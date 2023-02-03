Роналду о первом голе за «Аль-Наср»: «Счастлив. Добились важной ничьей в сложном матче»

поделился мыслями после первого гола за « ».

В пятницу 37-летний португалец поразил ворота « » (2:2) с пенальти. Это его первый гол за саудовский клуб, забил он его в третьем матче.

«Счастлив забить свой первый гол в саудовской лиге, а благодаря усилиям команды мы добились важной ничьей в очень сложном матче!» – написал 37-летний португалец в соцсетях.

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