвердили слова жертвы о том, что она не знала, что дверь уборной действительно вела в туалет. Свидетельницы думали, что это дверь в помещение для курения.

Защита Алвеса в ответ на слова девушек заявила, что в показаниях жертвы и свидетельниц все еще есть несоответствия.

Все о деле Дани Алвеса: он постоянно меняет показания, уже получил тюремные 100 евро, грозит до 12 лет