забил первый гол за « ».

37-летний форвард забил с пенальти на 93-й минуте в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии против « » (2:2).

Это первый гол Роналду за «Аль-Наср», до этого у него не было мячей в двух официальных играх.

Стоит отметить, что Роналду делал дубль в товарищеском матче с «ПСЖ» за команду звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля».