Роналду забил первый гол за «Аль-Наср» – с пенальти на 93-й минуте

Теги Криштиану Роналду видео высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Фатех Футбол

Криштиану Роналду забил первый гол за «Аль-Наср».

37-летний форвард забил с пенальти на 93-й минуте в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фатеха» (2:2).

Это первый гол Роналду за «Аль-Наср», до этого у него не было мячей в двух официальных играх.

Стоит отметить, что Роналду делал дубль в товарищеском матче с «ПСЖ» за команду звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля».

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81 комментарий

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Вадим flanec
Пеналду 👏
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Алексей Магоев
А я рад за Криша, с почином. После всех передряг, хейта, критики, ушатов вылитых помоев он еще играет и находит мотивацию. Пусть с пеналя, да хоть как, пусть ветром от челки, но забил. Он еще в деле, не надо его списывать. Некоторые, так сказать, поступки Криша скорее всего заслуживают осуждения, но прежде всего интересна его игра, а не его бэкграунд. Я не уверен, что когда уйдут Лео и Криш, мы еще можем посмотреть на футбол такого уровня, как показывают эти парни.
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F|||R
Ответ Oleg
Клубничные сравнивают величайший турнир в истории с арабской лигой?)
так и там и там бьют с одинадцаметровой точки. С пенальти на ЧМ и Дзюба забивал, так что если бы и ему в каждом матче дарили по пенальти, то и у Артёма был бы шанс взять ЧМ.)
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Oleg
Ответ udiekemen
Пхах, горит 5 точка?) А то бы не прокомментировал)
Горит?
Да это обычный стеб над кринжем.

У фанатов Месси ничего гореть не может, Лео Чемпион Мира.
Нет ничего выше этого звания.
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Oleg
Ответ mr kovalsky
Какая разница где пенальти забивать?)
Ну например можно в финале ЧМ как Мбаппе)

А можно как кринж - 0 мелалей, 0 наград, 0 трофеев, 0+0 в плей офф, 0 МВП на главном турнире в истории.
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Phantomm
Ответ udiekemen
Пхах, горит 5 точка?) А то бы не прокомментировал)
Судя по цвету лайков от твоего комментария, горишь как раз таки ты
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Oleg
Ответ F|||R
Месси так ЧМ выиграл, так что я бы не недооценивал пенальти.)
Клубничные сравнивают величайший турнир в истории с арабской лигой?)
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mr kovalsky
Ответ GibsonFlyingV
ЧМ и чемпионат саудитов в самом деле немного другое
Какая разница где пенальти забивать?)
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brt202
и приз за первый гол в новом чемпионате, вручаааааеееется !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!................................
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remontada
Ответ Oleg
Все бежим в инстаграм читать пост о том, как трудно и упорно он идет к своей цели. Шаг за шагом ведет Аль Наср к цели) К какой цели? Да шут его знает.
Цель - оставить наследие в сильнейшей лиге мира...
Хорошо, но в топ-5 она точно.
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muslim1978
Ничего нового!
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rej1sta
Ответ GibsonFlyingV
ЧМ и чемпионат саудитов в самом деле немного другое
Ага, совсем чуть-чуть)
+1
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вовочка6762
Пенальти на 93-й минуте ....
С Роналду все ясно , за него играют шейхи.
Сам то только баксы научился складывать.
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Тимофей Костин
Грустно все это
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GibsonFlyingV
Ответ Fenek
это другое)))
ЧМ и чемпионат саудитов в самом деле немного другое
+8
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Burel
Ответ Мистер Блин
Смешно ,конечно, жалеть чувака,у которого есть все, но, тем не менее, его реально жаль)
счастье и молодсть не купишь
+1
0
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Fenek
Ответ F|||R
Месси так ЧМ выиграл, так что я бы не недооценивал пенальти.)
это другое)))
+4
-7
-3
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Терминатор///Айлбибекович
Это не гол ,а голассо!!!Рекордный 177-й рекордный пенальти в карьере Кринжа.
+3
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gPk
Ответ Bartez1986
Золотой мяч сразу после гола вручили?
Там уже задумались над тем чтобы голосование передвинуть, ну как было пару лет назад когда продлили голосование ради Роналду и его матчей со Швецией
+2
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Сергей Нагорнов
Вау!
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gPk
Ответ ARCAN
И мяч первый схватил и побежал на центр. Настоящий, прирождённый лидер!))
Капитанскую после матча хоть не выбросил?
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Denis Fomin
Все, можно в Европпу ехать!
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F|||R
Ответ Lucky Z
В своем стиле забил гол.
Месси так ЧМ выиграл, так что я бы не недооценивал пенальти.)
+9
-15
-6
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Men77
Вы как хотите, а я на Никольскую🏃🏃🏃
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SerJook
В каком стиле забил?
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