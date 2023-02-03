Роналду о первом голе за «Аль-Наср»: «Счастлив. Добились важной ничьей в сложном матче»
Криштиану Роналду поделился мыслями после первого гола за «Аль-Наср».
В пятницу 37-летний португалец поразил ворота «Аль-Фатеха» (2:2) с пенальти. Это его первый гол за саудовский клуб, забил он его в третьем матче.
«Счастлив забить свой первый гол в саудовской лиге, а благодаря усилиям команды мы добились важной ничьей в очень сложном матче!» – написал 37-летний португалец в соцсетях.
37-летний Роналду забивает 22-й год подряд. У Криштиану 702 гола в клубной карьере
Роналду впервые забил за «Аль-Наср». А как ему вообще живется в Саудовской Аравии?
Это фишка дворового футбола, мы так тоже делали, чтобы владелец мяча не расстраивался
Комплексы....
Здесь появилась такая смешная страничка, люди заходят, хохочат.
Я например, так хохотался.
Аншлаг и Ко отдыхает.
Так это любительский футбол, чего ты ждал от дворового футбола 🤣
Просто соперники до этого были впереди, что характерезует соперника с плохой стороны.
Надо быть такими уродами вообще?
Испортили победный гол.
Даже ребята из messi-vs-ronaldo ведут статистику без учёта верблюжьей лиги.
Это ж надо быть таким недалеким и таким самовлюбленным.
На нем и его недалекой фан базе делают трафик)))
Кто еще в мире так смешон как Кринж?)