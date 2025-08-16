  • Спортс
Капитан «Борнмута» о расистских оскорбления Семеньо: «Это неприемлемо и ужасно злит. Нужно что-то делать, преклонение колена не дало никакого эффекта»

Адам Смит высказался о расистских оскорбления в адрес Энтойна Семеньо.

«Ливерпуль» победил «Борнмут» (4:2) на «Энфилде» в 1-м туре чемпионата Англии.

Игра была временно приостановлена в 1-м тайме после сообщения о дискриминационных оскорблениях со стороны болельщиков в адрес полузащитника «вишен».

«Это совершенно неприемлемо. Я в шоке, что это происходит в наше время. Не понимаю, как Энт продолжает играть и забивать голы.

Он немного подавлен. Нужно что-то делать. Преклонение колена не дало никакого эффекта. Мы поддерживали его, и, надеюсь, с ним все будет в порядке.

Я хотел, чтобы он показал реакцию [после забитого гола], я бы так и сделал. Он сообщил об этом судье и продолжил игру. Это показывает, какой он достойный человек.

Это гнев и шок. Я сказал судье, что хочу, чтобы его [болельщика] немедленно убрали, но пришли полицейские и все уладили.

Игроки «Ливерпуля» очень поддерживали Энта и остальную команду. Эта ситуация просто ужасно злит.

Мы обсуждали это с Премьер-лигой, так что они отнеслись к этому серьезно. Не знаю, что еще мы можем сделать. Мы делаем это уже давно, и никто не понимает. Мне просто жаль Энта, что ему пришлось это вынести. Вся страна наблюдает за этим, и это ужасно», – рассказал капитан «Борнмута» в интервью Sky Sports.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
