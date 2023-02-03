Роналду забил первый гол за «Аль-Наср» – с пенальти на 93-й минуте
Криштиану Роналду забил первый гол за «Аль-Наср».
37-летний форвард забил с пенальти на 93-й минуте в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фатеха» (2:2).
Это первый гол Роналду за «Аль-Наср», до этого у него не было мячей в двух официальных играх.
Стоит отметить, что Роналду делал дубль в товарищеском матче с «ПСЖ» за команду звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля».
Да это обычный стеб над кринжем.
У фанатов Месси ничего гореть не может, Лео Чемпион Мира.
Нет ничего выше этого звания.
А можно как кринж - 0 мелалей, 0 наград, 0 трофеев, 0+0 в плей офф, 0 МВП на главном турнире в истории.
Хорошо, но в топ-5 она точно.
С Роналду все ясно , за него играют шейхи.
Сам то только баксы научился складывать.