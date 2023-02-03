Роналду о первом голе за «Аль-Наср»: «Счастлив. Добились важной ничьей в сложном матче»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Фатех Футбол

Криштиану Роналду поделился мыслями после первого гола за «Аль-Наср».

В пятницу 37-летний португалец поразил ворота «Аль-Фатеха» (2:2) с пенальти. Это его первый гол за саудовский клуб, забил он его в третьем матче.

«Счастлив забить свой первый гол в саудовской лиге, а благодаря усилиям команды мы добились важной ничьей в очень сложном матче!» – написал 37-летний португалец в соцсетях. 

37-летний Роналду забивает 22-й год подряд. У Криштиану 702 гола в клубной карьере

Роналду впервые забил за «Аль-Наср». А как ему вообще живется в Саудовской Аравии?

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31 комментарий

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Рома Каиш
Месси занервничал от такого!
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udiekemen
Блин, Фаны Месси такие наивные, говорят тип их нельзя сравнивать, а сами тут Месси тип там что-то а Рон тут с пенальти забил)) Хех, просто удовольствие)
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Рома Каиш
мощно забивает несмотря на критику! xD
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Arty K.
великий гол великого пенальтиста! siiiiiii!
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Сергей Джунь
Просто легенда....
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Alexander Prokofyev
Голы Роналду с игры. Где они сейчас
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Muhammad Juraev
Так и будут дарить пендали на последних минутах, если кринжатина будет проигрывать)
Это фишка дворового футбола, мы так тоже делали, чтобы владелец мяча не расстраивался
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udiekemen
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Когда Рон перешёл Аль-Наср шёл на первом месте с 4 очковым отрывом 😁
Фан Месси следил за Аль-Наср 😬
Комплексы....
+2
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Alexander Prokofyev
Все на Никольскую
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Кокич
Маленькие радости большого мастера.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ А.Э.РАСИМ
Пусть работают. Здесь появилась такая смешная страничка, люди заходят, хохочат. Я например, так хохотался. Аншлаг и Ко отдыхает.
Просто они ради траффика готовы на все.
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leeexxxxtml
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Когда Рон перешёл Аль-Наср шёл на первом месте с 4 очковым отрывом 😁
Когда Аль-Насср оторвется еще дальше чем на 4 очка и станет чемпионом, я обязательно прийду посмотреть как ты заревешь и голову в песок засунешь)) Заскринил.
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А.Э.РАСИМ
Ответ rigobersong
Интересно, редакция спортса в голосину хохочет, когда такие новости выкладывают?:)🤣
Пусть работают.
Здесь появилась такая смешная страничка, люди заходят, хохочат.
Я например, так хохотался.
Аншлаг и Ко отдыхает.
+2
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ rigobersong
Интересно, редакция спортса в голосину хохочет, когда такие новости выкладывают?:)🤣
Не, эти дают сок от таких аппетитных новостей😏
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Muhammad Juraev
Ответ leeexxxxtml
2021/2022 : Аль Насср 3 место в чемпионате. 2020/2021 : Аль Насср 6 место 2019/2020 2 место Как оказалось, Рон перешел в середняк.
Вахахахахах 🤣🤣
Так это любительский футбол, чего ты ждал от дворового футбола 🤣
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A Buk
и это в 37. В самой сложной лиге. Легенда!
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brt202
«Счастлив. Добились важной ничьей в сложном матче» , опять спортс пишет с ошибками. Правильно - "добился"
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Muhammad Juraev
В этом сезоне 4 гола и 3 из них с пенальти 🤣🤣🤣🤣
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А.Э.РАСИМ
Забил победный гол.Молодец.
Просто соперники до этого были впереди, что характерезует соперника с плохой стороны.
Надо быть такими уродами вообще?
Испортили победный гол.
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remontada
Забыл добавить, что к этому замечательному голу он шёл всю карьеру. Ради него качал пресс, пропускал предсезонки команды, устраивал демарши, давал красивые интервью...
Даже ребята из messi-vs-ronaldo ведут статистику без учёта верблюжьей лиги.
+5
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Oleg
Когда Кринж писал о сложном матче у него ухо не задымилось?)
Это ж надо быть таким недалеким и таким самовлюбленным.
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qiqe
GOAT как и его фанаты🐐🐐🐐
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Oleg
Ответ rigobersong
Интересно, редакция спортса в голосину хохочет, когда такие новости выкладывают?:)🤣
Думаю да.
На нем и его недалекой фан базе делают трафик)))
Кто еще в мире так смешон как Кринж?)
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Гегенпрессинг Рангника
Сложный соперник, о названии которого я узнал час назад
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ss_podonok
давай рон разгоняйся. ждём красивые голы пушки
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